22:59Basket:ßEuropei donne, Italia ai quarti

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - L'Italia si è qualificata per i quarti di finale degli Europei di basket femminile, in corso di svolgimento in Repubblica Ceca. Al termine di una partita emozionante e che ha visto vari capovolgimenti di fronte, le azzurre del ct Andrea Capobianco hanno battuto 49-48 l'Ungheria nel playoff e giovedì affronteranno il Belgio per entrare in zona medaglia Miglior realizzatrice dell'incontro Cecilia Zandalasini con 17 punti. Per l'Italia in evidenza anche Giulia Sottana e Federica Dotto, entrambe autrici di 12 punti.

22:33Raggi, andiamo avanti, sono tranquilla, spiegherò

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "Cosa faccio se arriva il rinvio a giudizio? Seguirò le regole del codice etico. Ma non stiamo parlando del fatto che io abbia rubato soldi o abbia corrotto. Parliamo di una firma su un documento in contestazione e di una procedura di nomina, di Romeo, che ho fatto seguendo una procedura già avvenuta in anni precedenti e che non era mai stata contestata. Sono abbastanza tranquilla. Depositeremo atti con cui sono certa di riuscire a spiegare. Noi al momento andiamo avanti". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi a Carta Bianca su Rai 3.

21:51Siria: Usa uccidono capo religioso vicino ad al Baghdadi

(ANSA) - NEW YORK, 20 GIU - Le forze della coalizione anti-Isis guidata dagli Stati Uniti hanno ucciso il 'Grand Mufti' dell'Isis Turki al-Bin'ali, uno dei massimi leader religiosi dello stato islamico. Turki al-Bin'ali - afferma la coalizione - e' morto durante un raid in Siria il 31 maggio scorso, ed era considerato uno dei piu' stretti confidenti del leader assoluto dello stato islamico al Baghdadi. "Come capo religioso dell'Isis dal 2014, ha cercato di legittimare la creazione del califfato portando avanti una campagna di propaganda incitando atrocita'", si legge nella nota.

21:44Francia: domani Festa Musica blindata, 48.000 per sicurezza

(ANSA) - PARIGI, 20 GIU - Festa della Musica blindata domani in Francia, con 48.000 fra poliziotti e gendarmi schierati a protezione dei numerosi concerti ed happening, oltre ai militari dell'operazione Sentinelle, nelle strade ogni giorno con funzione antiterrorismo nell'ambito dello stato di emergenza. Colpite da azioni terroristiche a ripetizione, l'ultima ieri nella capitale sugli Champs-Elysees, Parigi e le altre città della Francia non vogliono rinunciare agli appuntamenti tradizionali. La Prefettura ha annunciato di aver dato consegne rigidissime per lo svolgimento dei concerti, e soltanto quelli dichiarati al Comune prima dello scorso 24 maggio saranno autorizzati. In ogni caso, tutti dovranno concludersi al massimo mezz'ora dopo la mezzanotte. Divieto assoluto di sfilate, balli, banchetti in strada, proiezioni di video, lancio di petardi e fuochi d'artificio.

21:40Ue:studenti consegnano a Tajani ‘Dichiarazione di Ventotene’

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Tredici articoli che esprimono i principi di libertà (di studio, movimento, lavoro, integrazione, rispetto) sui quali secondo 31 giovani europei dovrebbe basarsi la Costituzione dell'Unione Europea: è questa la "Dichiarazione di Ventotene", consegnata oggi a Roma al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, da una delegazione composta da quattro studenti di Parigi, Berlino e Roma, professori e rappresentanti dell'associazione La Nuova Europa. Si tratta di un documento redatto a fine maggio nella scuola intitolata ad Altiero Spinelli durante la prima edizione del Ventotene Europa Festival, dopo quattro giorni di convivenza nel Campus dell'isola dove è stato redatto il Manifesto omonimo in piena seconda guerra mondiale, e un lavoro preparatorio di quattro mesi nelle rispettive sedi.

21:37Kenya: naufraga imbarcazione in Oceano Indiano, 10 morti

(ANSA) - NAIROBI, 20 GIU - Il presidente del Kenya, Uhuru Kenyatta, ha reso noto che almeno 10 persone sono morte dopo che un'imbarcazione è naufragata al largo dell'Oceano Indiano mentre si stava recando dalle isole Ndau a Lamu, nel nord del Paese. A bordo dell'imbarcazione, secondo il presidente, vi erano almeno 22 persone, quindi un dozzina di loro sono state salvate. Ma secondo alcuni media locali, le persone a bordo potrebbero esserci state almeno 30persone, e diverse di loro sarebbero quindi disperse. Nell'inviare le condoglianze alle famiglie delle vittime, Kenyatta ha precisato che il naufragio è avvenuto nel canale di Mkanda a causa delle alte maree. Incidenti di questo tipo sono piuttosto rari al largo del Kenya.

21:09Turbativa asta piscine,tra indagati assessore Comune Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 20 GIU - Otto indagati a Firenze per turbativa d'asta e falso nell'assegnazione della gestione di piscine comunali: tra questi l'assessore allo sport Andrea Vannucci. Emerge così nella sua interezza un'inchiesta di procura e Gdf sugli affidamenti a privati di impianti sportivi, con un'ordinanza del gip Angelo Antonio Pezzuti su alcune interdizioni. Il gip parla di "rapporto collusivo" e "intesa" tra assessore, dirigenti comunali e imprenditori a capo delle società sportive cui andavano le gare con concessioni irregolari. Il gip ha ordinato interdizioni dai pubblici uffici - chieste dai pm Giuseppina Mione e Filippo Focardi - per la dirigente dell'assessorato allo sport Elena Toppino (un anno) e il funzionario comunale Loris Corti (6 mesi) e dall'esercizio dell'impresa ai privati Franco Bonciani, già segretario del Pd a Rignano, e Cipriano Catellacci (1 anno). Nessuna misura per Vannucci e gli altri indagati, il funzionario comunale Jacopo Vicini, e i membri della commissione gare Emilio Carletti e Stefano Perla.