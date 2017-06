Ultima ora

14:03Migranti: ministro, ‘non ci sarà nuovo campo’ a Calais

(ANSA) - PARIGI, 23 GIU - "Non ci sarà" un nuovo centro di accoglienza dei migranti a Calais: così il ministro francese dell'Interno, Gérard Collomb, nel corso di una visita nel porto del nord della Francia, crocevia di migliaia di esiliati col sogno di raggiungere la Gran Bretagna. Dopo lo sgombero del campo dei diecimila migranti, la cosiddetta 'Giungla', lo scorso autunno, Calais è nuovamente oggetto di una crescente pressione migratoria. "Non vogliamo che la storia si ripeta", ha assicurato Collomb, annunciando che presenterà un "piano" in materia entro i prossimi 15 giorni. Ieri, in consiglio dei ministri, il presidente Emmanuel Macron aveva chiesto "la più grande umanità" nella gestione dei flussi, dopo le rinnovate critiche del Difensore dei Diritti, Jacques Toubon - figura autonoma dello Stato francese preposta al rispetto dei principi fondamentali - sulla situazione a Calais. Da diverse settimane, inoltre, le Ong denunciano il "ripetuti ostacoli" e la linea dura della polizia nei confronti dei migranti di ritorno a Calais.

13:57Roma, stop a bazar e minimarket in centro, arriva delibera

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Stop 'bazar' e minimarket nel centro storico della capitale. E' in arrivo "una nuova delibera la prossima settimana per arginare il fenomeno". Lo ha annunciato l'assessore al Commercio del Campidoglio Adriano Meloni a margine dell'inaugurazione di un punto ristoro ai Fori Imperiali. "Seguirà un regolamento di polizia locale - ha aggiunto Meloni - che servirà per regolamentare questa attività", ma al momento "ci sono dei fenomeni veramente negativi legati a questa attività, che noi non possiamo tollerare" . E una nuova stretta riguarderà anche i "centurioni", i figuranti che chiedono soldi per farsi fotografare dai turisti nel centro di Roma. Intanto la sindaca Raggi ha fatto sapere che in meno di due settimane sono state elevate circa 30 multe per "comportamenti vietati" contro il decoro.

13:54Scivola da cresta monte e precipita per cento metri, morto

(ANSA) - TRIESTE, 23 GIU - E' stato ritrovato senza vita sul versante Nord del Monte Zaiavor, sulla catena del Monte Musi, in Friuli, Silvano Radivo, il pensionato di 69 anni di Udine del quale non si avevano notizie da ieri sera. Il corpo è stato avvistato dall'equipaggio di un elicottero della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia a valle di una cresta affilata dalla quale - secondo le ipotesi dei soccorritori - l'uomo potrebbe essere accidentalmente scivolato, precipitando con un salto di un centinaio di metri. Radivo era un forestale in pensione, molto appassionato di botanica. Il suo mancato rientro dopo un'escursione in montagna era stato dato ieri sera dai familiari e alle ricerche hanno partecipato, oltre all'elicottero, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del fuoco, una ventina di uomini della stazione del Soccorso Alpino di Moggio Udinese.

13:47Olimpiadi: 2024, a Parigi prova di Giochi

(ANSA) - PARIGI, 23 GIU - Una spettacolare dimostrazione di 'grandeur': a tre mesi dal verdetto sull'attribuzione delle Olimpiadi 2024, la sindaca di Parigi Anne Hidalgo trasforma il centro della capitale in un "gigantesco campo sportivo per celebrare la giornata olimpica", ha annunciato la prima cittadina, che ha attraversato la Senna a bordo di un kayak insieme all'ex campione olimpico e copresidente di Paris-2024 , Tony Estanguet - per aprire le danze di quello che definisce un "evento di portata inedita". "Questi due giorni - ha aggiunto - dimostreranno ancora una volta fino a che punto Parigi è pronta per condividere il suo amore per lo sport e il suo entusiasmo all'idea di poter accogliere le Olimpiadi 2024". Il corteo di 200 kayak guidato dalla prima cittadina arriva al Pont Alexandre III, tra il Grand Palais e la cupola d'oro di Napoleone, dove, sempre lungo il fiume, è stata allestita una pista di atletica galleggiante (lunga 156 metri e larga 15) con vista mozzafiato sullo skyline parigino e la Torre Eiffel.

13:41Blitz antimafia:sigilli a bar e locali movida vip Roma

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Ci sono anche storici bar della Capitale e locali frequentati da vip tra i 46 esercizi commerciali sequestrati nell'ambito dell'operazione antimafia dei carabinieri del Comando Provinciale di Roma e dalla Guardia di finanza. Tra questi i bar "Mizzica" di via Catanzaro e di piazza Acilia, risultati acquistati recentemente da uno dei due gruppi criminali sgominati con l'operazione, il locale "Macao" di via del Gazometro, frequentato dai vip della movida romana e la nota catena di bar "Babylon Cafe'".

13:39Calcio: Dani Alves, se devo andare via non creerò problemi

(ANSA) - TORINO, 23 GIU - "Non so cosa stia succedendo con la Juventus: i miei agenti hanno mandato per risolvere la situazione, mi parleranno quando avranno una soluzione". Così Dani Alves, esterno brasiliano della Juventus, sul suo imminente addio alla 'Vecchia Signora': "Se dovessi andare via, lo farò senza creare problemi - ha aggiunto Alves alla trasmissione brasiliana "Conversa com Bial" - a differenza di quanto si legge in giro". Sulla destinazione futura, lo stesso Alves ha le idee chiare: "Sanno tutti quanto ammiri Guardiola - ha concluso riferendosi all'allenatore del Manchester City - è un grande tecnico".

13:35Ciclismo: morto figlio di Gino Bartali

(ANSA) - MACERATA, 23 GIU - E' morto oggi nell'ospedale civile di Macerata dove era ricoverato Andrea Bartali, 75 anni, figlio del campionissimo Gino Bartali. Andrea aveva legato la sua vita alle Marche, dove risiedono le due figlie Gioia e Stella. Le esequie si terranno domani, 24 giugno alle ore 10:30 a Montefano, nella Chiesa di San Donato. Ad Andrea Bartali e alle sue ricerche si deve la scoperta pubblica dell'attività condotta negli anni Quaranta dal papà Gino per salvare la vita a centinaia di ebrei. Bartali faceva i suoi allenamenti in bicicletta da Firenze ad Assisi, e nessuno (neppure i nazisti) osava fermare il Campione. Ma ad Assisi il ciclista si recava per procurare, presso una tipografia clandestina, documenti falsi che poi, una volta rientrato a Firenze, consegnava tramite la Curia agli ebrei italiani in attesa di nuove identità per sfuggire ai rastrellamenti. Andrea Bartali impiegò tre anni a raccogliere documenti e testimonianze, e nel settembre 2013 il padre, morto 17 anni fa, venne proclamato Giusto tra le Nazioni.