Ultima ora

22:59Bimba di 4 mesi cade da secondo piano e muore

(ANSA) - FERRARA, 23 GIU - Una piccina di origine pachistana di nemmeno 4 mesi è morta a Cento, nel ferrarese, dopo essere caduta da una finestra del suo appartamento al secondo piano. Gli inquirenti escludono per ora ogni tipo di causa violenta; secondo i primi accertamenti la tragedia sarebbe stata accidentale, ma sulla ricostruzione dell'episodio sono in corso accertamenti dei carabinieri. I sanitari del 118 hanno subito giudicato critiche le condizioni della bimba: sottoposta ai tentativi di rianimazione, è morta dopo pochi minuti.

22:55Tennis: Wta Birmingham-Maiorca, eliminate Giorgi e Vinci

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Fine del cammino per Camila Giorgi e Roberta Vinci nei quarti di finale dei rispettivi tornei Wta in cui erano impegnate, a Birmingham (Inghilterra) e Maiorca (Spagna): la 25enne marchigiana, numero 102 del mondo e passata dalle qualificazioni, si è ritirata per un problema alla coscia sinistra sul punteggio di 5-2 in favore dell'australiana Ashleigh Barty, numero 77; la 34enne tarantina, numero 33 e sesta testa di serie, è stata battuta 6-2, 7-6, in poco più di un'ora e mezzo di gioco, dalla francese Caroline Garcia, numero 23 del mondo, terza favorita del seeding e campionessa in carica.

22:53Incendio Londra: cinque torri saranno evacuate

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - 800 appartamenti saranno evacuati nel complesso residenziale di Camden, a Londra, dopo la scoperta di materiale isolante simile a quello della Grenfell Tower, nel cui incendio sono morte 79 persone. Lo ha precisato la presidente del consiglio municipale secondo quanto riferiscono i media britannici. Gli appartamenti sono ospitati in cinque torri.

22:46Calcio: Sirigu rescinde col Psg, è a un passo dal Torino

(ANSA) - TORINO, 23 GIU - Salvatore Sirigu a un passo dal Torino. Il trasferimento del portiere alla corte di Mihajlovic sembra fatto: Sirigu avrebbe trovato un accordo con il Paris Saint Germain per la risoluzione consensuale del contratto, ultimo ostacolo al suo ritorno in Italia dove, nell'anno dei Mondiali, spera di riconquistare la Nazionale. Il portiere, trent'anni, potrebbe sostenere le visite mediche con il suo nuovo club già nella giornata di lunedì. Col Toro dovrebbe firmare un contratto triennale, con opzione per il quarto anno, a 1,5 milioni di euro a stagione, bonus compresi.

22:41Comunali: Genova, invito al voto con immagine don Bosco

(ANSA) - GENOVA, 23 GIU - Il volto di San Giovanni Bosco e la scritta 'ti accompagniamo a votare', accanto ai manifesti che invitano a votare Marco Bucci, il candidato del centrodestra. E' il contenuto di un manifesto affisso in vari punti della città. Sul manifesto si legge anche: "Per far ritornare Genova meravigliosa e superba domenica vota Marco Bucci". Secondo chi ha affisso i manifesti, l'iniziativa sarebbe del centro studi san Giovanni Bosco, che fornisce anche un numero di telefono da chiamare per prenotare il servizio di accompagnamento al seggio, ma al numero risponde un messaggio registrato in inglese. Burla? In attesa di capire chi c'è dietro, i salesiani si dissociano. "In occasione della prossima giornata elettorale, nessuna associazione e nessun ente dipendenti e o collegati anche indirettamente all'Istituto Don Bosco di Genova - Sampierdarena e ai Salesiani di Don Bosco sono impegnati in operazioni connesse all'esercizio del voto", fa sapere all'ANSA don Maurizio Verlezza, direttore dell'Istituto Don Bosco.(ANSA).

22:05‘Bimbo morto per morbillo, fratellini non c’entrano’

(ANSA) - MONZA, 23 GIU - "I fratellini non c'entrano nulla con il morbillo" che ieri ha stroncato la vita del bambino malato di leucemia ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza. Lo ha detto oggi il professor Andrea Biondi, primario della Clinica Pediatrica del San Gerardo. "Il problema è che abbiamo avuto un'epidemia che ha colpito una regione, ha colpito l'Italia" ha aggiunto Biondi. "Da questo dramma bisogna prendere come lezione positiva questa verità: se viene meno l'effetto di una comunità, le persone e i bambini più deboli possono pagare un prezzo più alto. Questa è la lezione che dobbiamo prendere, non cercare dei responsabili, e tantomeno pensare che i genitori, che vivono un dramma nel dramma, possano essere considerati responsabili". Ma se i fratellini fossero stati vaccinati, il bimbo deceduto poteva salvarsi? "La risposta è no", ha detto categorico il primario. "E' fuori da ogni possibilità".

22:01Calcio: stadio della Roma, nuovo progetto alla Regione

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - "La Regione Lazio ha ricevuto un nuovo 'Progetto definitivo adeguato' dalla società Eurnova sullo stadio della Roma" e ora "le Amministrazioni competenti hanno 45 giorni di tempo per dare il parere". "Tutta la documentazione è stata trasmessa alle Amministrazioni competenti per materia, che ne dovranno valutare la rispondenza ai fini del superamento dei dissensi espressi in precedenza - spiega la nota della Regione - In particolare, dovranno verificare la coerenza delle modifiche progettuali alla realizzazione delle opere pubbliche e alla loro contestuale esecuzione con le opere private. Per consentire un termine congruo per le opportune valutazioni da parte degli enti interessati, è stabilito in 45 giorni dalla ricezione della documentazione il tempo massimo per esprimere un parere sul progetto definitivo adeguato". Lo scorso aprile la Conferenza dei servizi aveva dato parere negativo, mentre la scorsa settimana l'Assemblea capitolina ha licenziato la delibera sul pubblico interesse.