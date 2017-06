Ultima ora

20:08Usa: agente ferito, evacuato aeroporto in Michigan

(ANSA) - WASHINGTON, 21 GIU - L'aeroporto di Flint, in Michigan, è stato evacuato dopo che un poliziotto è stato ferito. L'uomo che ha accoltellato l'agente avrebbe urlato "Allah Akbar". Lo riporta la Nbc che cita alcuni testimoni e alcune fonti investigative. L'Fbi è sul posto e starebbe indagando l'episodio come "possibile atto di terrorismo", riporta sempre la Nbc.

20:04Tav: Virano, 20% dei lavori già contrattualizzato

(ANSA) - TORINO, 21 GIU - Oltre 400 persone hanno partecipato a Lione alla seconda tappa di Telt at Work, ciclo europeo di incontri informativi sugli appalti dei lavori della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Presenti aziende di Stati Uniti, Cina, Inghilterra, Germania, Italia, Svizzera e Spagna, nonchè 10 delle 11 più grosse società francesi di costruzioni. "La Torino-Lione - sottolinea Mario Virano, direttore generale di Telt - non è più un progetto, ma un'opera in realizzazione. La prossima settimana raggiungeremo i 20 km di gallerie scavate e abbiamo già contrattualizzato il 20% dei lavori. Con la ratifica dell'accordo binazionale dei due parlamenti la vecchia storia della Torino-Lione è finita e ne inizia una nuova". A Lione sono stati spiegati i dettagli degli 81 bandi di gara, articolati su 12 cantieri operativi in Italia e in Francia. Il valore, per quelli lanciati tra il 2017 e il 2019, hanno un valore di 5,5 miliardi di euro.(ANSA).

20:02Berlusconi,dopo 4 governi non votati si cade in prostrazione

(ANSA) - BOLOGNA, 21 GIU - "Dopo cinque colpi di Stato, dopo 4 governi non eletti dal popolo si cade in prostrazione, ma meglio non pensarci". Lo ha detto Silvio Berlusconi, partecipando a "Porta a Porta".

20:02Brexit: Gentiloni, saremo esigenti non vendicativi

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "Lunedì c'è stato il primo round del negoziato su Brexit e devo dire che la parte che ha deciso di uscire non affronta certamente questo negoziato su posizioni di forza. Il che non vuol dire - sia detto per inciso - che noi italiani alimentiamo un atteggiamento, tra virgolette, vendicativo nei confronti della scelta democratica del popolo britannico, cui ci lega un rapporto storico per mille ragioni, ma, certamente, l'Unione europea sarà esigente in questo negoziato e noi italiani lo saremo in modo particolare su alcuni punti, non solo sulle questioni economiche e commerciali, ma sulle questioni che riguardano, ad esempio, i diritti maturati dalle centinaia di migliaia di cittadini italiani che hanno deciso di risiedere temporaneamente nel Regno Unito e che noi intendiamo difendere e difenderemo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni in Aula alla Camera, nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo di domani.

20:01Voto di scambio elezioni Puglia, cinque condanne a Bari

(ANSA) - BARI, 21 GIU - Il gup del Tribunale di Bari Alessandra Susca ha condannato a pene comprese fra i 12 e i 9 anni di reclusione cinque pregiudicati baresi ritenuti affiliati al clan Di Cosola, accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, voto di scambio e coercizione elettorale con l'aggravante del metodo mafioso. I fatti contestati si riferiscono alla primavera 2015 e riguardano le elezioni regionali. In particolare quattro dei cinque imputati, avrebbero fermato gli elettori per strada invitandoli, con minacce e intimidazioni, a votare per Natale Mariella, candidato nella lista dei 'Popolari' a sostegno di Michele Emiliano presidente, che poi non fu eletto e che è indagato in un separato procedimento. La sentenza è stata emessa al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato.

19:58Cei, card. Bassetti, dignità lavoro è priorità per Italia

(ANSA) - SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 21 GIU - "Penso che il lavoro sia veramente un fondamento di promozione sociale e umana, anzi penso che sia la prima vera grande priorità per l'Italia e per i suoi giovani. Ridare dignità al lavoro perché il lavoro non è un tema qualsiasi, ma è 'il' tema per eccellenza che occupa la vita di centinaia di migliaia di giovani". Con queste parole il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha aperto in Casa Sollievo della Sofferenza, a San Giovanni Rotondo, i lavori del 29° Convegno Nazionale dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio, incentrato quest'anno sul tema delle opere umane e sociali di San Pio da Pietrelcina. "Quello che però ho visto negli ultimi anni come pastore e non come analista - ha continuato - è lo sviluppo di una società vecchia e immobile, vecchia non tanto per età quanto per spirito. "Le opportunità - ha concluso - mancano soprattutto al Sud, che appare dimenticato e abbandonato al suo destino".

19:57Francia: governo, confermati ministri Economia e Esteri

(ANSA) - PARIGI, 21 GIU - Bruno Le Maire e Jean-Yves Le Drian sono stati confermati rispettivamente al ministero dell'Economia e a quello degli Esteri. Lo ha annunciato il segretario generale dell'Eliseo, Alexis Kohler, che ha svelato la nuova squadra di governo.