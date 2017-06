Ultima ora

10:11Maturità: Seneca per versione di latino al Classico

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - E' Seneca l'autore proposto al liceo Classico per la versione di latino, con un testo sul valore della filosofia. Stamani dunque i pronostici non sono stati disattesi visto che il toto-esame della vigilia dava proprio Seneca come candidato principale: secondo un sondaggio di Skuola.net su 2500 maturandi, se lo aspettava 1 studente su 4.. Al liceo Scientifico tra le tracce proposte c'è anche un problema sulla possibilità di pedalare su una bicicletta a ruote quadrate, citando il caso del MoMath Museum of Mathematics di New York: ai candidati si chiede di calcolare il profilo della pedana per far muovere la bici. Un secondo problema con il quale si stanno cimentando gli studenti dello scientifico è lo studio di una funzione.

10:01Migranti: donne in schiavitù per farle prostituire, arresti

(ANSA) - LECCE, 22 GIU - Donne nigeriane giunte in Italia sui barconi e poi ridotte in schiavitù per farle prostituire: è questo il quadro che emerge dalle indagini svolte dai militari del nucleo investigativo del comando provinciale della sezione anticrimine dei Carabinieri di Lecce che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque cittadini nigeriani residenti fuori provincia di Lecce. Gli arrestati sono indagati per associazione finalizzata alla riduzione in schiavitù a fini sessuali, tratta di persone, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e sfruttamento della prostituzione. L'ordinanza è stata emessa dal gip di Lecce Michele Torello su richiesta del sostituto procuratore distrettuale antimafia Guglielmo Cataldi. Sedici gli indagati, compresi gli arrestati, coinvolti nell'inchiesta.

09:13Camorra: misure cautelari per tre imprenditori legati a clan

(ANSA) - NAPOLI, 22 GIU - Il centro operativo Dia di Napoli sta eseguendo delle misure cautelari in carcere nei confronti di tre fratelli, noti imprenditori del centro di Napoli, residenti nel quartiere di Posillipo, risultati collegati, secondo le indagini coordinate dalla Dda, a clan camorristici del centro città. Lo rende noto la Dia (ANSA).

08:17Iraq: premier Abadi, Isis ammette sconfitta

(ANSA) - IRBIL (IRAQ), 22 GIU - Il primo ministro iracheno Haider al-Abadi afferma che la distruzione della moschea di Mosul da parte dell'Isis è una ammissione della sconfitta dei jihadisti. "Il bombardamento di Daesh del minareto al-Hadba e della moschea al-Nuri è una dichiarazione formale della loro sconfitta", scrive oggi Abadi in un tweet usando l'acronimo arabo per il gruppo di stato islamico.

08:16Usa: assalitore aeroporto e’ canadese origine tunisine

(ANSA) - NEW YORK, 22 GIU - "Avete ucciso persone in Siria, Iraq, Afghanistan e stiamo tutti per morire": e' quanto avrebbe detto al momento dell'aggressione Amor Ftouhi, l'uomo di 50 anni che al Bishop International Airport di Flint, in Michigan, ha accoltellato un agente di polizia al grido di 'Allah Akbar'. Una volta bloccato - raccontano gli investigatori - Ftouhi avrebbe chiesto agli agenti perché non lo uccidessero. L'assalitore - é stato confermato - é un cittadino canadese di origine tunisina e residente a Montreal, in Quebec. E' entrato in Usa il 16 giugno.

23:16Bbc, ‘Isis distrugge moschea’ emblematica a Mosul

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - I jihadisti dell'Isis hanno fatto saltare per aria la moschea Al Nuri a Mosul, in Iraq, dove nel 2014 il loro leader Abu bakr al Baghdadi aveva annunciato la creazione del Califfato. Lo riferisce la Bbc online citando i militari iracheni. Amaq, l'organo di propaganda dell'Isis sostiene invece che sia stato un raid militare americano a distruggere la moschea. Il testo pubblicato da Amaq è stato in particolare twittato da Rukmini Callimachi, la specialista dell'Isis del New York Times.

23:11Europei U.21: Germania-Danimarca 3-0

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Germania a punteggio pieno nel gruppo C dopo le prime due giornate dell'Europeo Under 21. A Cracovia la formazione allenata da Stefan Kuntz - che sabato affronterà l'Italia - ha battuto 3-0 la Danimarca. Le reti tutte nella ripresa. All'8' Selke ha aperto le marcature con un destro a girare che ha scavalcato il portiere danese. Al 28' raddoppio firmato da Kempf con un destro al volo che si è infilato sotto la traversa. Al 34' Amiri, entrato dalla panchina un quarto d'ora prima, ha chiuso il risultato sul 3-0 con un tiro in diagonale.