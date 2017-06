Ultima ora

20:54Nuoto: Settecolli, Pellegrini regina 200 stile

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Federica Pellegrini non sbaglia l'appuntamento con la finale dei 200 stile agli Internazionali Settecolli di Roma, chiudendo prima con il tempo di 1.56"16. L'olimpionica azzurra ha preceduto la svedese Coleman e l'olandese Hemskeerk. Show nei 100 rana invece per Nicolò Martinenghi che ha stabilito il record italiano con il tempo di 59.31, superando il precedente primato di Fabio Scozzoli (59.42, ai mondiali di Shanghai 2011). Nella finale di specialità, il classe '99 di Riccione si è arreso soltanto al campione olimpico Adam Peaty, che ha vinto la gara con il tempo di 58.72, nuovo record del trofeo Settecolli.

20:38Calcio: nostalgia Berlusconi, vorrei rivedere Ibra al Milan

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Il distacco dal Milan resta un "grande dolore", ma da tifoso un sogno lo conserva: rivedere "Ibrahimovic in maglia rossonera". Silvio Berlusconi torna a parlare del club che ha guidato per tanti anni e non nasconde l'amarezza di questi mesi dopo il passaggio di mano alla proprietà cinese. "Li ho vissuti male, con grande dolore - spiega - per un distacco che però si è reso necessario. Per tenere il Milan al livello che gli compete, cioè nei primi posti in Europa e nei primissimi posti in Italia, occorreva lasciare ad altri. Gioco forza mi sono dovuto tirare fuori, soffrendo". Sui nuovi proprietari non si sbilancia: "Non posso dare giudizi, posso solo sperare che utilizzino bene questi investimenti e che schierino in campo una squadra nella maniera più corretta". Da tifoso però punta ancora su Ibrahimovic: "E' un vecchietto... Però ovunque è andato ha sempre fatto vincere le squadre in cui ha militato. Quindi perché no, mi piacerebbe rivedere Ibrahimovic con la maglia numero 9 del Milan".

20:28Calcio: 5-2 alla Roma, Milan campione d’Italia Under 16

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Il Milan supera per 5-2 la Roma e conquista lo scudetto Under 16 A e B. Al Manuzzi di Cesena, i rossoneri vanno in vantaggio già al 1' con Tonin che, con un bel taglio alle spalle dei difensori avversari, riceve l'assist di Haidara e infila il pallone in rete. Il raddoppio al 18', quando Basani riceve da Sala sulla trequarti, s'invola verso l'area romanista senza incontrare ostacoli e batte in rete di sinistro. Sei minuti dopo, Haidara incorna un cross di Basani e fa tris. Sembra finita, ma la Roma va vicina alla rimonta segnando al 31' con Riccardi e al 51' con Barbarossa, riaccendendo le speranze giallorosse. La pressione esercitata, tuttavia, non si concretizza ulteriormente e il Milan, invece, dilaga grazie a due azioni in contropiede: vanno in rete Tonin all'80' e Haidara all'85', autori quindi di una doppietta a testa. Prima della partita era stato osservato un minuto di silenzio in omaggio al vicepresidente del Settore giovanile e scolastico della Figc Fabio Bresci, scomparso due giorni fa.

20:22Alluvione Genova: giudice, Comune paghi familiari vittime

(ANSA) - GENOVA, 23 GIU - Il Comune di Genova deve pagare i familiari delle sei vittime dell'alluvione del 4 novembre 2011 perché la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado è un titolo valido per procedere ai risarcimenti. Lo ha deciso il giudice del tribunale civile di Genova che oggi ha sciolto la riserva respingendo il ricorso dei legali di palazzo Tursi con il quale veniva chiesto invece di sospendere il titolo esecutivo. "A questo punto - ha spiegato l'avvocato Nicola Scodnik, che insieme al collega Giovanni Ricco assiste la famiglia Djala - se entro lunedì il Comune non paga faremo partire i pignoramenti". Il giudice Adriana Petri, alla lettura della sentenza di condanna di primo grado, aveva ordinato il pagamento di una provvisionale di 4,5 milioni. Il comune in un primo momento si era arroccato, poi aveva cercato una mediazione con una ultima offerta arrivata mercoledì di pagare la metà di quanto stabilito in sentenza. I familiari avevano rifiutato.

20:20Basket: la Reyer festeggia lo scudetto in piazza San Marco

(ANSA) - VENEZIA, 23 GIU - Ha preso il via da piazza San Marco, a Venezia, il lungo pomeriggio di festeggiamenti della Reyer per il terzo storico scudetto conquistato nel basket, a 74 anni dai primi due. Dopo il brindisi collettivo, giocatori, tecnici e dirigenti sono saliti in gondola per una sfilata lungo il Canal Grande. Da qui il breve viaggio in pullman sino a Forte Marghera, luogo d'avvio dei festeggiamenti programmati in terraferma.

20:06Malore durante torneo calcetto, muore portiere di 25 anni

(ANSA) - AOSTA, 23 GIU - Dramma al Trofeo Città di Aosta, torneo di calcio a cinque in programma oggi nel centro del capoluogo valdostano. Michael Castelnuovo, 25 anni, portiere dell'Aygreville che gioca in Eccellenza, è morto. Il giovane ha accusato un malore durante una partita ed è stato subito soccorso, anche con il defibrillatore. Trasportato in ospedale, ha avuto un attacco cardiaco in ambulanza ed è morto poco l'arrivo al Parini. La manifestazione è stata subito cancellata in segno di lutto.(ANSA).

19:43Usa: verso rinascita orso Yellowstone

(ANSA) - NEW YORK, 23 GIU - Buone e cattive notizie per Yoghi e compagni: i "grizzly" di Yellowstone che negli anni Cinquanta hanno ispirato i personaggi dei cartoni di Hanna e Barbera stanno per essere tolti dalle liste delle specie a rischio tutelate a livello federale. "E' uno dei grandi successi nella storia della protezione delle specie in America", ha detto il ministro degli Interni Ryan Zinke citando la decisione motivata dal fatto che da 136 nel 1975, quando era scattata la tutela, gli Yoghi di Yellowstone sono saliti a quota 700. L'annuncio del Fish and Wildlife Service ha fatto scattare proteste tra gli ambientalisti e tra decine di tribù indiane per le quali i "grizzly" sono animali sacri. La giurisdizione sugli orsi tornerà dopo quasi 40 anni a tre stati limitrofi, Idaho, Montana e Wyoming: ciò significa che per ogni grizzly che si avventurasse fuori dal parco rischierebbe di scattare la caccia se le autorità decideranno di far ripartire l'attività venatoria o se gli orsi diventasseroati una minaccia per il bestiame.