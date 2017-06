Ultima ora

13:26Calcio: l’agente di Perin ferma la trattativa con il Milan

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Mattia Perin non si muove dal Genoa, almeno per ora. Lo ha confermato il suo procuratore Alessandro Lucci, che in mattinata ha parlato di "affare al momento chiuso" e ringrazia il Milan per aver pensato a Perin per sostituire Gianluigi Donnarumma. "Siamo noi ad aver frenato ogni possibile trattativa", ha spiegato Lucci ricordando che Perin è "uno straordinario primo portiere". Un segnale importante anche verso la società rossonera, considerando il rischio di giocare in una rosa che, ad oggi, comprenderebbe ancora lo stesso Donnarumma. Lucci non ha però chiuso del tutto le porte al Milan ammettendo di essere pronto in futuro "a sedersi nuovamente intorno ad un tavolo se il Milan avesse bisogno".

13:26Gb: la regina a Westminster, Queen’s Speech al via

(ANSA) - LONDRA, 21 GIU - La regina Elisabetta II è giunta a Westminster per il Queen's Speech, il tradizionale discorso dedicato all'inaugurazione della nuova sessione parlamentare e alla lettura del programma del governo per i mesi successivi. L'ingresso si è svolto nel rispetto di un cerimoniale secolare e fastoso, sebbene un po' meno che in passato. La sovrana, accompagnata dal principe Carlo, l'erede al trono, dopo il ricovero in ospedale del consorte Filippo, è stata accolta dalle note dell'inno nazionale. Il discorso si tiene alla presenza sia dei deputati della Camera dei Comuni sia dei Lord, oltre che del governo di Theresa May al gran completo, per quanto non ancora sicuro della sua maggioranza. Ma è ospitato nella House of Lords perché i monarchi non possono entrare per tradizione storica ai Comuni.

13:16Meteo: allerta temperature estreme in pianure Emilia-Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 21 GIU - Allerta di Protezione civile per temperature estreme su tutte le pianure dell'Emilia-Romagna. La fase di attenzione è valida dalle 24 di oggi, 21 giugno, alla stessa ora di domani, in intensificazione per le 48 ore successive. "Temperature massime in pianura fino a 36 gradi centigradi - si legge nel bollettino diramato dall'Arpae e redatto da Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile - con valori di temperatura minima attorno a 24-25 gradi, determineranno situazioni di debole disagio bioclimatico nelle pianure e disagio moderato nei centri urbani. Resta esclusa la fascia costiera".(ANSA).

13:12Università: a Cagliari primi esami orali in lingua sarda

(ANSA) - CAGLIARI, 21 GIU - Esami orali in limba per gli studenti dell'Università di Cagliari che hanno seguito il primo corso in Italia di lingua sarda, da tempo invece in altri Paesi europei, soprattutto in Germania, si tengono corsi per l'apprendimento del sardo. Le prove di svolgeranno domani a partire dalle 9 nella facoltà di studi umanistici. Il corso è stato tenuto dal professor Maurizio Virdis, ha avuto una durata di 60 ore e consente l'acquisizione di 12 crediti formativi validi per la carriera dello studente. "Importante e basilare - si legge nel programma - è la conoscenza e la capacità di leggere, tradurre e analizzare criticamente i testi presentati a lezione e di inquadrarli storicamente; nonché la capacità di saper sostenere una conversazione in lingua sarda su argomenti non specialistici, ma comunque relativi alla cultura della Sardegna". Il programma dell'insegnamento - che si avvale anche di specifici lettori, che hanno affiancato il docente durante il corso - ha affrontato la lingua sarda da un punto di vista storico, per poi studiare le prime scritture sarde nel Medioevo e le scritture letterarie, ampiamente intese, nella modernità e nella contemporaneità, con particolare riguardo ai problemi grammaticali e lessicali. E' stata quindi analizzata la tipologia e comparazione della lingua sarda con le lingue neolatine, la sua variazione diatopica e il sostrato preromano. Infine docenti e studenti hanno approfondito le strutture fonetiche, morfologiche e sintattiche della lingua: il tutto finalizzato alla comprensione scritta e orale e alla elaborazione di testi scritti e orali in lingua sarda. (ANSA).

13:09Calcio: è morto Bresci, vicepresidente della Lega dilettanti

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Lutto nel mondo del calcio: è morto questa notte, dopo una grave malattia, Fabio Bresci, vicepresidente della Lega nazionale dilettanti e per decenni dirigente di spicco della Figc. Nato 64 anni fa alla Rufina (Fi), dottore commercialista revisore contabile, dopo una lunga esperienza come dirigente e presidente dell'Audax Rufina, venne eletto presidente del Comitato regionale toscano il 3 ottobre 1998. Tra i suoi incarichi, anche quello di vicepresidente del Settore giovanile e scolastico, mentre lo scorso 28 gennaio era stato eletto vicepresidente della Lnd. Mosso da un'inesauribile passione, convinto assertore di una politica di servizio per le società, fautore con il suo Comitato di numerose riforme per favorire lo sviluppo del movimento del calcio dilettantistico e giovanile, è sempre stato un punto di riferimento per il calcio locale e nazionale.

13:06Insulti razzisti e cinghiate,interviene la Polizia a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 21 GIU - Prima gli insulti razzisti davanti ad un supermercato, poi l'inseguimento e le cinghiate sull'autobus. La vittima è un nigeriano di 41 anni, che ieri a Bologna è stato fermato dalla Polizia in via Andrea Costa, mentre i due aggressori sono riusciti a fuggire. Lo straniero ha riferito di essere stato avvicinato e offeso davanti ad una Coop, dove lo avrebbero anche minacciato con una bottiglia rotta. La scena successiva, sull'autobus, è stata vista da un poliziotto in servizio che ha chiamato una volante. Quando la macchina è arrivata i due che avevano colpito con la cintura erano scappati: per il nigeriano è scattata comunque una denuncia per porto abusivo d'armi, perché impugnava un paio di forbici, pare per difendersi. (ANSA).

13:05Gb: Kate incanta il Royal Ascot con abito in trasparenza

(ANSA) - LONDRA, 21 GIU - Erano tutti per Kate gli occhi e gli obiettivi del Royal Ascot, la grande manifestazione di corse per cavalli che come di consueto è stata inaugurata dalla regina Elisabetta. Ma la protagonista ancora una volta è stata la duchessa di Cambridge, in particolare per un suo abito in pizzo bianco molto trasparente che sebbene sia stato 'riciclato' - lo aveva indossato l'anno scorso nella stessa occasione come sottolineano i tabloid - a tutti ha ricordato una gonna molto simile indossata dalla principessa Diana negli anni Ottanta. Ma Kate è stata protagonista anche di una scenetta divertente finita sui giornali britannici: ha 'salvato' da una caduta dalla carrozza dei reali la contessa del Wessex. L''incidente' si è risolto con una grande risata da parte dei presenti che i fotografi non si sono fatti sfuggire.