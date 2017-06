Ultima ora

17:33F1: Azerbaigian, F2, quarta pole di fila per Leclerc

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Charles Leclerc scatterà dalla prima posizione in griglia nella manche d'apertura del quarto round stagionale del FIA Formula 2 Championship, che per il secondo anno è di scena sul circuito cittadino di Baku. Il pilota del Ferrari Driver Academy, che in tutte le prove stagionali sinora disputate ha siglato il miglior tempo in qualifica, ha dedicato l'impresa al padre, scomparso nei giorni precedenti la trasferta in Azerbaigian. Alle spalle del portacolori della Prema Racing scatteranno Nobuharu Matsushita e Nicholas Latifi. A conferma dei buoni riscontri emersi nel turno di prove libere, l'alfiere di ACI Team Italia Antonio Fuoco ha siglato il sesto tempo assoluto e chiuderà la terza fila. Per le scuderie italiane ci sono concreti motivi di soddisfazione. Il Team Rapax ha conquistato la quarta posizione con Nick de Vries e la settima con Johnny Cecotto, che scatterà in quarta fila accanto al driver catalano del Team Trident Sergio Canamasas.

17:31F1:Azerbaigian, Vettel, nel complesso contento della vettura

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - ''Abbiamo provato qualche cosa nel pomeriggio, ci vuole un po' a trovare il ritmo perché la pista non è semplice, ho usato diverse volte le vie di fuga''. Al termine del venerdì di libere del Gp dell'Azerbaigian, Sebastian Vettel, appare abbastanza soddisfatto delle prestazioni della sua vettura: ''lo 'short run'non è stato ideale ma - aggiunge il pilota tedesco della Ferrari - vediamo domani. Noi comunque siamo a posto, dobbiamo mettere tutto insieme, e nel complesso sono contento della macchina''. Concentrato sulla gestione delle gomme l'altro ferrarista Kimi Raikkonen: ''credo che la cosa più difficile sia far funzionare le gomme, la macchina non è andata male ma dobbiamo lavorare sulle gomme''. Il passo gara? ''Non possiamo dire nulla - conclude il pilota finlandese - dobbiamo vedere domani dove siamo rispetto agli altri''.

17:29F1: Azerbaigian, libere 2, comanda Verstappen, 4/o Raikkonen

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Dopo le prime libere Max Verstappen domina anche le seconde. La Red Bull dell'olandese precede tutti anche nel pomeriggio di prove in vista del Gran Premio di Formula 1 dell'Azerbaigian: suo il tempo di 1'43''362 per finire davanti alla Mercedes di Valtteri Bottas (1'43''462) ed al compagno di squadra Daniel Ricciardo (1'43''473). Poi le Ferrari di Kimi Raikkonen (1'43''489) e di Sebastian Vettel (1'43''615). Solo decimo tempo per la Mercedes di Lewis Hamilton che ha chiuso la seconda sessione in 1'44''525 provando però solo con gomme soft. Prove sospese per alcune minuti per un incidente alla Renault di Jolyon Palmer a metà sessione. 'Botto' a cui si aggiungono una lunga serie di lunghi di diversi piloti tra cui quello alla fine delle prove dello stesso leader della classifica dei tempi che è andato a sbattere sulle barriere danneggiando seriamente la sua Red Bull.

17:25Marra,’Raggi non ha le palle, come fa a fare sindaca?’

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Raggi "non c'ha le palle? E allora che c... lo fai a fa' 'u sindaco, scusami?". Così parlando con un'amica nel novembre del 2016 Raffaele Marra, intercettato, giudica il comportamento della sindaca riguardo alla nomina di sua fratello Renato a capo del dipartimento Turismo del Campidoglio. "Sta facendo la principessa che...l'hanno fregata!", aggiunge Marra riferendosi a Raggi. L'intercettazione è allegata agli atti del processo che vede Marra imputato con l'imprenditore Sergio Scarpellini, per concorso in corruzione.

17:24Sindaco parcheggia in sosta vietata, si autodenuncia e paga

(ANSA) - PIETRASANTA (LUCCA), 23 GIU - Tolleranza zero: Anche se l'auto parcheggiata in divieto di sosta è quella del primo cittadino che, in questo caso, si è autodenunciato. Autore dell'autodenuncia il primo cittadino di Pietrasanta (Lucca), Massimo Mallegni. La multa non era stata rilevata dagli ausiliari del traffico ne' dalla polizia municipale ma il sindaco Mallegni ha inviato, di prima mattina, una email al comando della polizia municipale di Pietrasanta, per autodenunciare l'infrazione. "Sindaci ed amministratori dovrebbero sempre dare l'esempio. Ho parcheggiato in divieto di sosta, anche se la ragione è prettamente istituzionale dovendo portare manifesti e programmi per l'evento Dap (un evento culturale in corso, ndr) e anziché tornare a spostare l'auto, per la quale ho regolare permesso di accesso in centro storico, l'ho lasciata in una strada del centro dove non c'erano gli stalli per parcheggiare. Voglio pagare la multa. Mi pare un comportamento corretto. Mi sono autodenunciato alla Polizia Municipale e ho già pagato". L'input alla tolleranza zero era arrivato proprio da Mallegni. "Il divieto di sosta fuori dagli stalli vale per tutti, anche per me che sono il primo cittadino ma sono anche, e prima di tutto, un cittadino come tutti gli altri e non trovo giusto e corretto abusare di questo ruolo. Ho pagato la sanzione perché credo che sia giusto dare un segnale di correttezza, trasparenza e legalità. Anzi, direi che proprio perché si tratta di un primo cittadino o un amministratore locale, la sanzione dovrebbe essere raddoppiata. Il messaggio che voglio lasciare passare è chiaro: a Pietrasanta chi non rispetta le regole, che rappresentano un elemento indispensabile per mantenere il senso civico, viene multato. Ed il sindaco non è certo immune da questa filosofia". (ANSA).

17:21Papa a nuovo Ordine Malta, “andate avanti così”

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 23 GIU - Papa Francesco ha ricevuto questa mattina in Vaticano Fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, Luogotenente di Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta, accompagnato dal Sovrano Consiglio. È stata la prima udienza con il pontefice da quando Fra' Giacomo Dalla Torre è stato eletto il 29 aprile. "Vi seguo, prego per voi, andate avanti su questa strada", queste le parole pronunciate dal Papa, secondo quanto riferisce l'Ordine di Malta, al termine del colloquio. Nuovo stile per l'Ordine in udienza da Papa Francesco senza le uniformi. "Il Santo Padre è stato molto affettuoso e paterno e molto attento agli aspetti umani e spirituali delle nostre attività" ha dichiarato il Luogotenente di Gran Maestro. Nel corso dell'udienza è stato fatto il punto sul processo di riforma della Carta Costituzionale avviato "per rendere l'Ordine di Malta più in linea con le esigenze di una istituzione che negli ultimi anni è cresciuta e ha ampliato in maniera significativa la sua presenza sul territorio".

17:17Centrodestra: Meloni, candidata premier se decidono elettori

(ANSA) - ASTI, 23 GIU - "Continuo a chiedere un metodo per la selezione del candidato premier del centrodestra. Quel metodo per me sono le primarie, ma ce ne sono anche tanti altri". Così la presidente di FdI-An, Giorgia Meloni, ad Asti per sostenere la candidatura al ballottaggio di Maurizio Rasero per il centrodestra. Quello del premier "è un ruolo al quale mi candido, se c'è un modo per correre - sottolinea la Meloni -. Però è un ruolo che mi piacerebbe guadagnarmi dai cittadini italiani, non coi titoli di giornale, perché i leader fatti dai titoli di giornale lasciano il tempo che trovano. Sono abituata a guadagnarmi quello che ho. Quindi se ci sono le primarie farò la mia parte".