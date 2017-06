Ultima ora

00:09Strage Brescia: ergastolo per Maggi e Tramonte

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - La Cassazione ha confermato le condanne all'ergastolo per i neofascisti Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte, accusati per la strage di piazza della Loggia avvenuta a Brescia il 28 maggio 1974. Il verdetto conferma la sentenza emessa in Corte d'assise d'appello di Milano il 22 luglio 2014, nel processo d'appello bis. Il pg della Suprema Corte aveva chiesto la conferma del carcere a vita ricordando i depistaggi delle indagini e dicendo che per il popolo italiano "è arrivata l'ora della verità" su questa vicenda "che ha inciso il tessuto democratico".

23:35‘Malamovida’ a Torino, agenti aggrediti e cariche di polizia

(ANSA) - TORINO, 20 GIU - Tensione in piazza santa Giulia a Torino, dove un gruppo di giovani dei centri sociali ha preso a pugni una commissaria di polizia, impegnata nei controlli del rispetto dell'ordinanza che vieta dalle 20 la vendita di alcolici da asporto. Un altro poliziotto è stato ferito da una bottigliata in faccia. E' successo pochi minuti dopo che il grosso del contingente delle forze dell'ordine schierato aveva appena lasciato la piazza. Gli agenti del reparto mobile sono tornati e hanno caricato i manifestanti. (ANSA).

23:14Europei U.21: Portogallo-Spagna 1-3

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Portogallo-Spagna 1-3 (0-1) in una partita valida per la seconda giornata del gruppo B dell'Europeo Under 21 in corso di svolgimento in Polonia. A segno per la Spagna Saul Niguez al 21' pt, Ramirez al 20'st e Inaki Williams al 48'st. Il gol del Portogallo porta la firma di Bruma al 32' st. Con questo successo la Spagna si porta in testa al girone con 6 punti, Portogallo secondo a quota 3.

22:59Basket:ßEuropei donne, Italia ai quarti

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - L'Italia si è qualificata per i quarti di finale degli Europei di basket femminile, in corso di svolgimento in Repubblica Ceca. Al termine di una partita emozionante e che ha visto vari capovolgimenti di fronte, le azzurre del ct Andrea Capobianco hanno battuto 49-48 l'Ungheria nel playoff e giovedì affronteranno il Belgio per entrare in zona medaglia Miglior realizzatrice dell'incontro Cecilia Zandalasini con 17 punti. Per l'Italia in evidenza anche Giulia Sottana e Federica Dotto, entrambe autrici di 12 punti.

22:33Raggi, andiamo avanti, sono tranquilla, spiegherò

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "Cosa faccio se arriva il rinvio a giudizio? Seguirò le regole del codice etico. Ma non stiamo parlando del fatto che io abbia rubato soldi o abbia corrotto. Parliamo di una firma su un documento in contestazione e di una procedura di nomina, di Romeo, che ho fatto seguendo una procedura già avvenuta in anni precedenti e che non era mai stata contestata. Sono abbastanza tranquilla. Depositeremo atti con cui sono certa di riuscire a spiegare. Noi al momento andiamo avanti". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi a Carta Bianca su Rai 3.

21:51Siria: Usa uccidono capo religioso vicino ad al Baghdadi

(ANSA) - NEW YORK, 20 GIU - Le forze della coalizione anti-Isis guidata dagli Stati Uniti hanno ucciso il 'Grand Mufti' dell'Isis Turki al-Bin'ali, uno dei massimi leader religiosi dello stato islamico. Turki al-Bin'ali - afferma la coalizione - e' morto durante un raid in Siria il 31 maggio scorso, ed era considerato uno dei piu' stretti confidenti del leader assoluto dello stato islamico al Baghdadi. "Come capo religioso dell'Isis dal 2014, ha cercato di legittimare la creazione del califfato portando avanti una campagna di propaganda incitando atrocita'", si legge nella nota.

21:44Francia: domani Festa Musica blindata, 48.000 per sicurezza

(ANSA) - PARIGI, 20 GIU - Festa della Musica blindata domani in Francia, con 48.000 fra poliziotti e gendarmi schierati a protezione dei numerosi concerti ed happening, oltre ai militari dell'operazione Sentinelle, nelle strade ogni giorno con funzione antiterrorismo nell'ambito dello stato di emergenza. Colpite da azioni terroristiche a ripetizione, l'ultima ieri nella capitale sugli Champs-Elysees, Parigi e le altre città della Francia non vogliono rinunciare agli appuntamenti tradizionali. La Prefettura ha annunciato di aver dato consegne rigidissime per lo svolgimento dei concerti, e soltanto quelli dichiarati al Comune prima dello scorso 24 maggio saranno autorizzati. In ogni caso, tutti dovranno concludersi al massimo mezz'ora dopo la mezzanotte. Divieto assoluto di sfilate, balli, banchetti in strada, proiezioni di video, lancio di petardi e fuochi d'artificio.