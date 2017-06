Ultima ora

22:05Roma 2024: Malagò,grande errore e ferita che non si è chiusa

(ANSA) - BISCEGLIE (BARLETTA - ANDRIA - TRANI), 22 GIU - "Avere ritirato la candidatura dell'Italia alle Olimpiadi 2024 è una ferita che sicuramente non si è chiusa. Per quanto mi riguarda non so quanto tempo ci vorrà. E' stato un grandissimo errore perché, anche per la Puglia, e per lo stadio di Bari, sarebbe stata un'opportunità più unica che rara". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della rassegna Digithon, maratona delle idee digitali aperta a Bisceglie. "La gente deve sapere, senza farsi coinvolgere da pregiudizi, che le Olimpiadi non si svolgono in una città - ha aggiunto - ma su tutto il territorio nazionale e che gli 11.000 atleti e i 7.000 tecnici arrivano settimane prima, perché si abituano, si acclimatano, si allenano e c'è tutta una dinamica di investimenti sul territorio che sono un formidabile beneficio e fanno girare l'economia. Abbiamo detto che se le cose non funzionavano saremmo stati disponibili a fare cambiamenti, pregando di non chiudere la porta ma non posso farci più niente".

21:35Tennis: Federer batte M.Zverev ad Halle e va nei quarti

(ANSA) - HALLE (GERMANIA), 22 GIU - Tennis spettacolo quello offerto da Roger Federer e Misha Zverev nel secondo turno del "Gerry Weber Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 1.836.660 euro in corso sui campi in erba di Halle, in Germania, uno dei tradizionali appuntamenti sui prati verdi in calendario prima di Wimbledon. Lo svizzero, numero 5 del ranking mondiale, già trionfatore ad Halle in otto occasioni (2003-2006, 2008 e 2013-2015), ha sconfitto per 7-6 (7-4) 6-4, in poco più di un'ora e mezza di gioco, Muscha Zverev (fratello maggiore di Alexander), numero 29 del ranking mondiale. Per il 35enne fuoriclasse di Basilea si è trattato del quarto successo in altrettante sfide con il tedesco.

21:22Calcio: rivoluzione Cina, U20 giocherà in serie D Germania

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Non è ancora ufficiale, ma è praticamente certo: dalla prossima stagione calcistica la nazionale under 20 della Cina giocherà come 'special guest' nella Regionalliga Sudwest, ovvero in uno dei cinque gironi della quarta serie tedesca, equivalente della Serie D italiana. Lo riferiscono la Bild e l'edizione online della rivista 'Kicker', spiegando che si tratta di uno degli aspetti dell'accordo tra le federazioni calcistiche dei due paesi, la campione del mondo in carica e quella del paese che vuole ospitare un Mondiale entro il 2050, nell'ambito di una collaborazione stretta sottoscritta a Berlino nel dicembre scorso. Secondo quanto detto dal vicepresidente della federcalcio tedesca Ronny Zimmermman, ci sono già stati i pareri positivi delle altre 19 squadre che giocheranno nel girone della Cina U.20, convinte grazie anche a un bonus di 15mila euro a testa e non dovranno viaggiare in Cina: la U20 del gigante asiatico giocherà sempre in trasferta. Rimane da definire dove la Under cinese si allenerà e avrà sede.

20:43Confederations: Camerun-Australia 1-1

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Camerun e Australia hanno pareggiato 1-1 (1-0) in una partita del gruppo B della Confederations Cup giocata a San Pietroburgo. Reti di Anguissa al 46' pt e Milligan su rigore al 15' st.

20:35Calcio: Spalletti, Borja Valero? Giocatore forte ed esperto

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - "Borja Valero è forte ed esperto. A centrocampo siamo a posto, se le cose restano così non andiamo a prendere nessuno. Se va via qualcuno gli metteremo gli occhi addosso. E’ un giocatore di sicuro affidamento": lo dice l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti, intervistato da Premium Sport, a Catanzaro dove sarà premiato con il 'Premio Ceravolo'. "Rudiger? In difesa faremo sicuramente qualcosa -aggiunge l'allenatore - lui è un grandissimo come Manolas, ha fatto vedere quanto vale ma dire il nome di chi andremo a prendere mi sembra prematuro e scorretto". Spalletti conferma che l'Inter dovrà prima cedere qualche giocatore "perchè c'è un regolamento", solo in seguito il club nerazzurro interverrà per "migliorare la rosa e sostituire chi partirà".

20:35Delitto Noventa: 30 anni carcere a fratelli Sorgato

(ANSA) - PADOVA, 22 GIU - Condanna a 30 anni di carcere per Freddy Sorgato e per la sorella Debora, 16 anni e 10 mesi per la loro amica Manuela Cacco. Sono le pene inflitte poco fa dal Tribunale di Padova, con rito abbreviato, nei confronti dei tre imputati - l'uomo era l'ex fidanzato della vittima - dell'omicidio premeditato e l'occultamento di cadavere di Isabella Noventa, l'impiegata 55enne padovana scomparsa la notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016, il cui corpo non è mai stato trovato.

20:15Boldrini, dico sì ad Europa, ma a condizione che cambi

(ANSA) - VENEZIA, 22 GIU - "All'Europa dico sì, ma a una condizione: che ci sia un reale cambiamento". Lo ha detto la presidente della Camera, Laura Boldrini, in occasione della presentazione del suo libro a Venezia. "Credo - ha spiegato - che ci sia oggi bisogno che l'Europa sia percepita come un'istituzione benigna, che protegge i cittadini e dà loro delle chance. Bisogna quindi lavorare sull'aspetto sociale dell'Europa, che deve essere più capace di mettere i cittadini al centro della propria azione". "Penso infatti - ha proseguito la presidente della Camera - che debba fare qualcosa che vada a vantaggio dei più bisognosi: ad esempio, immagino come un sussidio di disoccupazione europeo cambierebbe la percezione dell'Europa e porterebbe a dire che l'Europa dei diritti, affermando i principi che sono alla base del progetto europeo, non lascia indietro nessuno. Credo che ci siano buone speranze per portare avanti questo progetto europeo".