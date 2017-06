Ultima ora

15:39Abusi su minori: sacerdote condannato a 8 anni

(ANSA) - CAGLIARI, 22 GIU - Otto anni di reclusione scontati i quali, per i successivi dieci, non potrà avvicinarsi ai luoghi frequentati dai ragazzini per effetto delle misure di prevenzione. E' la sentenza di condanna pronunciata dal giudice di Cagliari Ermengarda Ferrarese nei confronti del'ex parroco di Mandas e Villamar, don Pascal Manca, accusato di violenza sessuale su minori. Al termine del processo con rito abbreviato, il giudice ha sostanzialmente accolto le richieste del pubblico ministero Liliana Ledda - nella requisitoria aveva sollecitato 10 anni - non riconoscendo al sacerdote il vizio parziale di mente, come invece riscontrato dai periti, e condannandolo solo per due violenze sessuali, gli altri episodi contestati sono stati invece derubricati in tentativi di violenza. La perizia psichiatrica si era basata sull'uso di farmaci di cui il don Pascal faceva largo consumo. Proprio questi medicinali, con dagli effetti sedativi-ipnotici, sarebbero stati utilizzati dal sacerdote in almeno quattro occasioni, mescolandoli a bevande, per stordire i ragazzini prima di abusare di loro. Il prete - difeso dagli avvocati Luigi e Pierluigi Concas - non era in aula al momento della lettura della sentenza. "Forse è stata resa un pò di giustizia", ha commentato uno degli avvocati di parte civile che rappresentano le famiglie delle vittime.(ANSA).

15:36Lavoro: Sereni, bilanciare diritto sciopero

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "Il diritto di sciopero, sancito dall'articolo 40 della Costituzione, va contemperato, nel suo concreto esercizio, con altri diritti ugualmente meritevoli di tutela, anch'essi di rango costituzionale, facenti capo ai cittadini e agli utenti che si avvalgono dei servizi pubblici essenziali". Lo afferma la vicepresidente della Camera Marina Sereni (Pd) parlando alla Commissione di garanzia degli scioperi. "Nella crisi economica, che ha colpito anche il nostro Paese - sottolinea - anche se gli effetti più acuti sembrano per fortuna alle nostre spalle, abbiamo assistito paradossalmente ad un relativo ridimensionamento dei conflitti nell'industria mentre resta significativamente alto il tasso di conflittualità che caratterizza alcuni servizi pubblici, ponendo la Commissione di fronte a problemi nuovi e non facili da gestire".

15:34Roma 2024: Malagò, esposto 5 Stelle? ‘Nulla da temere’

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - L'esposto che il Movimento 5 Stelle vorrebbe presentare per presunte irregolarità nell'appalto riguardante il logo della candidatura olimpica di Roma 2024 "sarebbe uno dei tanti esposti che arrivano agli organismi pubblici: non c'è nulla da temere nel modo più assoluto. Già sono state date tutte le risposte e non mi sembra si debba aggiungere altro". A sostenerlo è il presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervenendo a margine della presentazione della finale di Coppa del mondo di tiro con l'arco al Foro Italico. "Fa pensare - ha aggiunto Malagò - che a distanza di un anno dal diniego alla candidatura, si facciano queste riflessioni. Ognuno è in grado di dare un giudizio".

15:34Tortura: commissione Camera, ok ddl senza modifiche

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - La commissione Giustizia della Camera ha concluso l'esame del ddl tortura dando mandato al relatore a riferire in Aula. Sono stati respinti tutti gli emendamenti e dunque il testo andrà, senza essere stato modificato, all'esame dell'Assemblea lunedì prossimo per la discussione generale.

15:33Siccità: Sardegna ufficializza stato calamità a Martina

(ANSA) - CAGLIARI, 22 GIU - La Regione Sardegna ha consegnato oggi al ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina la richiesta di dichiarazione dello stato di calamità naturale dovuto al perdurare della siccità in tutta l'Isola. Il documento è stato presentato dall'assessore dell'Agricoltura, Pier Luigi Caria, durante un incontro sulla riorganizzazione delle attività di Agea, l'Agenzia nazionale per le erogazioni in agricoltura. Sulla scia dell'atto presentato dalla Sardegna si è posizionata la Regione Toscana, anch'essa duramente colpita dal fenomeno siccitoso, mentre l'Emilia Romagna ha già deliberato sulla crisi idrica. "Affrontare questo percorso al fianco di altre Regioni non può che rafforzare la richiesta di stato di calamità che abbiamo licenziato martedì in Giunta - ha sottolineatoo Caria - Una richiesta che dal confronto con gli altri assessori regionali dell'Agricoltura sembra sarà avviata anche da altri territori". In occasione della sua relazione, l'esponente della Giunta Pigliaru ha ricordato la condizione di estrema gravità in cui versa tutto il comparto agro-zootecnico isolano. "Ho spiegato al ministro - ha detto l'assessore - che, prima della siccità, il nostro mondo delle campagne è stato vittima di altri pesanti eventi calamitosi: dalle nevicate e dalla tromba d'aria di gennaio alle gelate di aprile. Un mix di criticità che, per quanto riguarda il settore ovicaprino, si somma al basso prezzo del latte pagato alle nostre 11mila aziende pastorali. Adesso è chiaro a tutti in che condizioni versa uno dei comparti più importanti della nostra Isola".(ANSA).

15:32Calcio: frode fiscale CR7, Mediapart scova fondazione Panama

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Il sito d'inchiesta francese Mediapart controbatte alla linea difensiva di Cristiano Ronaldo, recentemente finito nel mirino del Fisco spagnolo. Grazie a nuovi documenti di cui è entrato in possesso dal settimanale tedesco "Der Spiegel" (con i quali si sta alimentando il filone dei cosiddetti Football Leaks), Mediapart replica alla tesi della star portoghese secondo cui il sistema creato per il pagamento delle tasse risalirebbe ai tempi di quando giocava nel Manchester United, sarebbe perfettamente legale e non sarebbe stato modificato con il suo trasferimento al Real Madrid. Da quanto si apprende, dunque, nel 2003 la madre del giocatore avrebbe creato una fondazione a Panama, la Brockton, che sarebbe servita come struttura schermo per un conto in Svizzera (presso la banca Abn Amro, a Ginevra). Secondo Mediapart, la società Tollin (registrata alle Isole Vergini Britanniche) sarebbe stata creata l'anno successivo per ricevere i compensi derivanti da tutti i diritti d'immagine del giocatore

15:29M5S: Casaleggio giunto ieri sera a Roma, visita lampo

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Davide Casaleggio, a quanto si apprende, è arrivato ieri in serata a Roma. Una "toccata e fuga" nella Capitale quella di Casaleggio jr, che ha lasciato l'Hotel Forum questa mattina presto e che, nel pomeriggio, dovrebbe lasciare la città.