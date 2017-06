Ultima ora

18:06Calcio: Confederations, richiamo Fifa al Messico

(ANSA) - SOCHI (RUSSIA), 20 GIU - Richiamo della Fifa al Messico a causa del comportamento di un gruppo di suoi tifosi durante la gara contro il Portogallo, alla Confederations Cup. I sostenitori messicani sono stati protagonisti di cori omofobi. Alla vigilia del torneo, preparatorio al prossimo Mondiale, la Federazione mondiale aveva avvertito che sarebbe stata prestata maggiore attenzione contro episodi del genere negli stadi.La Fifa, ha spiegato il presidente della Commissione disciplinare, Anin Yeboah, "ha deciso di mandare un avvertimento alla federazione del calcio messicano per la cattiva condotta di un piccolo gruppo di fan, autori di cori e canti insultanti e discriminatori". Il Messico - che domani affronterà la Nuova Zelanda - è già stato sanzionato per gli atteggiamenti omofobi manifestati da alcuni dei propri sostenitori durante le partite di qualificazione al Mondiale 2018.

18:05Corea Nord: Trump, ‘infamia’ quanto accaduto a studente Usa

(ANSA) - NEW YORK, 20 GIU - "Quello che è accaduto" a Otto Warmbier, lo studente americano deceduto dopo 17 mesi in un carcere della Corea del Nord, dal quale è uscito una settimana fa in coma, è "un'infamia". Lo afferma il presidente americano, Donald Trump.

18:01Siccità: Sardegna chiede stato di calamità naturale

(ANSA) - CAGLIARI, 20 GIU - La Regione Sardegna chiede al Governo lo stato di calamità naturale per la grave siccità che sta mettendo in ginocchio le campagne dal nord al sud dell'Isola. La richiesta non riguarda singole zone ma tutto il territorio regionale. La delibera, con contestuale sollecitazione di un intervento urgente da parte dell'esecutivo nazionale, è stata approvata questo pomeriggio dalla Giunta. Domani l'assessore dell'Agricoltura, Pier Luigi Caria, incontrerà a Roma il ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina per discutere proprio di questo tema. (ANSA).

18:00Tennis:ßQueen’s, Raonic subito fuori

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Si apre subito con una sorpresa il giorno del debutto dei big al torneo del Queen's (montepremi di 1.836.660 euro, erba) uno dei tradizionali appuntamenti in avvicinamento a Wimbledon. Il canadese Milos Raonic, numero 6 della classifica e terzo favorito del torneo, nonché finalista della passata edizione, è stato infatti eliminato all'esordio: 7-6(7-5) 7-6(10-8) il punteggio con cui si è imposto, dopo oltre due ore, il 21enne australiano Thanasi Kokkinakis, numero 698 Atp dopo il lungo stop per via di vari infortuni - è rientrato in maggio dopo 22 mesi di assenza - e in gara con una wild card.

17:56Tennis: Wta Maiorca, a Vinci derby con Errani

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Sono bastati 58 minuti a Roberta Vinci per superare il primo turno del torneo Wta di Maiorca (226.750 dollari di montepremi, erba), in Spagna. La 34enne tarantina, sesta testa di serie, si è aggiudicata per 62 61 il derby tricolore contro Sara Errani, ripescata in tabellone per il forfait in extremis dell'estone Anett Kontaveit. Al secondo turno Roberta sfiderà la belga Kirsten Flipkens. Ha invece impiegato quasi due ore e mezza Francesca Schiavone, numero 73 Wta, in gara con una wild card, per riuscire ad avere ragione della canadese Eugenie Bouchard la 36enne milanese si è imposta per 6-7(5-7) 6-4 6-3. Prossima avversaria per lei la ceca Kristyna Pliskova.

17:32Basket: Varese, arriva Matteo Tambone

(ANSA) - VARESE, 20 GIU - Nuovo acquisto per la Pallacanestro Openjobmetis Varese, che ha ufficializzato l'ingaggio del playmaker Matteo Tambone. Classe 1994, nato a Graz, alto 191 centimetri, Tambone è un prodotto del settore giovanile della Virtus Roma, nella quale ha esordito in serie A nella stagione 2012-13. Poi ha giocato a Ravenna in DNA Silver. a Treviglio e di nuovo a Ravenna, nel campionato appena concluso, in Serie A2. Matteo Tambone ha militato nel 2015 anche nella Nazionale sperimentale ed è stato convocato nell'All Star Game di serie A2 come uno dei migliori under 23 del campionato. Nei giorni scorsi la Openjobmetis Varese aveva ufficializzato l'ingaggio dell'ala Stanley Okoye (di ritorno dopo avere già giocato a Varese due anni orsono) e della guardia Antabia Waller, oltre alla conferma del capitano Giancarlo Ferrero.

17:26Calcio: Cristiano Ronaldo, possibile esistenza reato penale

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Il magistrato Monica Gomez Ferrer, titolare dell'inchiesta su presunti reati fiscali commessi in Spagna da Cristiano Ronaldo, ha definito "ammissibile" la denuncia dell'agenzia delle entrate contro il campione portoghese, chiamato a comparire il prossimo 31 luglio. Inoltre fa sapere che "i fatti esposti presentano caratteristiche che lasciano presumere la possibile esistenza di un'infrazione di carattere penale degli articoli 305 e 305 del Codice". Il giudice ha chiamato a comparire anche gli ispettori tributari che si sono occupati del caso in questione. Se il reato fosse effettivamente riconosciuto come penale al termine dell'iter, CR7 rischierebbe una pena detentiva pari a 4 mesi per ogni anno fiscale in cui la frode è avvenuta (2011, 2012, 2013 e 2014), in cui il Pallone d'oro avrebbe, secondo l'accusa, frodato il fisco di 1,4 milioni di euro nel 2011, 1,66 milioni nel 2012, 3,2 nel 2013 e 8,5 nel 2014.