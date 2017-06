Ultima ora

21:36Roma: Di Maio, fatti errori ma in buona fede e chiesto scusa

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "Errori a Roma? Tutti noi ne facciamo, ma sempre in buona fede. E abbiamo sempre chiesto scusa". Così Luigi Di Maio parla di Roma durante la 'passeggiata' a Guidonia per sostenere, assieme alla sindaca di Roma Virginia Raggi, a Roberto Fico, paola Taverna e Carla Ruocco, il candidato sindaco M5s Michel Barbet. "Guidonia è un comune limitrofo a Roma e così Ardea, se andiamo al ballottaggio evidentemente i cittadini ci giudicano bene. E poi - ripete Di Maio - il primo anno è sempre un anno difficile, un anno in cui bisogna iniziare a lavorare per rimettere le cose in ordine. Perché non si può lasciare una casa pericolante, bisogna irrobustirne le fondamenta".

21:25Berlusconi, non montare un caso Renzi-Boschi

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "Credo che si faccia male a montare un caso contro Renzi e Boschi. Sono chiacchiere. E' nelle cose che abbiano parlato ai loro genitori. Poi se serve ci vuole un processo". Lo ha detto Silvio Berlusconi, partecipando a "Porta a Porta" .

21:19Calcio: Atalanta, ufficiale il riscatto di Berisha

(ANSA) - BERGAMO, 21 GIU - L'Atalanta ha ufficializzato sul proprio sito l'acquisizione a titolo definitivo dalla Lazio di Etrit Berisha. La società bergamasca, come ampiamente previsto, ha esercitato il diritto di riscatto del ventottenne portiere della Nazionale albanese, reduce dalla stagione in prestito con 26 gol subiti in altrettante partite di campionato più 3 nell'ottavo di Coppa Italia perso 3-2 in casa della Juventus l'11 gennaio scorso. L'operazione è stata chiusa per una cifra prossima ai 5 milioni di euro.

21:18Consip: Ferrari (Pd), su parole Fiano polemica M5s-Mdp

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "Fiano non ha mai parlato di una cacciata di Marroni da Consip da parte del governo". Lo dichiara Alan Ferrari, deputato del Partito democratico, a proposito delle polemiche seguite al dibattito durante la trasmissione Omnibus su la 7 di stamani. "Dispiace - continua - che il collega Leva, seguito con prontezza dai deputati 5 Stelle, tragga delle conclusioni da teoremi opportunistici, più che dalle parole di Emanuele Fiano, che ha smentito con nettezza di aver pronunciato quanto a lui attribuito dal giornalista Lillo e la registrazione della trasmissione ne dà inequivocabile conferma". "Ne è prova il fatto che la mozione del Pd al Senato non chiedeva la rimozione di Marroni mentre quella di Articolo 1 sì. Vediamo che purtroppo si continua a preferire strumentalmente lo scontro a tutti i costi per pura convenienza politica", conclude".

20:54Consip: Bersani, non si può cacciare Marroni perché scomodo

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Se confermata, la dichiarazione di Emanuele Fiano su Consip "sarebbe allucinante: non si può cacciare uno perché davanti alla giustizia dice una verità o una sua dichiarazione scomoda per il governo". Lo dice Pier Luigi Bersani alle telecamere del Fattoquotidiano.it. "Bisogna stabilire un criterio normale: se si vuol fare un passo indietro lo devono fare tutti e due (Marroni e Lotti, ndr) in attesa che la magistratura chiarisca. Qui non c'è da cercare capri espiatori o da chiedere alle gente di cambiare versione per salvarsi la pelle, perché alla fine si ha questa impressione. Spero ci si renda conto che l'opinione pubblica è sconcertata da queste cose qua. Si sospendano le deleghe di Lotti in attesa della magistratura. La magistratura chiarirà e se non c'è nulla benissimo: è una cosa normale, si fa così un po' dappertutto, così da non dar l'impressione che si vuol far pressione su una delle parti e una sola, tra l'altro su una persona non indagata...francamente".

20:45Consip:Fiano,se vertice accusa governo cade rapporto fiducia

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "Ricordiamoci che il vertice di quell'azienda così importante per la spesa pubblica dello Stato, se ha un rapporto di totale non fiducia con il governo, non dico con Renzi, ma con il governo attuale come fa a mantenere quell' incarico?". E cos'è cambiato in questi ultimi mesi visto che prima il governo sosteneva anche Marroni? "Nel secondo interrogatorio di Marroni secondo quanto riferito dall'Ansa, avrebbe confermato le sue accuse. A conferma di non avere più nessun rapporto di fiducia con il governo che lo ha espresso". E' questo il ragionamento che ha fatto il capogruppo Pd in commissione Affari Costituzionali della Camera Emanuele Fiano durante la trasmissione Omnibus su La7 parlando dell'Ad di Consip Luigi Marroni e delle mozioni votate ieri dall'Aula del Senato. Un ragionamento che ha scatenato la reazione del giornalista de "Il Fatto" Marco Lillo che lo ha definito "gravissimo".

20:37Malata e uccisa nel Piacentino, ergastolo per la figlia

(ANSA) - PIACENZA, 21 GIU - Maria Grazia Guidoni, 46 anni, è stata condannata al carcere a vita. Lo ha deciso la corte di Assise di Piacenza, presieduta dal giudice Italo Ghitti, per la donna accusata di aver ucciso la madre ammalata di Alzheimer nella loro abitazione di Pontenure, nel Piacentino, il 3 luglio del 2012, e di aver poi abbandonato e nascosto il cadavere in provincia di Grosseto. Il tutto per un movente economico e con la complicità del figlio Gino Laurini (condannato a 9 anni pochi giorni fa). I giudici del tribunale di Piacenza hanno accolto in pieno la tesi accusatoria della pubblica accusa che, al termine della requisitoria, aveva appunto chiesto l'ergastolo per la donna imputata di omicidio volontario premeditato e aggravato, occultamento e distruzione di cadavere e tutta una serie di altri reati minori. La donna, presente in aula alla lettura della sentenza, non è riuscita a trattenere le lacrime. (ANSA).