Ultima ora

14:43Somalia: attentato Shabaab a Mogadiscio, ’15 morti’

(ANSA) - MOGADISCIO, 20 GIU - E' salito ad almeno 15 morti il bilancio di un attentato a Mogadiscio, compiuto con autobomba e rivendicato dai fondamentalisti islamici somali al Shabaab, stando al Site, il sito che monitora le attività dei jihadisti sul web. Lo ha reso noto la polizia, precisando che almeno 9 persone sono rimaste ferite. le vittime sono per la maggior parte dei civili.

14:25Non mandano figli a scuola, denunciati 24 genitori

(ANSA) - CATANZARO, 20 GIU - Ventiquattro genitori sono stati denunciati dai carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro per l'abbandono scolastico dei loro figli. Le verifiche hanno riguardato tutta la provincia e sono state compiute nell'ambito delle iniziative a tutela dei giovani, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale ed in stretto contatto con la Procura per i Minorenni di Catanzaro. La maggior parte dei casi è stata riscontrata nei comuni di Lamezia Terme e Catanzaro. Qui i militari delle Compagnie, in sinergia con i responsabili degli istituti scolastici del comprensorio, hanno raccolto notizie ed utili elementi che hanno poi portato alla denuncia dei 24 genitori. (ANSA).

14:16Europei U.21: Italia ad Auschwitz, deposta corona di fiori

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - La Nazionale italiana Under 21 questa mattina ha reso omaggio alla memoria delle vittime dell'Olocausto con una tappa nei campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau, lungo il trasferimento da Cracovia a Tychy, dove domani affronterà la Repubblica ceca nella seconda giornata dell'Europeo di categoria (gruppo C). Una visita voluta dagli stessi calciatori a cinque anni di distanza da quella della Nazionale Maggiore in occasione dell'Europeo del 2012. La squadra e lo staff hanno osservato commossi i luoghi simbolo dello sterminio nazista e hanno deposto una corona di fiori con la scritta 'Nessuno mai dimentichi'. Il capitano Marco Benassi ha commentato sul proprio profilo Twitter: "Camminare tra campi minati e camere a gas. Immaginare la sofferenza e le atrocità. Non avere il coraggio di dire nulla. Se non fare memoria".

14:16Moto: Marquez, ad Assen ho tanti bei ricordi

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - L'anno scorso un nubifragio costrinse la direzione ad interrompere la gara della MotoGp per oltre mezz'ora. Assen è così: spesso stravolge strategie, assetti e scelte di gomme. Marc Marquez nel 2016 in Olanda giunse secondo al termine di una gara complicata, vinta dalla Honda di Jack Miller. Mentre Valentino Rossi cadde a 9 giri dal termine, quando era in testa. "Quella di Assen è una pista che mi piace - dice il campione del mondo, terzo nel Mondiale piloti, dal sito del team Honda - Lì ho disputato diverse gare emozionanti ed ho molti bei ricordi. Il tempo è sempre imprevedibile e le condizioni cambiano rapidamente: quindi dobbiamo essere pronti ad adattarci, come abbiamo fatto nel 2014 e l'anno scorso. Insieme al fatto che ogni gara quest'anno sembra piuttosto imprevedibile. Significa che dobbiamo rimanere assolutamente concentrati e lavorare duro a partire già da venerdì mattina per trovare una buona configurazione per moto e pneumatici, con l'obiettivo di lottare per il podio".

14:07Calcio: Milan, pranzo Montella-Mirabelli a Roma

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - C'è anche il caso Donnarumma al centro del pranzo di lavoro, oggi a Roma, fra Vincenzo Montella e il ds del Milan Massimiliano Mirabelli, per fare il punto sull'andamento del mercato rossonero ad un paio di settimane dal raduno della squadra, in programma il 5 luglio. L'allenatore è rientrato domenica mattina da un viaggio nel Sudest asiatico, durante il quale è rimasto in costante contatto con la dirigenza seguendo le evoluzioni della trattativa per il rinnovo di Donnarumma, che giovedì si è arenata con il rifiuto del 18enne portiere, ma che non è escluso possa riaprirsi in seguito. Al centro del vertice anche gli altri obiettivi di mercato del Milan, inclusi il centrocampista della Lazio Lucas Biglia e il difensore dell'Atalanta Andrea Conti, nonché l'organizzazione della tournée in Cina. Montella proseguirà le sue vacanze in Campania, per tornare al lavoro a Milanello dal 3 luglio, quando i giocatori si sottoporranno ad una due giorni di test atletici, prima di iniziare il raduno.

14:01Calcio: Spagna, anche Mourinho nella rete del Fisco

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Dopo Leo Messi e Cristiano Ronaldo, anche José Mourinho finisce nella rete del Fisco spagnolo: la Procura di Madrid, infatti, ha denunciato per una presunta evasione fiscale di oltre 3 milioni di euro l'ex allenatore del Real. Gli anni in cui i reati sarebbero stati commessi sono il 2011 e il 2012. Ne dà notizia il quotidiano sportivo spagnolo "As" sulla propria edizione online.

13:47Tennis: Murray in aiuto delle vittime del rogo di Londra

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Andy Murray si aggiungerà alla lista di donatori in risposta all'appello in favore delle persone coinvolte nello spaventoso incendio alla Grenfell Tower, mercoledì scorso a Londra. Lo riporta il quotidiano inglese "Mirror", precisando che il tennista scozzese, numero 1 del mondo, si è impegnato a versare tutte le vincite che riceverà dalla sua partecipazione al Queen's, torneo che si disputa a meno di 3 miglia dal luogo della sciagura e dove oggi Murray debutta contro lo sloveno naturalizzato britannico Aljaz Bedene. L'Aegon Championships è stato innalzato al grado di Atp 500, vedendo così crescere il suo montepremi complessivo a 1,57 milioni di sterline (poco meno di 1,8 milioni di euro). Al vincitore del tabellone maschile andrà una somma di 346.390 sterline (circa 396.000 euro) ed è questa, quindi, la donazione che potenzialmente Murray potrebbe effettuare confermandosi re assoluto del torneo sull'erba "antipasto" di Wimbledon: lo ha già vinto 5 volte (tra cui le ultime due edizioni), nessuno come lui.