21:09Turbativa asta piscine,tra indagati assessore Comune Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 20 GIU - Otto indagati a Firenze per turbativa d'asta e falso nell'assegnazione della gestione di piscine comunali: tra questi l'assessore allo sport Andrea Vannucci. Emerge così nella sua interezza un'inchiesta di procura e Gdf sugli affidamenti a privati di impianti sportivi, con un'ordinanza del gip Angelo Antonio Pezzuti su alcune interdizioni. Il gip parla di "rapporto collusivo" e "intesa" tra assessore, dirigenti comunali e imprenditori a capo delle società sportive cui andavano le gare con concessioni irregolari. Il gip ha ordinato interdizioni dai pubblici uffici - chieste dai pm Giuseppina Mione e Filippo Focardi - per la dirigente dell'assessorato allo sport Elena Toppino (un anno) e il funzionario comunale Loris Corti (6 mesi) e dall'esercizio dell'impresa ai privati Franco Bonciani, già segretario del Pd a Rignano, e Cipriano Catellacci (1 anno). Nessuna misura per Vannucci e gli altri indagati, il funzionario comunale Jacopo Vicini, e i membri della commissione gare Emilio Carletti e Stefano Perla.

21:02Europei U.21: Serbia-Macedonia 2-2

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Serbia-Macedonia 2-2 (1-0) in una partita valida per la seconda giornata del gruppo B dell' Europeo Under 21 in corso di svolgimento in Polonia. Serbi in vantaggio al 24' pt con Gacinovic. Nella ripresa la Macedonia perviene al pareggio al 19' con un rigore di Bardhi e poi effettua il sorpasso al 38' con Gjorgjev. Al 45' il definitivo 2-2 ad opera di Djurdjevic. E' il primo punto per entrambe le formazioni, sconfitte nella giornata d'esordio.

20:38Tennis: Atp Queen’s, eliminati Murray e Wawrinka

(ANSA) - ROMA 20 GIU - Sorprese a non finire nella giornata del debutto dei big al torneo del Queen's, in corso di svolgimento sui campi in erba dello storico club di Londra. La più dolorosa - almeno per il pubblico di casa - è stata l'eliminazione di Andy Murray, numero uno del ranking mondiale, che su questi prati aveva trionfato nel 2009, 2011, 2013, 2015 e 2016: lo scozzese ha ceduto per 7-6(4) 6-2 all''australiano Jordan Thompson, che aveva preso il posto in tabellone dello sloveno naturalizzato britannico Alijaz Bedene. Oltre alla sconfitta del canadese Milos Raonic contro l' australiano Thanasi Kokkinakis, da registrare anche l'eliminazione dello svizzero Stan Wawrinka, numero 3 Atp e seconda testa di serie, ad opera dello spagnolo Feliciano Lopez impostosi per 7-6 (7-4) 7-5.

20:34Calcio: Di Biagio, attenti a ripartenze Repubblica Ceca

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "Sono rimasto stupito dalla maturità di Donnarumma, è un giocatore che trasmette tranquillità, è lui che scherza con noi": così il tecnico dell'Under 21, Luigi Di Biagio, alla vigilia della sfida con la Repubblica Ceca di Patrick Schick, seconda partita degli Azzurrini all'Europeo di Polonia. E' proprio Il giocatore della Samp Patrick Schick è, secondo Di Biagio, uno dei principali 'pericoli' della formazione ceca. ''Lo conoscete tutti - le parole del tecnico - Lo paragono a Lamela con struttura da attaccante. Sarà importantissimo vincere per poi riposare - ha aggiunto Di Biagio - ho dei giocatori da valutare che non hanno ancora recuperato. Bisognerà stare attenti alle ripartenze dei cechi. Inoltre fanno un pressing incredibile, non soltanto sul portiere: qualora ci venissero a pressare alti troverebbero comunque un giocatore come Donnarumma che trasmette tranquillità al reparto ed è bravo con i piedi. Gigio mi ha stupito per la sua maturità, è lui che scherza con noi", ha aggiunto il tecnico.

20:25Duplice omicidio ad Apricena, nel foggiano

(ANSA) - APRICENA (FOGGIA), 20 GIU - Due pregiudicati, Nicola Serrelli, di 43 anni, e Antonio Petrella, di 54, sono stati uccisi poco fa in un agguato compiuto con colpi di fucile alla periferia di Apricena, nel foggiano. Sul duplice omicidio indagano i carabinieri.

20:21Palio Siena: ipotesi numero chiuso e vietato ad under 12

(ANSA) - SIENA, 20 GIU - Palio di Siena a numero chiuso per motivi di sicurezza. A darne notizia è stato il sindaco della città Bruno Valentini, a margine di una conferenza stampa. Le misure ipotizzate sono al vaglio del comitato di sicurezza per il Palio, ma dovrebbero portare a un ingresso limitato a non più di dodicimila persone nella conchiglia di piazza del Campo, più altre tremila tra palchi e terrazze. Dopo quanto accaduto a Torino per la finale di Champions League, inoltre, si ipotizza di vietare l'ingresso al Palio anche per i minori di 12 anni.

20:20Vicesindaco Roma, Raggi è tranquilla e va avanti

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "Se confermiamo la volontà di andare avanti a fronte delle notizie secondo cui la sindaca Virginia Raggi rischia il processo? Ovviamente, andiamo avanti tutti. La sindaca va avanti. Le indagini procedono e questa è una cosa positiva. Ci sarà una valutazione, un giudizio, da fare ma siamo tutti molto tranquilli e continuiamo a lavorare come fatto fino ad adesso. La sindaca è tranquilla non c'è nulla di particolarmente inatteso". Così il vicesindaco di Roma Luca Bergamo interpellato in piazza del Campidoglio dopo la notizia che il sindaco Virginia Raggi, rischia il rinvio a giudizio per le accuse di falso e abuso d'ufficio in relazione alle indagini sul cosiddetto 'pacchetto nomine'.