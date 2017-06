Ultima ora

18:34Calcio: Bucchi si presenta, Magnanelli rinnova col Sassuolo

(ANSA) - SASSUOLO (MODENA), 21 GIU - La sua presentazione è coincisa con un altro annuncio importante, il rinnovo per altri due anni del capitano Francesco Magnanelli. Cristian Bucchi, nuovo allenatore del Sassuolo, un biennale l'ha firmato anche lui, alla vigilia di quella che sarà la sua prima vera stagione da primo allenatore in serie A dopo la sfortunata parentesi a Pescara, poi retrocesso in B, durata undici gare con dieci sconfitte. Nonostante la giovane età, Bucchi ha allenato in tutte le categorie, Gubbio, Torres, Maceratese portando nell'ultima stagione il Perugia alla semifinale dei playoff. Il tecnico non ha ovviamente nascosto la sua soddisfazione: "Il Sassuolo mi ha dato una grande possibilità. Arrivare dopo Di Francesco è stimolante, ma è anche una eredità pesante che cercherò di sostenere con il mio entusiasmo". Berardi e Acerbi sono possibili partenti. "Vorrei fare di Berardi la nostra bandiera, spero resti. Ma chi resterà dovrà farlo con grandi motivazioni"

18:32Dottoressa uccisa a coltellate nel Teramano

(ANSA) - SANT'OMERO (TERAMO), 21 GIU - Una dottoressa dell'ospedale di Sant'Omero (Teramo) è stata accoltellata davanti l'atrio dell'ospedale nel primo pomeriggio, tra numerosi passanti. Ricoverata in gravi condizioni, la professionista, un'oncologa, è morta poco dopo. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica e i colleghi del Reparto operativo di Teramo. La vittima si chiamava Ester Pasqualoni, 53 anni, ed era la responsabile del day hospital oncologico dell'ospedale. Sarebbe stata accoltellata alla gola. Secondo le prime informazioni aveva finito il turno di lavoro e stava andando a prendere la sua auto nel parcheggio. Qualcuno avrebbe visto un'auto allontanarsi. Dagli elementi che stanno emergendo si sarebbe sentita anche una richiesta di aiuto. La donna lascia due figli.

18:29Basket: Gentile escluso da Europei, accetto decisione

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Alessandro Gentile è stato escluso dal ct della Nazionale Ettore Messina dalla lista dei giocatori che prenderanno parte ai prossimi Europei, in programma tra Israele e Turchia tra fine agosto e metà settembre. Lo annuncia lo stesso giocatore su Instagram, augurando ''buona fortuna'' ai compagni: ''Ho giocato per la Nazionale ogni singola estate da quando avevo 15 anni. Per me è sempre stato motivo di orgoglio e un grande onore. Mi dispiace non poterci essere. È una decisione che accetto come stimolo e motivazione per il futuro dopo una stagione personalmente molto complicata. Farò il tifo davanti alla tv''. Gentile arriva da una stagione particolarmente negativa, tra le tensioni con Repesa all'Olimpia e il doppio trasferimento al Panathinaikos prima e all'Hapeol Gerusalemme poi. Nelle prossime settimane verrà presa una decisione sul suo futuro: difficile la sua permanenza all'EA7 Milano nonostante un anno di contratto rimasto.

18:29Calcio: Ternana ceduta a Università telematica Unicusano

(ANSA) - TERNI, 21 GIU - La Ternana calcio passa dalla famiglia Longarini all'Università telematica Unicusano. La notizia è stata ufficializzata con una lunga lettera apparsa sul sito ufficiale della società. "Cari amici ternani è arrivato purtroppo il momento di lasciarsi anche se resterò sempre legato ai colori rossoverdi", ha scritto Simone Longarini. "Io e la mia famiglia - ha aggiunto -, abbiamo lavorato a lungo per questi colori. Una volta presa la decisione di uscire dal mondo del calcio ho continuato ad impiegarmi senza sosta per garantire un futuro roseo alla Ternana. La mia famiglia non ha cercato alcun ritorno economico per gli investimenti fatti, l'unico principio ispiratore di questa operazione è stato esclusivamente la ricerca della serietà e della solidità economica dell'acquirente per garantire il futuro della società. Questo principio ispiratore - ha sottolineato Longarini - ci ha portato, come già annunciato, a scegliere la Università Cusano".

18:28F.1: Hamilton “non escludo di ritirarmi a fine anno”

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Futuro incerto, almeno dal punto di vista professionale, per Lewis Hamilton: è lo stesso 32enne pilota di F1, campione del mondo una volta con la McLaren e 2 con la Mercedes, a lasciare aperta ogni possibilità per la sua carriera, compresa quindi anche quella di un ritiro a fine anno. Le sue dichiarazioni ad "Auto", rivista ufficiale della Fia, prospettano uno scenario che potrebbe sorprendere non meno di quanto fece lo scorso anno l'addio del compagno di squadra Nico Rosberg, fresco campione del mondo. "Il destino è nelle mie mani - rivendica il pilota britannico - Potrei decidere di ritirarmi alla fine di quest'anno: significherebbe questo che la mia carriera sarebbe meno importante che se decidessi di lasciare fra cinque anni? E chi può dirlo? Ad ogni modo, non mi va di parlare di questo adesso, perché non so che cosa mi aspetta, né quel che farò". Hamilton definisce poi il Mondiale in corso più avvincente, perché quest'anno c'è un rivale al di fuori della scuderia, la Ferrari di Sebastian Vettel.

18:26Regioni: nuova legge elettorale per Valle d’Aosta

(ANSA) - AOSTA, 21 GIU - Un premio di maggioranza di 21 seggi per la lista o la coalizione che supera il 42% dei voti, la possibilità di esprimere tre preferenze, lo spoglio centralizzato in quattro sedi (alta, bassa, media Valle e Aosta), eliminazione del ballottaggio e la garanzia di una presenza di genere nelle liste di almeno il 30%. Sono le novità introdotte dalla nuova legge elettorale della Valle d'Aosta che è stata approvata dal Consiglio regionale. Nel caso in cui non venga raggiunto il 42% è introdotto un sistema proporzionale puro. Lo spoglio centralizzato avverrà in quattro Poli di scrutinio: Saint-Pierre per il Alta Valle (per i comuni appartenenti alle Unités des communes valdôtaines Valdigne-Mont-Blanc, Grand-Paradis e Grand-Combin), Fénis per Media Valle (Unités Mont-Emilius e Mont-Cervin), Verrès per Bassa Valle (Unités Evançon, Mont-Rose e Walser) e Aosta. "E' un sistema innovativo per l'ordinamento italiano" ha detto il consigliere Alberto Bertin (Alpe). (ANSA).

18:25Carceri: arriva nei negozi la mozzarella ‘La Dozza’

(ANSA) - BOLOGNA, 21 GIU - E' già in commercio 'La Dozza', la mozzarella di latte di bufala prodotta nel caseificio della casa circondariale di Bologna in cui lavorano quattro detenuti con la supervisione di un casaro dell'azienda pugliese 'Liberiamo i sapori', e la collaborazione di 'I Freschi', che ne cura la commercializzazione. Prodotta con metodo artigianale con latte della Val d'Adda (Bergamo), la mozzarella è disponibile in due confezioni da 250 grammi (intera o a bocconcini) che nell'incarto riproduce l'immagine del Santuario della basilica di San Luca ed il logo del Ministero della Giustizia, che ha patrocinato l'iniziativa acquistando i macchinari e le attrezzature per il caseificio. Presentando il prodotto a 'Adesso pasta Car' il ristorante del centro storico che la utilizza nei propri cibi, Elena Realti (I Freschi), Giancarlo Tonelli della Confcommercio Ascom e Fabrizio Viva (Liberiamo i sapori) hanno evidenziato il valore di questa formazione lavorativa per i detenuti, che possono apprendere un mestiere. (ANSA).