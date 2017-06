Ultima ora

13:04Terremoto: libri di scuola gratis per studenti zona

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Libri di testo gratuiti, a settembre, per gli studenti delle zone colpite dal terremoto, per un totale di 140 Comuni coinvolti. Lo prevede la convenzione siglata tra il Ministero dell'Istruzione e l'Associazione Italiana Editori (Aie). Nei prossimi giorni sarà inviata alle scuole una circolare con le modalità e le scadenze per accedere all'agevolazione. La distribuzione gratuita dei testi varrà per i prossimi due anni scolastici, il 2017-2018 e il 2018-2019. Il nuovo accordo amplia quello siglato nell'autunno del 2016 per la fornitura di libri alle ragazze e ai ragazzi di Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto e Acquasanta Terme, allargando l'iniziativa a tutte le alunne e gli alunni delle aree colpite da eventi sismici. Gli istituti scolastici delle aree interessate avranno tempo fino al 15 luglio per trasmettere l'elenco degli studenti a cui assegnare i testi e l'elenco dei libri adottati per il nuovo anno scolastico.

12:52Lite tra operai, stacca a morsi lobo orecchio a collega

(ANSA) - MONZA, 22 GIU - Un operaio italiano di 43 anni, di Lentate sul Seveso (Monza), è stato arrestato dai carabinieri a Seregno (Monza) perché responsabile di una violenta aggressione ad un collega, al quale ha strappato a morsi il lobo di un orecchio, al culmine di una lite sul posto di lavoro. Secondo quanto ricostruito dai militari, il lavoratore e un'altra 'tuta blu' di 49 anni, dopo aver discusso animatamente su dove impastare il cemento in un cantiere di Seregno, hanno imbracciato due badili colpendosi l'un l'altro. Il più giovane dei due, avuta la meglio, ha poi aggredito a morsi il più grande all'orecchio destro. Divisi da altri colleghi e trasportati in ospedale, tutti e due sono stati medicati e dimessi. L'aggressore ha avuto 15 giorni di prognosi per contusioni e l'incrinatura di una vertebra, l'aggredito - che ha subito l'asportazione totale del lobo a causa delle ferite - 30 giorni di prognosi per fratture, contusioni e morsi. Il 43/enne è stato arrestato per lesioni personali gravi aggravate.

12:37Prima gondoliera donna Venezia confessa,’sono transgender’

(ANSA) - VENEZIA, 22 GIU - "Mi chiamo Alex Hai, e sono un transgender": la prima gondoliera donna di Venezia confessa la sua verità dalle pagine di Facebook. Salita alla ribalta delle cronache per aver infranto una decina di anni fa, come Alexandra Hay, il muro di una professione tutta al maschile, ora Hai racconta di essere nata in un corpo di donna ma di sentirsi uomo da sempre. "Non sono una donna - spiega - e la lotta del femminismo non è la mia lotta personale".

12:34Grasso, necessario riformare Regolamenti Camere

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "La sfida originaria della riforma delle procedure parlamentari appare oggi non più solo una possibilità, ma una necessità". Lo ha detto il presidente del Senato Pietro Grasso ad un convegno a palazzo Giustiniani sui regolamenti parlamentari a cui stanno partecipando Luigi Zanda (Pd) e Paolo Romani (FI). Secondo Grasso, i Regolamenti parlamentari dovrebbero essere sostanzialmente uniformati. E in questo senso ha lanciato una proposta in 11 punti.

12:32Calcio: l’agente di Banega, la sua casa è il Siviglia

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "Per Banega, nonostante l'approdo in Italia la scorsa estate, il Siviglia sarà sempre la sua casa. Lo dice non solo a me, ma a chiunque glielo chieda. Ha avuto la possibilità di fare esperienza in Italia e ora conta più che mai il valore affettivo di tornare a casa". Marcelo Simonian, agente del centrocampista dell'Inter Ever Banega, apre ad un ritorno dell'argentino al club andaluso. La società nerazzurra starebbe trattando la cessione del giocatore per circa 9 milioni di euro. Una plusvalenza importante, visto che Banega è arrivato a Milano a parametro zero. "Siviglia è il posto più confortevole per lui, lì è ben voluto - continua l'agente - Non ho parlato finora nei dettagli, ma so quello che pensa. L'Inter lo darà via solo dietro un'offerta, per una vendita. Il giocatore ne ha ricevute da molti club, ma le ha tutte rifiutate".

12:30Tenta di violentare 16enne ma lei lo accoltella, fermato

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - E' in stato di fermo, piantonato dalla polizia in ospedale, un bengalese di 28 anni accusato di aver tentato di violentare una ragazzina di 16 anni che rientrava a casa due notti fa a Roma nel quartiere Montesacro. La ragazzina, una scout, ha raccontato di essere stata aggredita alle spalle dall'uomo che voleva violentarla e per difendersi ha estratto dalla borsa un coltellino ferendolo a una gamba. Il suo racconto sarebbe stato considerato attendibile dagli investigatori. Sulla vicenda indaga il commissariato Fidene.

12:07Gb: Filippo è stato dimesso dall’ospedale

(ANSA) - LONDRA, 22 GIU - Il principe Filippo è stato dimesso dall'ospedale dopo aver trascorso due notti ricoverato per una infezione che lo aveva colpito, le cui cause non sono state rese note. Ne dà notizia l'agenzia Pa, secondo cui il consorte della regina Elisabetta ha lasciato il King Edward VII Hospital, nel centro di Londra, dall'uscita posteriore attorno alle 10 di questa mattina (le 11 in Italia).