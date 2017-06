Ultima ora

20:15Boldrini, dico sì ad Europa, ma a condizione che cambi

(ANSA) - VENEZIA, 22 GIU - "All'Europa dico sì, ma a una condizione: che ci sia un reale cambiamento". Lo ha detto la presidente della Camera, Laura Boldrini, in occasione della presentazione del suo libro a Venezia. "Credo - ha spiegato - che ci sia oggi bisogno che l'Europa sia percepita come un'istituzione benigna, che protegge i cittadini e dà loro delle chance. Bisogna quindi lavorare sull'aspetto sociale dell'Europa, che deve essere più capace di mettere i cittadini al centro della propria azione". "Penso infatti - ha proseguito la presidente della Camera - che debba fare qualcosa che vada a vantaggio dei più bisognosi: ad esempio, immagino come un sussidio di disoccupazione europeo cambierebbe la percezione dell'Europa e porterebbe a dire che l'Europa dei diritti, affermando i principi che sono alla base del progetto europeo, non lascia indietro nessuno. Credo che ci siano buone speranze per portare avanti questo progetto europeo".

20:07Classifica ribaltata all’Audi sailing week-52 super series

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - La 52 Super Series questa mattina si è ritrovata sulla linea di partenza alle 12.00 per disputare due regate a bastone - con un vento che ha oscillato tra i 10 - 12 nodi dai quadranti sud-orientali - previste per la seconda giornata dell'Audi Sailing Week - 52 Super Series, organizzata dello Yacht Club Costa Smeralda in collaborazione con il Title Sponsor Audi. Si porta al comando della classifica provvisoria Rán Racing, seguito a tre punti di distacco dal secondo classificato Bronenosec e Sled dietro di un solo punto. Con alle spalle una giornata difficile conclusa ai piani bassi, Quantum Racing, alla tattica il velista di America's Cup Terry Hutchinson, ha scalato oggi la classifica e, con un primo ed un terzo posto di giornata, si è posizionato sesto. Nella prima prova è partito lanciatissimo sul pin e ha dominato tutta la gara allungando costantemente le distanze sugli avversari mentre nella seconda prova ha avuto la meglio Rán Racing, con il tattico Adrian Sted, che ha così conquistato il vertice

20:04Terrorismo: espulso tunisino, apologia Isis su Facebook

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Con un provvedimento firmato dal ministro dell'Interno, Marco Minniti, è stata eseguita oggi l'espulsione di un 25enne tunisino, per motivi di sicurezza dello Stato. Il giovane, residente a Scicli (Rg), fa sapere il Viminale, è emerso all'attenzione delle forze di polizia nell'ambito dell'attività di ricerca informativa in relazione a due suoi connazionali, già espulsi il 14 aprile scorso, entrambi con decreto del ministro. Il tunisino frequentava la moschea di Donnalucata (Rg) e sul suo profilo Facebook presentava la sua immagine con la frase "io sto andando, è sicuro che non torno, quindi addio". Aveva, inoltre ripetutamente postato contenuti di propaganda jihadista ed immagini con riferimenti apologetici dello Stato Islamico. Con il rimpatrio di oggi, il 55/o del 2017, sono 187 i soggetti gravitanti in ambienti dell'estremismo religioso espulsi con accompagnamento nel proprio Paese dal 2015.

19:58Calcio: da giocatore a imprenditore,ecco convenzione Ics-Aic

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Una partnership consolidata quella tra l'Istituto per il Credito Sportivo e l'Associazione Italiana Calciatori che si rafforza maggiormente grazie a due importanti iniziative. Siglata infatti oggi da Damiano Tommasi, Presidente di Aic e Paolo D'Alessio, Commissario Straordinario dell'Istituto per il Credito Sportivo, la nuova convenzione triennale che consentirà ai calciatori che vogliono investire nell'impiantistica sportiva di usufruire di vantaggi e agevolazioni grazie ai Fondi Speciali gestiti dall'ICS: 5 milioni a tasso zero per mutui fino a 200.000 euro in 10 anni, su un plafond complessivo di 25 milioni di euro stanziato dal Credito Sportivo per dare un impulso importante all'imprenditorialità di settore. L'agevolazione è volta a favorire soprattutto gli ex atleti o atleti a fine carriera con massimo 45 anni di età, che abbiano disputato le principali competizioni internazionali o giocato nei maggiori campionati nazionali organizzati dalle rispettive Leghe

19:53Calcio:Roma,muta operazione rifinanziamento,da 175 a 230 mln

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - La Roma ha reso noto di aver perfezionato "un accordo modificativo relativo all'operazione rifinanziamento, conclusa in data 12 febbraio 2015, mediante la sottoscrizione di un contratto di finanziamento per un ammontare pari a 175 milioni di euro con Goldman Sachs". Ai sensi dell'accordo modificativo, si legge in una nota, "la data di scadenza del contratto di finanziamento sarà estesa sino al giugno 2022". Inoltre, con la rinegoziazione dei termini e delle condizioni dell'operazione, "la linea di credito erogata con il contratto di finanziamento sarà incrementata da 175 milioni di euro sino a 230 milioni di euro ed il tasso di interesse ivi previsto resterà invariato". "Le somme ricevute in conseguenza dell'operazione - spiega il comunicato - saranno utilizzate dalla società per esigenze connesse alla propria gestione operativa e per il pagamento dei costi dell'operazione".

19:51Calcio: Cuadrado, ho rinnovato e resterò alla Juventus

(ANSA) - TORINO, 22 GIU - "Resterò alla Juventus". Juan Cuadrado spegne così le voci di mercato che lo vorrebbero in partenza dal club bianconero. "Ho rinnovato fino al 2020 e fino ad allora resterò in bianconero", spiega l'attaccante, secondo quanto riporta il quotidiano online El Colombiano, che riporta le dichiarazioni del giocatore alla presentazione di un evento benefico a cui è prevista anche la partecipazione di Paul Pogba.

19:48Uomo ucciso a coltellate dalla convivente, donna arrestata

(ANSA) - GENOVA, 22 GIU - Un uomo di circa 40 anni è stato ucciso a coltellate dalla convivente che, dopo aver minacciato il suicidio, è stata arrestata dalla polizia. E' successo in Val Polcevera, sulle colline alle spalle di Genova. Sul posto gli agenti delle volanti, della squadra mobile, pompieri e medici del 118. Secondo quanto appreso, la vittima è italiana mentre la convivente, che ora si trova in questura in stato di fermo, è sudamericana. L'omicidio è avvenuto al culmine di una lite.