Ultima ora

19:47Migranti: arrivi 2017 a quota 70.950, +26% rispetto a 2016

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Con gli oltre 5 mila arrivi registrati negli ultimi tre giorni, il totale dei migranti sbarcati in Italia nel 2017 sale a 70.950, il 26% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo indicano i dati del Viminale. I più numerosi tra coloro che sono giunti quest'anno sono i nigeriani (10.504), seguiti dai bengalesi (7.326), guineani (6.284) e ivoriani (6.075). Al 31 maggio i minorenni non accompagnati sbarcati sono 8.312. I richiedenti asilo trasferiti in altri Paesi europei secondo il principio della relocation sono 6.505. La maggiore quota di stranieri è ospitata dalla Lombardia (13%), seguita da Campania e Lazio (9%), Emilia Romagna, Veneto e Piemonte (8%). (ANSA)

19:40Ippica: Ad Ascot vince Lady Aurelia, ma senza Dettori

(ANSA) - ASCOT (GRAN BRETAGNA), 20 GIU - La cavalla americana Lady Aurelia ha vinto oggi il Royal Ascot, al quale hanno assistito, come da tradizione, la Regina Elisabetta e il Principe Filippo d'Edimburgo. Prima del via è stato osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime degli attentati terroristici in Gran Bretagna. In sella alla vincitrice non c'era, come avrebbe dovuto essere, Frankie Dettori, che non è riuscito a recuperare in tempo dall'infortunio a braccio e spalla patito una settimana fa quando era stato disarcionato da cavallo prima della partenza di una gara a Yarmouth. Così a montare Lady Aurelia è stato Johnny "V" Velazquez, che ha vinto fermando il cronometro in 57.54 sui mille metri del tracciato reale.

19:38Calcio: Genoa, dall’Avelllino acquistato Omeonga

(ANSA) - GENOVA, 20 GIU - Operazione per il futuro in casa Genoa. La società rossoblù ha infatti concluso un accordo con l'Avellino per l'acquisto del giovane centrocampista belga di origine congolese Stephane Omeonga. Omeonga ha disputato in questo campionato 30 partite in serie B ed è arrivato in Irpinia dall'Anderlecht. Non vestirà però subito la maglia rossoblù ma rimarrà ancora per una stagione con i biancoverdi campani. Nell'ambito dell'operazione sono stati definiti anche i prestiti del portiere Ujkani, nell'ultimo campionato in prestito al Pisa e dell'attaccante Raul Asencio che dopo l'ottima stagione con la Primavera genoana sosterrà la sua prima esperienza in un campionato professionista.

19:29Portogallo, cade Canadair a Pedrogao

(ANSA) - LISBONA, 20 GIU - Un aereo Canadair impegnato nella lotta contro il grande incendio di Pedrogao è caduto al suolo, riferisce la stampa portoghese. Secondo Correio da Manha si tratterebbe di un aereo spagnolo. Secondo il quotidiano madrileno El Pais sarebbe invece portoghese. Non si hanno notizie per ora del pilota. Un elicottero sta rendendosi sul luogo dell'incidente.

19:28Consip, passa anche mozione Idea-Fdl con 244 sì

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - L'Aula di Palazzo Madama dice sì con 244 si, 17 no 11 astenuti al dispositivo della mozione sul caso Consip presentata dal senatore di "Idea"-Fdl Andrea Augello, riformulato così come richiesto dal governo. Cioè solo le parti 1 e 3 del dispositivo, escludendo la 2: quella in cui si invitava l'esecutivo a individuare e sospendere le gare per le quali i vertici della Consip erano stati oggetto di "altre richieste di favori".

19:24Consip: passa mozione Pd con 185 sì, 76 no e 5 astenuti

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - L'Aula di Palazzo Madama ha approvato la mozione di maggioranza, primo firmatario Luigi Zanda, con 185 voti favorevoli, 76 contrari e 5 astenuti. Subito dopo è stata bocciata la mozione Mdp. Il testo è stato bocciato con 182 voti contrari, 69 favorevoli e 16 astenuti.

19:21Alpitour fa 70 con Italia in vacanza

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Le partenze a Ferragosto, con la 500 carica fin sul tetto. Le dive al mare, con la Sandrelli a Viareggio e Jackie Kennedy ad Amalfi. O la fuga di un pic nic in Piazza San Babila a Milano. Fino a oggi, tra selfie e il sogno di un viaggio nello spazio. È L'Italia in vacanza, progetto ANSA e Alpitour per festeggiare i 70 anni del gruppo leader italiano del turismo con un mostra e un volume, che raccontano 70 anni di storia del paese con le immagini dell'Archivio Storico dell'Agenzia. "Un modo - dice il presidente e Ad Alpitour, Gabriele Burgio - per ricordare quando Firenze-Forte dei Marmi, stretti nella Seicento, era davvero un viaggio. In 70 anni la vacanza è cambiata, ma è sempre il momento più bello dell'anno". "Alpitour nasce nel '47, l'Ansa nel '45 - aggiunge il direttore Luigi Contu - Riguardare le foto del nostro archivio ? un esperimento di memoria e riflessione. Gli anni '50, Ferragosto a Milano o la realtà virtuale alle Maldive: la vacanza è quasi un sottofondo. Al centro è l'Italia che cambia"