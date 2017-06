Ultima ora

18:05Francia: Marine Le Pen davanti ai giudici

(ANSA) - PARIGI, 22 GIU - La presidente del Front National, Marine Le Pen, ha fatto sapere di aver preso un appuntamento con i giudici nel quadro dell'inchiesta sugli assistenti parlamentari a Strasburgo. Tuttavia, la deputata non ha indicato la data fissata per il colloquio. Durante la campagna delle ultime elezioni presidenziali, Marine Le Pen aveva deciso di non comparire davanti ai giudici, sfruttando così la sua immunità da europarlamentare. Questa mattina il vicepresidente del partito, Louis Aliot, si è rifiutato di rispondere a una convocazione della polizia.

18:04Germania: maltempo, una vittima nel nord

(ANSA) - BERLINO, 22 GIU - Temperature alte e maltempo stanno investendo da stamani la Germania, dove un uomo di 50 anni è morto, colpito dalla caduta di un albero mentre era nella sua auto, a Uelzen (Bassa Sassonia). La moglie è rimasta lievemente ferita. Un tornado ha mandato in tilt il traffico ad Amburgo e dintorni, provocando pesanti danni. Mentre nel sudovest del paese la colonnina di mercurio ha toccato i 40 gradi, tempeste di vento e pioggia stanno provocando disagi in diversi Laender tedeschi. Nella città anseatica, a circa 10 km dall'aeroporto è stato avvistato stamani, alle 11.37, dai metereologi, un tornado. Stando ai vigili del fuoco, sono gravi i danni provocati dal suo passaggio: la Dpa riferisce di case scoperchiate e alberi caduti, e della morte di un gregge sotto i tronchi, nella località di Fliegenberg. Centinaia le richieste di intervento segnalate dai pompieri. In queste ore l'allerta maltempo riguarda invece l'est della Germania: Sassonia, Turingia, Berlino, Brandburgo e Mecklenburg-Vorpommern.

18:00Terremoti: potente sisma di 6.8 al largo Guatemala

(ANSA-AP) - GUATEMALA CIY, 22 GIU - Un potente sisma di magnitudo 6.8 si è verificato al largo del Guatemala. Secondo l'Usgs, l'istituto geofisico americano, l'epicentro del sisma è 38 chilometri a sud ovest di Puerto San José e a 10 chilometri di profondità. La scossa è stata sentita anche a Guatemala City. Non si segnalano vittime. Le autorità non hanno diffuso nessun allarme tsunami dall'Oceano Pacifico. Sui social network sono state pubblicate immagini di case e costruzioni che sono state danneggiate dal sisma, soprattutto ad Antigua Guatemala, cittadina sulle montagne il cui centro storico è stato dichiarato Patrimonio Unesco. Il presidente guatemalteco, Jimmy Morales, ha chiesto ai suoi concittadini di mantenere la calma, in previsione di possibili scosse di assestamento.

17:56Incendio Londra:600 edifici con rivestimento simile Grenfell

(ANSA) - LONDRA, 22 GIU - Sono 600 gli edifici elevati in Inghilterra che hanno un rivestimento con pannelli simili a quelli usati nella Grenfell Tower di Londra. E' la stima resa pubblica oggi da Downing Street dopo che riferendo ai Comuni sulla tragedia del palazzo londinese di 24 piani la premier Theresa May non aveva indicato un numero preciso delle altre torri a rischio. Fino ad ora tre campioni ricavati dai pannelli usati per ricoprire gli edifici hanno rivelato un preoccupante livello di infiammabilità e altri dati saranno pubblicati nei prossimi giorni. Un portavoce del N. 10 ha anche rassicurato che è una "questione di assoluta urgenza" comunicare ai residenti degli edifici a rischio l'esito dei test.

17:56Comunali:Genova polemica su foto che ritrae saluti fascisti

(ANSA) - GENOVA, 22 GIU - E' polemica a Genova per una foto postata da una lista a sostegno del candidato del centrosinistra Gianni Crivello nella quale si vedono dei saluti fascisti che sarebbero stati fatti ieri sera al termine di un dibattito pubblico con il candidato del centrodestra Marco Bucci a Genova. "Sappiamo da mesi che Bucci ha tra le fila dei suoi sostenitori noti fascisti. Non era mai accaduto però che alla fine di un dibattito si esibissero in saluti romani" denuncia la lista 'Genova che osa'. La scena, spiega, è immortalata al Teatro del ponente a Voltri. Il presidente della Regione Giovanni Toti ribatte: "L'unico braccio teso è quello dei genovesi che impugnano la matita per andare a votare per cambiare la città. La sinistra è allo sbando e si rifugia dietro slogan triti e ritriti". Il candidato Bucci: "Queste accuse di fascismo non solo sono prive di qualsiasi fondamento ma intaccano anche alcune cose personali. Io mi sento molto colpito perchè ho avuto parenti morti in guerra in Jugoslavia,in Africa e in Grecia.

17:53Brexit: Merkel, futuro 27 ha precedenza su uscita Gb

(ANSA) - BRUXELLES, 22 GIU - "Per me il futuro dei 27 ha la precedenza sulle discussioni per l'uscita della Gran Bretagna" dall'Ue. Lo ha affermato la cancelliera tedesca Angela Merkel al suo arrivo al vertice Ue. "Siamo ovviamente impegnati in questi negoziati e questi avranno luogo in buona fede", ha sottolineato, "ma il focus deve essere sull'Ue a 27".

17:50Onu, nel 2050 saremo in 9,8 miliardi sulla Terra

(ANSA) - NEW YORK, 22 GIU - Il numero di persone sulla terra continua ad aumentare ad un ritmo impressionante di circa 83 milioni l'anno. E, secondo l'ultimo rapporto delle Nazioni Unite sulla popolazione mondiale, nel 2030 saremo in 8,6 miliardi. Mentre nel 2050 si arriverà a quota 9,8 miliardi e nel 2100 a 11,2 miliardi. Il 'World Population Prospects: The 2017 Revision', pubblicato dal Dipartimento per gli affari economici e sociali dell'Onu, mostra in particolare come nel giro di sette anni la popolazione dell'India dovrebbe sorpassare quella della Cina. La Nigeria invece e' lo Stato che cresce più rapidamente, e poco prima del 2050 dovrebbe superare gli Stati Uniti piazzandosi al terzo posto.