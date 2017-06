Ultima ora

11:54Siria: Mosca, missili da navi russe contro Isis

(ANSA) - MOSCA, 23 GIU - Missili lanciati da navi militari russe schierate nel Mediterraneo orientale hanno distrutto postazioni di comando e depositi di armi e munizioni dell'Isis vicino ad Akerbat, nella provincia siriana di Hama: lo riferisce il ministero della Difesa russo. "I lanci di sei missili da crociera Kalibr - sostiene Mosca - sono stati effettuati dalla parte orientale del Mediterraneo dalle fregate 'Ammiraglio Essen' e 'Ammiraglio Grigorovich' e dal sottomarino 'Krasnodar' su obiettivi del gruppo terroristico Isis in Siria".

11:52Pakistan: attentato Quetta, talebani radicali rivendicano

(ANSA) - ISLAMABAD, 23 GIU - Un gruppo talebano radicale ha rivendicato oggi l'attentato che ha causato a Quetta, capoluogo della provincia pachistana di Baluchistan la morte di 11 persone, fra cui cinque agenti, e 21 feriti. Con un messaggio diffuso attraverso Telegram, Jamaat ul Ahrar (JuA), gruppo scissosi dal Tehrek-e-Taliban Pakistan (TTP), ha rivendicato l'azione sostenendo che "è parte dell'Operazione Ghazi" e che "particolari di essa saranno resi noti successivamente".

11:49Migranti: Oim, 2.100 morti nel Mediterraneo nel 2017

(ANSA) - GINEVRA, 23 GIU - Oltre 2.100 uomini, donne e bambini sono morti quest'anno nel Mediterraneo mentre tentavano di giungere in Europa via mare: secondo gli ultimi dati resi noti oggi a Ginevra dall'Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim) dall'inizio del 2017 al 21 giugno scorso un totale di 2.108 migranti e rifugiati hanno perso la vita nel Mediterraneo. Di questi, 2.011 sono deceduti sulla rotta del Mediterraneo centrale tra il Nord Africa e l'Italia, si legge in una nota dell'Oim. Sono in totale 15mila i morti dall'inizio dell'emergenza, nel 2013.

11:46Gb: Johnny Depp scherza e allude ad assassinio Trump

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - L'attore statunitense Johnny Depp scherza con il pubblico del festival musicale di Glastonbury e allude all'assassinio di Donald Trump: giunto all'annuale manifestazione nel sud dell'Inghilterra per presentare il suo film del 2004 The Libertine, Depp ha detto che il presidente americano "ha bisogno di aiuto", aggiungendo che "ci sono molti luoghi oscuri dove (Trump) potrebbe andare". E poi: "Non sto insinuando niente. A proposito, questo finirà sulla stampa e sara' orribile, ma quando e' stata l'ultima volta che un attore ha assassinato un presidente?". Il 54enne protagonista della serie Pirati dei Caraibi ha tenuto a precisare di non essere un attore, ma di mentire per vivere. Ed ha continuato, riferendosi all'uccisione di Abraham Lincoln da parte dell'attore John Wilkes Booth nel 1865: "Ne e' passato di tempo, forse e' arrivato il momento".

11:34Brexit: May, su cittadini Ue nostra offerta equa e seria

(ANSA) - BRUXELLES, 23 GIU - La proposta sui diritti post-Brexit dei cittadini Ue che vivono in Gran Bretagna "è un'offerta molto equa e molto seria", su cui "il governo lunedì definirà maggiori dettagli". Lo ha affermato la premier britannica Theresa May al suo arrivo al secondo giorno di lavori del vertice Ue. "Vogliamo rassicurare i cittadini Ue che hanno stabilito la loro casa e la loro vita in Gran Bretagna, nessuno dovrà andarsene, potranno restare e continuare a farlo", ora però, ha avvertito May, "voglio la stessa certezza anche per i cittadini britannici che vivono nell'Ue". I dettagli su date limite e tempi "saranno oggetto del negoziato", ha aggiunto.

11:26Brexit: Juncker, offerta May insufficiente

(ANSA) - BRUXELLES, 23 GIU - L'offerta del premier britannico Theresa May sui diritti dei cittadini è "un primo passo, ma non è sufficiente": lo ha detto il presidente della Commissione Jean Claude Juncker entrando al vertice europeo.

11:13Uccide a coltellate il compagno e chiama la polizia

(ANSA) - MODENA, 23 GIU - Un uomo di 60 anni, dirigente d'azienda, è stato ucciso con diverse coltellate questa mattina a Modena, in un condominio di via Mare Adriatico, dalla compagna straniera. L'omicidio è avvenuto verso le 6. E' stata la donna a dare l'allarme alla polizia, poi si è consegnata agli agenti. (ANSA).