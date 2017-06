Ultima ora

15:12Milano: Sala, più robusta, solidale e internazionale

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - In questo primo anno di mandato "abbiamo cercato di lavorare perche Milano divenga più robusta, solidale, internazionale e avendo una visione di lungo termine". Lo ha detto il sindaco, Beppe Sala, nella diretta Facebook in cui ha tracciato un bilancio del primo anno di lavoro della sua giunta. "Sul welfare anche se le difficoltà di bilancio ci sono - ha aggiunto - stiamo investendo tanto, 35 milioni solo per il 2017. Non si fa mai abbastanza e non bisogna mai stancarsi di fare meglio". Sull'immigrazione "noi andremo avanti con l'accoglienza facendo rispettare le regole - ha continuato -. Sono fiero di aver guidato il 20 maggio la marcia 'Insieme senza muri' e sono fiero che 100 mila milanesi abbiano partecipato". Infine l'internazionalizzazione che è fatta di "turismo, studenti stranieri che vengono qui e di crescita della reputazione di Milano. Stiamo cercando di creare più eventi in città - ha concluso - non solo per i milanesi ma perchè richiamano turisti dall'estero".

15:10Messa al bando armi atomiche, da Torino appello a Gentiloni

(ANSA) - TORINO, 21 GIU - Con oltre 60 adesioni è stato inviato da Torino alle quattro cariche istituzionali più alte (presidenti della Repubblica Sergio Mattarella, del Consiglio Paolo Gentiloni, del Senato Pietro Grassi e della Camera Laura Boldrini)l'appello per la messa al bando delle armi nucleari. L'iniziativa, che vede riuniti in un Coordinamento cittadini e associazioni, sarà sostenuta da una manifestazione, il 28 giugno. Primo firmatario il presidente del Consiglio Regionale del Piemonte e del Comitato Diritti Umani, Mauro Laus; a seguire le più diverse realtà religiose, politiche, del mondo dell'associazionismo, dalle Acli all'Anpi, i Consigli del Piemonte e della Città di Torino, Pro Natura, Focolari, Buddisti, Valdesi, Sermig, il Mir-Mn (Movimento Internazionale della Riconciliaizone-Movimento Nonviolento). L'obiettivo è che in occasione della nuova sessione di negoziati all'Onu, in programma in questi giorni, l'Italia, che non ha partecipato al primo incontro, prenda posizione per l'eliminazione delle armi atomiche. "E' un percorso di coscienza civile - ha detto il presidente Laus - di cui fanno parte il no alla guerra e alla violenza, ma anche alle discriminazioni, alle sopraffazioni. Ci rendiamo conto che la produzione normativa non è sufficiente, ma è necessaria la cittadinanza attiva". "Lo scenario mondiale è drammatico - ha detto Giampiero Leo, portavoce del Coordinamento - Non a caso a farsi promotore di questa mobilitazione è il Movimento non violento che si richiama a figure che vanno da Ghandi a Martin Luther King, da Dalai Lama a Papa Francesco".(ANSA).

15:07Incendio cataste legna e sterpi, un morto nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 21 GIU - Un uomo di 78 anni è morto in un incendio nei pressi di una casa sull'Appennino bolognese, a Cà di Pippo, in via Monte della Formiche, comune di Pianoro. Dalle prime informazioni l'anziano, di Imola, era in uno spiazzo all'esterno di un'abitazione di sua proprietà, usata come 'seconda casa' ed è rimasto coinvolto dalle fiamme che si sono diffuse su cataste di legna e sterpaglie, per cause probabilmente accidentali. Pare che avesse dato lui il fuoco a dell'erba tagliata. Poco prima delle 13 sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che hanno avviato accertamenti. è stato informato il pm di turno Gabriella Tavano.

15:04Piazza Loggia: Tramonte arrestato a Fatima

(ANSA) - BRESCIA, 21 GIU - Maurizio Tramonte, condannato all'ergastolo per la strage di Piazza Loggia è stato fermato e arrestato a Fatima. L'arresto è stato compiuto dagli uomini dell'Interpol. Da giorni aveva fatto perdere le tracce. La sentenza della Cassazione per il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, "è una vittoria di una città che testardamente ha voluto la verità processuale che non era scontato arrivasse". "La sentenza disvela in maniera chiara la matrice politica di quella strage e mette un punto fermo sulla verità storica che era ampiamente acquisita ma che oggi si consolida" ha aggiunto il primo cittadino di Brescia. "Devo dire - ha spiegato Del Bono - grazie alla magistratura che ha svolto una funzione inquirente e giudicante dimostrando grande coraggio. Seppur tardivamente le istituzioni hanno vinto la partita".(ANSA).

14:55Roma 2024: esposto M5S all’Anac

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Nelle prossime ore il deputato del MoVimento 5 Stelle Simone Valente presenterà un esposto all'ANAC sulla cerimonia di presentazione del logo delle Olimpiadi Roma 2024. Lo apprende l'Ansa. Sotto la lente d'ingrandimento l'appalto da circa 200mila euro assegnato ad una società esterna per la cerimonia di presentazione del logo, tenutasi nel dicembre del 2015. "Serve fare chiarezza in tempi rapidi e verificare tutti gli estremi di una vicenda opaca. Vogliamo trasparenza", spiega Valente.

14:53Sala, su scelta Ema no inciuci sottobanco tra Paesi

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Sulla partita per portare Ema, l'Agenzia europea del farmaco, a Milano "stiamo lavorando molto seriamente. Abbiamo fatto la nostra parte e chiediamo al governo di fare si che non si aprano inciuci sottobanco tra gli altri Paesi europei, che ci aiutino e aiutino l'Italia a portare a casa Ema". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nella diretta Facebook in cui ha commentato il suo primo anno di mandato. "Non ho la più pallida idea di come andrà a finire, ma stiamo presentando la nostra candidatura e abbiamo lavorato seriamente con tutte le istituzioni coinvolte - ha aggiunto -, garantiamo una sede più che adeguata come il Pirellone". Citando poi le parole del premier, Paolo Gentiloni, Sala ha detto che la scelta dovrebbe essere "qualitativa e non rispondente a logiche compensative interne".(ANSA).

14:51Maturità: studenti perplessi a Napoli, chi è Caproni?

(ANSA) - NAPOLI, 21 GIU - All'uscita da scuola, a Napoli, i primi ragazzi a lasciare le aule nel primo giorno dell'esame di maturità 2017, si dicono meravigliati, sorpresi. Caproni come una sorta di Carneade per moltissimi di loro. "Caproni? Chi è Caproni? Non ho capito perché sia stato scelto questo autore per l'analisi del testo - dice Martina, ultimo anno del liceo classico Genovesi -. Ci ho messo un po' a scegliere, alla fine ho scelto la traccia in ambito tecnico-scientifico sulla robotica". Come Martina, anche i suoi compagni di classe sono rimasti perplessi di fronte all'autore dei versi proposti per l'analisi del testo. "A un certo punto mi sono sentito perso - racconta Domenico, stessa classe di Martina - pensavo a Ungaretti, Montale, magari un testo di Pasolini, ma non un autore di cui finora non avevo mai sentito il nome. Ho scelto la traccia sul boom economico italiano. Spero di aver fatto la cosa giusta".