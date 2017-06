Ultima ora

17:56Incendio Londra:600 edifici con rivestimento simile Grenfell

(ANSA) - LONDRA, 22 GIU - Sono 600 gli edifici elevati in Inghilterra che hanno un rivestimento con pannelli simili a quelli usati nella Grenfell Tower di Londra. E' la stima resa pubblica oggi da Downing Street dopo che riferendo ai Comuni sulla tragedia del palazzo londinese di 24 piani la premier Theresa May non aveva indicato un numero preciso delle altre torri a rischio. Fino ad ora tre campioni ricavati dai pannelli usati per ricoprire gli edifici hanno rivelato un preoccupante livello di infiammabilità e altri dati saranno pubblicati nei prossimi giorni. Un portavoce del N. 10 ha anche rassicurato che è una "questione di assoluta urgenza" comunicare ai residenti degli edifici a rischio l'esito dei test.

17:56Comunali:Genova polemica su foto che ritrae saluti fascisti

(ANSA) - GENOVA, 22 GIU - E' polemica a Genova per una foto postata da una lista a sostegno del candidato del centrosinistra Gianni Crivello nella quale si vedono dei saluti fascisti che sarebbero stati fatti ieri sera al termine di un dibattito pubblico con il candidato del centrodestra Marco Bucci a Genova. "Sappiamo da mesi che Bucci ha tra le fila dei suoi sostenitori noti fascisti. Non era mai accaduto però che alla fine di un dibattito si esibissero in saluti romani" denuncia la lista 'Genova che osa'. La scena, spiega, è immortalata al Teatro del ponente a Voltri. Il presidente della Regione Giovanni Toti ribatte: "L'unico braccio teso è quello dei genovesi che impugnano la matita per andare a votare per cambiare la città. La sinistra è allo sbando e si rifugia dietro slogan triti e ritriti". Il candidato Bucci: "Queste accuse di fascismo non solo sono prive di qualsiasi fondamento ma intaccano anche alcune cose personali. Io mi sento molto colpito perchè ho avuto parenti morti in guerra in Jugoslavia,in Africa e in Grecia.

17:53Brexit: Merkel, futuro 27 ha precedenza su uscita Gb

(ANSA) - BRUXELLES, 22 GIU - "Per me il futuro dei 27 ha la precedenza sulle discussioni per l'uscita della Gran Bretagna" dall'Ue. Lo ha affermato la cancelliera tedesca Angela Merkel al suo arrivo al vertice Ue. "Siamo ovviamente impegnati in questi negoziati e questi avranno luogo in buona fede", ha sottolineato, "ma il focus deve essere sull'Ue a 27".

17:50Onu, nel 2050 saremo in 9,8 miliardi sulla Terra

(ANSA) - NEW YORK, 22 GIU - Il numero di persone sulla terra continua ad aumentare ad un ritmo impressionante di circa 83 milioni l'anno. E, secondo l'ultimo rapporto delle Nazioni Unite sulla popolazione mondiale, nel 2030 saremo in 8,6 miliardi. Mentre nel 2050 si arriverà a quota 9,8 miliardi e nel 2100 a 11,2 miliardi. Il 'World Population Prospects: The 2017 Revision', pubblicato dal Dipartimento per gli affari economici e sociali dell'Onu, mostra in particolare come nel giro di sette anni la popolazione dell'India dovrebbe sorpassare quella della Cina. La Nigeria invece e' lo Stato che cresce più rapidamente, e poco prima del 2050 dovrebbe superare gli Stati Uniti piazzandosi al terzo posto.

17:47Calcio: a Modena il sesto Memorial Carlo Petrini

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Il 24 giugno a Modena alla polisportiva San Faustino si terra' il sesto memorial Carlo Petrini, dedicato ad un ex calciatore degli anni 70/80, deceduto il 16 aprile 2012, organizzato da Fabio Bonci e Dario Spagnoli con la collaborazione della World Child e la Panathlon di Modena. Petrini ha dedicato gli ultimi anni della sua vita, a denunciare le malefatte del calcio italiano di cui era stato protagonista. Doping, scommesse, eccessi, tutto quello che nel calcio si fa ma non si dice. Ha scritto il primo libro autobiografico "Nel fango del dio pallone" in un momento particolare della sua vita, dopo il dramma della morte del figlio Diego, momento che ,dopo aver toccato il fondo come uomo, lo ha portato a rialzarsi, a chiedere scusa, a gridare gli errori fatti, a guardarsi allo specchio per ritrovare un Carlo che meritasse un po' di rispetto. Dopo Nel fango del dio pallone, sono seguiti altri nove libri, piece teatrali, documentari e tanti interventi sopratutto nelle scuole.

17:41Caldo: maturità con oltre 36 gradi a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 22 GIU - Caldo africano a Bolzano il giorno della seconda prova scritta dell'esame di maturità. Con 36,4 gradi è stato raggiunto per il momento il valore più alto in questo giugno particolarmente caldo, informa il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Nei prossimi giorni le temperature non scenderanno in modo significativo. Tra gli studenti altoatesini c'è chi propone di anticipare gli esami di stato a maggio, come avviene infatti in Austria, quando le temperature sono decisamente più sopportabili.

17:41Roma: Casaleggio, continua sostegno a Raggi? “Sì”

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "Si". Risponde cosi', incalzato dai cronisti, Davide Casaleggio a chi gli chiede a Palazzo Madama se continua il sostegno dei vertici M5S alla sindaca di Roma Virginia Raggi. Casaleggio jr, prima di lasciare Roma, ha incontrato lo staff comunicazione del M5S e alcuni parlamentari a Palazzo Madama. "Abbiamo parlato di programma", ha spiegato Casaleggio prima di lasciare il Senato.