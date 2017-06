Ultima ora

11:26Strage Brescia: Maggi, non parla, momento delicato

(ANSA) - VENEZIA, 21 GIU - "Non rilasciamo dichiarazioni, è un momento delicato". Così a casa di Carlo Maria Maggi risponde una voce maschile dopo che ieri l'esponente di Ordine Nuovo è stato condannato, dopo 43 anni, dalla Corte di Cassazione all'ergastolo con sentenza definitiva per la strage di Piazza della Loggia a Brescia con una bomba fatta esplodere il 28 maggio 1974 che ha causato la morte di otto persone e ferendone 102. Maggi, oggi 80enne, vive a Venezia, all'isola della Giudecca.

11:25Adesca bambina all’uscita da scuola, arrestato 63enne

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 21 GIU - Un uomo di 63 anni, V.Z., é stato arrestato dai carabinieri in un centro della provincia di Reggio Calabria con l'accusa di avere sottoposto a violenza sessuale una bambina di 10 anni dopo averla adescata all'uscita da scuola. L'arresto é stato eseguito dai militari della Compagnia di Gioia Tauro sulla base di un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal Gip di Palmi su richiesta della Procura della Repubblica. I fatti risalgono al 7 giugno scorso. A dare l'allarme, facendo scattare le indagini che hanno portato all'arresto di V.Z., é stata la madre della bambina quando non ha trovato la figlia all'uscita da scuola. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'uomo é riuscito a portare a casa sua la bambina, attirandone l'attenzione con alcuni cagnolini, e l'ha accarezzata nelle parti intime. Successivamente l'ha ricondotta a scuola, dove si trovavano i genitori. (ANSA).

11:17Maturità: in aree sisma Umbria studenti al lavoro

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 21 GIU - Si sta svolgendo regolarmente la prima prova scritta dell'esame di maturità per gli studenti delle scuole superiori di Norcia e Cascia, due dei centri più colpiti dal sisma. Avvio regolare anche in tutti gli altri istituti della regione. "Tutto procede per il meglio e le tracce uscite sono molto stimolanti, in particolare quella su disastri e ricostruzione", ha detto all'ANSA, la dirigente scolastica, Rosella Tonti, responsabile per i due istituti onnicomprensivi della Valnerina, sei istituti, tra cui il liceo classico nella città di San Benedetto e lo scientifico in quella di Santa Rita. Nelle due città ad affrontare la maturità sono chiamati 95 ragazzi: 66 a Norcia e 29 a Cascia. "Gli studenti sono tutti molto sereni e desiderosi di fare bene", ha detto ancora Tonti. Nell'area del cratere del terremoto sono impegnate 16 commissione, 178 in totale in Umbria. Dove gli studenti sono poco più di 7 mila, 5 mila 316 in provincia di Perugia e mille 695 in quella di Terni. (ANSA).

11:04Calcio: cessione Pogba, inchiesta Fifa sulla Juventus

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - La Fifa sta svolgendo un'inchiesta disciplinare sulla Juventus per la cessione di Paul Pogba nel 2016 per la cifra record di 105 milioni di euro, ma non sul Manchester United, club che si assicurò il francese. Le presunte violazioni potrebbero riguardare le cosiddette norme Fifa sulle terze parti, introdotte nel maggio 2015, che vietano la presenza di quote del cartellino di un giocatore in mano, appunto, ad una terza parte. Di quei 105 milioni, spiega il libro di recente uscita dello "Spiegel" "Football Leaks", 27 andarono all'agente di Pogba Mino Raiola e alla sua società Topscore Sports Limited, secondo un accordo firmato con il dg bianconero Giuseppe Marotta prima della vendita del giocatore. Il Manchester, a sua volta, concordò con l'agente il pagamento di 19,4 milioni in 5 rate entro il settembre 2020. E a questi si aggiunse il compenso dello stesso Pogba per il suo procuratore: altri 2,6 milioni, arrivati dal Manchester e versati all'agenzia di Raiola Uuniqq Sarl, con sede nel Principato di Monaco.

10:50Migranti: gruppo profughi protesta davanti prefettura Genova

(ANSA) - GENOVA, 21 GIU - Una trentina di migranti sta manifestando in modo pacifico dalle 8 di stamane davanti alla prefettura di Genova per contestare il trasferimento dal palazzetto dello Sport della Fiera del mare ad un centro di accoglienza di Ne, piccolo comune della Val Graveglia, nell'entroterra di Chiavari. I profughi chiedono fra l'altro di tornare nelle strutture della Fiera del Mare da dove sono stati trasferiti alcuni giorni fa nella programmata riduzione della capienza del centro gestito dalla Croce Rossa del palazzetto dello Sport. I migranti saranno ricevuti ed ascoltati da un dirigente della prefettura.

10:48Lite per eredità, salma sarà sepolta dopo 9 anni

(ANSA) - BOLZANO, 21 GIU - A nove anni dalla sua morte, la salma del musicista e cabarettista altoatesino Luigi Cianci Gatti sarà finalmente sepolta. Come scrive il quotidiano Dolomiten, è stata posta la parola fine all'iter giudiziario, avviato dagli eredi dopo la morte nel 2008, all'età di 88 anni, del virtuoso dell'armonica a bocca. In attesa del chiarimento della parentela e dei diritti di successione, la salma è rimasta per tutti questi anni in una cella frigorifera dell'ospedale di Bolzano. Più volte sono cambiati i periti delle varie parti coinvolte e ogni nuovo perito ha per legge la facoltà di prelevare da sé i reperti per l'esame del dna e così la salma non è stata sepolta, finora. Alois Steneck, in arte Cianci Gatti, ebbe il suo esordio con Enzo Tortora. Il musicista, cabarettista e mimo nacque ad Innsbruck il 30 marzo 1920 da madre austriaca e padre italiano, un conte allora tenente di stanza ad Innsbruck. Fu chiamato Luigi all'età di quattro anni, quando la madre sposò a Bolzano Rino Gatti.

10:30Estorsioni: attacco hacker a aziende e privati, 4 arresti

(ANSA) - CATANIA, 21 GIU - Infettavano i computer di aziende e privati in diverse regioni italiane e poi chiedevano soldi per 'curare' computer e sistemi informatici ed evitare la perdita di dati e l'accesso a utenze. E' l'accusa mossa dalla Procura distrettuale di Catania, su indagini del compartimento della Polizia postale Sicilia orientale, a sette persone, quattro delle quali sono state arrestate nel Napoletano. Nei loro confronti il Gip ha emesso un'ordinanza che ipotizza i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di estorsioni, frodi informatiche, accessi abusivi e danneggiamenti a sistemi informatici, sostituzioni di persone e truffe. L'operazione è denominata 'Criptoloker', dal nome del malware che è in grado di bloccare e criptare tutti i dati contenuti in Pd e sistemi informatici. Particolari sulle indagini saranno resi noti durante un incontro con i giornalisti che si terrà alle 12 nella sala conferenze della Procura di Catania. (ANSA).