16:21Israele: ex premier Ehud Olmert ricoverato in ospedale

(ANSAmed) - TEL AVIV, 20 GIU - L'ex premier Ehud Olmert è stato ricoverato in ospedale a Tel Aviv per un "malore" accusato mentre si trovava nella sua cella nel carcere di Ramle dove sta scontando una pena di 27 mesi per corruzione. Lo riportano i media che parlano di "forti dolori" al petto accusati da Olmert (71) e che hanno spinto il medico della prigione a predisporre il trasferimento in ospedale. Olmert - primo ex premier a finire in carcere nella storia di Israele - in questi giorni era di nuovo finito sotto i riflettori per essere stato accusato di aver fatto uscire dalla prigione documenti considerati "classificati". Olmert ha già scontato due terzi della sua condanna e per questo ha chiesto che l'ultimo suo periodo di detenzione gli sia abbonato: la Corte deciderà sulla domanda il prossimo 29 giugno.

16:12Ventenne uccisa: Pm, ergastolo per l’ex fidanzato

(ANSA) - PALERMO, 20 GIU - Ergastolo con isolamento diurno: è la condanna chiesta dal Pm Alessandro Sorrentino nel processo col rito abbreviato condizionato a una perizia psichiatrica a Luca Priolo, il 26enne che il 6 ottobre 2015 ha ucciso con 42 colpi di coltello la sua ex convivente, Giordana Di Stefano, di 20 anni, dalla quale aveva avuto una bambina di 4 anni. Nel processo sono parti civili i genitori, la sorella e la figlia di Giordana Di Stefano, che ha 'perso' il cognome del padre per 'assumere' quello della madre, assistiti dall'avvocato Ignazio Danzuso, e il centro antiviolenza 'Galatea', con l'avvocato Mirella Viscuso. Priolo, che ha confessato il delitto, dopo l'omicidio era fuggito ma, grazie a indagini dei carabinieri di Catania, era stato individuato a Milano e arrestato da militari dell'Arma alla stazione ferroviaria. Il giovane continua a "negare la premeditazione", ribadendo che il movente e' da collegare a "un raptus" dovuto alla "volontà di lei di non revocare la denuncia per stalking" nei suoi confronti.(ANSA).

16:11Portogallo, nuovo grande incendio a 20 km da Pedrogao

(ANSA) - LISBONA, 20 GIU - Gli incendi non danno tregua al Portogallo, immerso in tre giorni di lutto nazionale per le 64 vittime del disastro di Pedrogao Grande. Mentre i pompieri continuano a lottare contro le fiamme nella zona della strage e sperano di tenerle finalmente sotto controllo entro la fine della giornata, un altro grande incendio ritenuto 'preoccupante' dalla protezione civile è divampato a Gois, a circa 20 km da Petroga. Oltre 1.200 pompieri e nove mezzi aerei sono sempre impegnati nella lotta contro le fiamme a Pedrogao, nel Portogallo centrale. Altri 800 e quattro Canadair combattono ora l'incendio di Gois, che il comandante della protezione civile, Vitor Vaz Ointo, ha definito "molto veloce e esplosivo". Le condizioni meteorologiche nell'area rimangono difficili, con forti venti e temperature oltre i 40 gradi.

15:57Vaticano, si dimette il Revisore generale

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Libero Milone, Revisore generale del Vaticano da due anni, si è dimesso. Professionista e manager dalla lunga esperienza internazionale, con un passato, tra l'altro, in Deloitte & Touche, Wind, Telecom, Poltrona Frau, Falck e Fiat e anche all'Onu, era stato nominato il 9 maggio 2015 Revisore generale del Vaticano con il compito della revisione dei bilanci e dei conti della Santa Sede e delle amministrazioni ad essa collegate, assumendo all'epoca le funzioni della Prefettura degli Affari economici. Qualche mese dopo la sua nomina, a Milone fu violato il computer. E fu la divulgazione di quella vicenda a fine ottobre 2015, nella quale il Revisore generale fu vittima, che diede il via a Vatileaks 2. La sala stampa vaticana, in una nota ufficiale, ha precisato che Libero Milone ha presentato "ieri al Santo Padre le dimissioni dall'incarico di Revisore Generale. Il Santo Padre le ha accolte. Si conclude così, di comune accordo, il rapporto di collaborazione con la Santa Sede".

15:55Calcio: Samp, Fernandes allo Sporting Lisbona per 10 milioni

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Il centrocampista della Sampdoria Bruno Fernandes passa allo Sporting Lisbona. Manca soltanto l'ufficialità che arriverà al termine dell'Europeo Under 21, dove il giocatore è impegnato con il Portogallo. Un addio a sorpresa per Fernandes, che era arrivato dall'Udinese la scorsa estate e saluta i blucerchiati dopo una stagione ad alto livello con 33 presenze e 5 reti in campionato. Lo Sporting verserà nelle casse della Samp quasi 10 milioni di euro, compresi i bonus, mentre Bruno Fernandes firmerà un contratto quinquennale da oltre 1,5 milioni a stagione. La Sampdoria si è messa subito in azione per trovare un sostituto. Piace molto Josip Ilicic, della Fiorentina: i blucerchiati sono pronti a offrire 5 milioni, mentre i viola ne vorrebbero 7,5: l'accordo si potrebbe trovare sulla base di 6 milioni.

15:52Calcio: Grasso, non si può criminalizzare Donnarumma

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "Non si può criminalizzare un ragazzo di 18 anni che vuole andare in un altro club". Lo dice il presidente del Senato Pietro Grasso nel corso della trasmissione "Un giorno da pecora" rispondendo alla domanda su il caso Donnarumma. "A un giovane - aggiunge - bisogna consentire di esprimere tutte le sue possibilità. Tutto il calcio è fatto da soldi". "I prezzi li fa il mercato", sottolinea e prosegue: "Possiamo criticare le disparità di un mondo fatto di diseguaglianze, ma bisogna tener conto del mercato".

15:50Calcio: Fisco, il 31 luglio l’interrogatorio di Ronaldo

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Cristiano Ronaldo sarà interrogato il 31 luglio sulla presunta evasione fiscale per 14,7 milioni di cui è accusato. Secondo "El Confidencial", Cr7 sarà sentito quel giorno alle 11 dal giudice istruttore del Tribunale di Pozuelo de Alarcon, a Madrid, dove la settimana scorsa la Procura ha presentato una denuncia nei suoi confronti. Il campione portoghese del Real è accusato di 4 reati fiscali, per i quali sarebbe richiesta una condanna da 21 mesi a 7 anni.