Pubblicato il 23 giugno 2017 da ansa

ROMA. – Un miliardo e mezzo di utenti registrati, pari a un quinto (20%) della popolazione mondiale, ogni mese accede a YouTube e, in media, guarda video per un’ora solo su smartphone e tablet, senza contare gli altri schermi. Il traguardo è stato annunciato dalla compagnia in occasione del VidCon, la conferenza dedicata ai video online in corso in California. In un post sul suo blog firmato dal Ceo Susan Wojcicki, YouTube ha anche reso noto di aver raggiunto i 250 milioni di visualizzazioni per i suoi contenuti originali – 37 serie e film distribuiti finora sulla piattaforma in abbonamento YouTube Red – e ha preannunciato alcune migliorie in arrivo sia sulla app, sia sulla versione per computer.

Una novità a parte, illustrata sempre sul blog dal product manager Frank Rodriguez, riguarda una semplificazione della realtà virtuale grazie all’introduzione dei video a 180 gradi. Il nuovo formato, chiamato VR180, si concentra su quello che si trova davanti allo spettatore, non anche alle spalle come i video a 360 gradi. Secondo l’azienda, “renderà i contenuti in realtà virtuale più facili da creare”. DayDream, la divisione VR di Google, sta lavorando con alcuni costruttori tra cui Lg e Lenovo per creare una nuova linea di videocamere pensate per i filmati a 180 gradi.