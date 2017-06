Ultima ora

23:16Bbc, ‘Isis distrugge moschea’ emblematica a Mosul

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - I jihadisti dell'Isis hanno fatto saltare per aria la moschea Al Nuri a Mosul, in Iraq, dove nel 2014 il loro leader Abu bakr al Baghdadi aveva annunciato la creazione del Califfato. Lo riferisce la Bbc online citando i militari iracheni. Amaq, l'organo di propaganda dell'Isis sostiene invece che sia stato un raid militare americano a distruggere la moschea. Il testo pubblicato da Amaq è stato in particolare twittato da Rukmini Callimachi, la specialista dell'Isis del New York Times.

23:11Europei U.21: Germania-Danimarca 3-0

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Germania a punteggio pieno nel gruppo C dopo le prime due giornate dell'Europeo Under 21. A Cracovia la formazione allenata da Stefan Kuntz - che sabato affronterà l'Italia - ha battuto 3-0 la Danimarca. Le reti tutte nella ripresa. All'8' Selke ha aperto le marcature con un destro a girare che ha scavalcato il portiere danese. Al 28' raddoppio firmato da Kempf con un destro al volo che si è infilato sotto la traversa. Al 34' Amiri, entrato dalla panchina un quarto d'ora prima, ha chiuso il risultato sul 3-0 con un tiro in diagonale.

22:34Confederations: Messico-Nuova Zelanda 2-1

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Il Messico ha battuto 2-1 la Nuova Zelanda nel secondo turno della Confederations Cup e con 4 punti ha raggiunto il Portogallo in vetta al gruppo A. Terza a 3 punti la Russia (oggi battuta 1-0 dal Portogallo). Ultima la Nuova Zelanda a zero. A Sochi i neozelandesi sono passati per primi in vantaggio con Wood al 42' del primo tempo. Al 9' della ripresa Raul Jimenez ha pareggiato ed al 27' Peralta ha portato il Messico in vantaggio.

21:56Prodi, con Calenda incontro ottimo e abbondante

(ANSA) - BOLOGNA, 21 GIU - Un incontro, "ottimo e abbondante". L'ex premier, Romano Prodi, ha usato una battuta con i giornalisti per commentare l'incontro avuto con il ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda. Prodi e Calenda erano ospiti del Premio Young Innovators 2017 promosso dall'edizione italiana di Mit Technology Review in collaborazione con Bologna Business School.

21:36Roma: Di Maio, fatti errori ma in buona fede e chiesto scusa

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "Errori a Roma? Tutti noi ne facciamo, ma sempre in buona fede. E abbiamo sempre chiesto scusa". Così Luigi Di Maio parla di Roma durante la 'passeggiata' a Guidonia per sostenere, assieme alla sindaca di Roma Virginia Raggi, a Roberto Fico, paola Taverna e Carla Ruocco, il candidato sindaco M5s Michel Barbet. "Guidonia è un comune limitrofo a Roma e così Ardea, se andiamo al ballottaggio evidentemente i cittadini ci giudicano bene. E poi - ripete Di Maio - il primo anno è sempre un anno difficile, un anno in cui bisogna iniziare a lavorare per rimettere le cose in ordine. Perché non si può lasciare una casa pericolante, bisogna irrobustirne le fondamenta".

21:25Berlusconi, non montare un caso Renzi-Boschi

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "Credo che si faccia male a montare un caso contro Renzi e Boschi. Sono chiacchiere. E' nelle cose che abbiano parlato ai loro genitori. Poi se serve ci vuole un processo". Lo ha detto Silvio Berlusconi, partecipando a "Porta a Porta" .

21:19Calcio: Atalanta, ufficiale il riscatto di Berisha

(ANSA) - BERGAMO, 21 GIU - L'Atalanta ha ufficializzato sul proprio sito l'acquisizione a titolo definitivo dalla Lazio di Etrit Berisha. La società bergamasca, come ampiamente previsto, ha esercitato il diritto di riscatto del ventottenne portiere della Nazionale albanese, reduce dalla stagione in prestito con 26 gol subiti in altrettante partite di campionato più 3 nell'ottavo di Coppa Italia perso 3-2 in casa della Juventus l'11 gennaio scorso. L'operazione è stata chiusa per una cifra prossima ai 5 milioni di euro.