Ultima ora

09:09Francia: ministro Giustizia lascia governo

(ANSA) - PARIGI, 21 GIU - Anche Francois Bayrou, ministro della Giustizia e presidente del MoDem, il partito centrista principale alleato di Emmanuel Macron, lascia il governo. Lo ha annunciato pochi minuti prima che la responsabile degli Affari Europei, Marielle de Sarnez, anche lei MoDem, confermasse la sua uscita dalla compagine di Edouard Philippe che sarà annunciata nel pomeriggio. "Ho preso la decisione di non far parte del prossimo governo - ha fatto sapere Bayrou con un comunicato - darò una conferenza stampa nel pomeriggio". Il MoDem, partito da lui presieduto, è nel mirino di un'inchiesta sull'impiego dei suoi assistenti parlamentari al Parlamento di Strasburgo La ministra de Sarnez ha fatto analoga scelta, così come ieri era stato annunciato dalla responsabile della Difesa, Sylvie Goulard, che rimarrà fuori dal governo per poter dimostrare la sua "buona fede" se verrà interrogata nell'ambito dell'inchiesta sugli assistenti parlamentari del MoDem.

08:34Russiagate: Wp, anche Sessions assume legale

(ANSA) - NEW YORK, 21 GIU - Il ministro della Giustizia americano Jeff Sessions ingaggia un legale. Si tratta di Charles Cooper, un suo amico di lunga data. Lo riporta il Washington Post, sottolineando che l'assunzione arriva nel mezzo delle indagini per il Russiagate e fa diventare Sessions l'ultimo in ordine temporale nell'amministrazione Trump a munirsi di un avvocato.

08:31Usa: repubblicana Handel vince elezioni Georgia

(ANSA) - NEW YORK, 21 GIU - La repubblicana Karen Handel vince le elezioni congressuali speciali del sesto distretto della Georgia, battendo il democratico Jon Ossoff. La vittoria di Handel, in quella che e' stata la campagna congressuale piu' costosa della storia, e' un sospiro di sollievo per l'amministrazione Trump, con il voto che veniva considerato un test per il presidente e i repubblicani.

08:28Uber: societa’ ci ripensa, autisti potranno ricevere mance

(ANSA) - NEW YORK, 21 GIU - Uber ci ripensa: i suoi autisti potranno incassare mance. Per l'app si tratta di una decisa inversione di tendenza che rientra nell'iniziativa '100 giorni di cambiamenti', che punta a migliorare le condizioni dei suoi autisti. L'obiettivo di Uber e' quello di frenare la fuga degli autisti che, secondo un recente studio, non durano nella societa' per piu' di un anno e questo soprattutto a causa del compenso ricevuto. Uber definisce la decisione ''la cosa giusta da fare''. Lyft, la rivale di Uber, consente ai suoi autisti di incassare mance dal 2012. Plaude alla decisione l'associazione dei tassisti di New York: ''E' un'importante vittoria'', afferma il suo fondatore Jim Conigliaro Jr.

07:45Gdf: +300% Iva evasa scoperta nel 2017, 3,5 mld euro

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - È aumentata del 300% l'Iva evasa dagli evasori totali scoperta dalla Guardia di Finanza quest'anno, passando dai 900 milioni di euro dei primi 5 mesi del 2016 ai 3,5 miliardi del 2017. Tutte le cifre dell'attività della Gdf del 2017 saranno diffuse nella cerimonia per il 234/o anno dalla fondazione del Corpo che si terrà oggi a L'Aquila, alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella, del ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan e del comandante generale, Giorgio Toschi. In aumento anche i casi di evasione fiscale internazionale: 339 in tutto (+67% rispetto ai primi 5 mesi del 2016), tra fittizie residenze, occultamento di patrimoni e disponibilità all'estero più altre 'manovre', compiute al solo fine di portare oltreconfine i redditi realizzati in Italia. Un aumento del 198% è stato poi registrato nei sequestri ai soggetti fiscalmente pericolosi ai sensi della normativa antimafia applicata ai reati fiscali, con un valore che, dai 97,5 milioni di euro del 2016, ha raggiunto nel 2017 290 milioni.

07:00Estorsioni: finta emissaria boss Messina Denaro, arrestata

(ANSA) - ENNA, 21 GIU - Si spacciava per emissaria della 'primula rossa' di Cosa Nostra, il boss latitante Matteo Messina Denaro, per imporre un "pizzo" da 200mila euro a un imprenditore della provincia di Enna. Con questa accusa la Polizia di Stato, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Dda di Caltanissetta, ha arrestato una dipendente del Comune di Valguarnera, Maria Gabriella Arena, 51 anni. E' stata catturata subito avere incassato, nel centro commerciale di Dittaino, 25 mila euro come anticipo della 'tangente'. La donna aveva contattato l'imprenditore chiedendo, a titolo di 'protezione', una percentuale del fatturato annuo della sua attività aggiungendo che la richiesta proveniva dal 'noto soggetto', il superlatitante Matteo Messina Denaro. L'imprenditore aveva anche ricevuto una mail con gravi minacce anche per i suoi familiari. La donna aveva chiesto 25 mila euro mensili. Maria Gabriella Arena è stata arrestata ieri mattina, subito dopo che l'imprenditore aveva consegnato in una busta la somma richiesta. (ANSA).

00:09Strage Brescia: ergastolo per Maggi e Tramonte

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - La Cassazione ha confermato le condanne all'ergastolo per i neofascisti Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte, accusati per la strage di piazza della Loggia avvenuta a Brescia il 28 maggio 1974. Il verdetto conferma la sentenza emessa in Corte d'assise d'appello di Milano il 22 luglio 2014, nel processo d'appello bis. Il pg della Suprema Corte aveva chiesto la conferma del carcere a vita ricordando i depistaggi delle indagini e dicendo che per il popolo italiano "è arrivata l'ora della verità" su questa vicenda "che ha inciso il tessuto democratico".