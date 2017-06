Ultima ora

12:21Rugby: O’Shea, orgoglioso della squadra

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - "Sono orgoglioso di quello che i ragazzi hanno fatto oggi e nel corso dell'intero tour". Così il ct dell'Italrugby Conor O'Shea dopo la sconfitta 40-27 contro l'Australia a Brisbane che ha chiuso il tour azzurro nell'emisfero sud. "Questa performance è la conferma del fatto che, se continueremo ad apportare i cambiamenti necessari al nostro sistema, potremo diventare molto competitivi nelle stagioni che ci aspettano. Oggi - ha proseguito O'Shea - i ragazzi hanno prodotto uno sforzo incredibile, ma soprattutto sono cresciuti nel corso di queste settimane: abbiamo costruito una grande opportunità e lo abbiamo fatto giocando come l'Italia, puntando sulla mischia che è stata brillante anche questa settimana ma anche sui trequarti e sulla magia di campo. Sono dispiaciuto per il risultato, ma fiero di quanto la squadra ha fatto vedere oggi sul campo".

12:20Estate: traffico intenso e code sull’A22

(ANSA) - BOLZANO, 24 GIU - Traffico intenso sull'A22 con code di 6 km tra Brennero e Vipiteno per l'arrivo di turisti da nord. Rallentamenti sull'Autobrennero si verificano anche in direzione sud tra San Michele e Trento e in direzione nord tra Verona e Egna-Ora. Lo comunica la centrale della viabilità di Bolzano.

11:58Calcio: Fiorentina, striscione protesta contro Della Valle

(ANSA) - FIRENZE, 24 GIU - Nuovo striscione di protesta dei tifosi della Fiorentina, questa volta contro i Della Valle. Sui cancelli dello stadio Franchi stamani è stato esposto un lenzuolo bianco con scritto 'Vendereste anche i' fumo delle candele DV vattene'. Il clima si sta infiammando per le continue voci di mercato riguardanti le cessioni di Borja Valero all'Inter, di Bernardeschi alla Juventus e di Kalinic al Milan.

11:57Droga: Osservatorio San Patrignano, aumenta consumo giovani

(ANSA) - RIMINI, 24 GIU - Problema tossicodipendenza sempre più giovane, a 30 anni di distanza dalla prima Giornata mondiale per la lotta alla droga, che ricorrerà lunedì. Secondo i dati dell' 'Osservatorio San Patrignano 2017', ricavati analizzando le 517 persone accolte nel 2016, l'età media di chi ha richiesto aiuto si è abbassata a 28 anni, uno in meno rispetto all'anno precedente. Il 77,4% dei neo ingressi sono under 35 e 32 i minorenni entrati in percorso. L'età media del primo contatto con le sostanze è 14 anni, perlopiù attraverso hascisc e marijuana con una veloce escalation nell'uso di sostanze, passando per ecstasy, allucinogeni e anfetamina, per arrivare a cocaina (18 anni) ed eroina (19). La cocaina resta la sostanza più utilizzata, dal 90,3% dei neoentrati, segue la cannabis (88,8%). Se invece si guarda alla dipendenza primaria, cioè la principale sostanza da cui dipende chi entra in comunità, l'eroina la fa da padrona per il 46% dei ragazzi, la cocaina per il 37% e il resto è suddiviso fra le altre sostanze. (ANSA).

11:51Gb: Jeremy Corbyn parlerà al festival di Glastonbury

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Jeremy Corbyn parlerà al Glastonbury Festival, la famosa tre giorni di concerti che si svolge ogni anno nel Somerset. Non è la prima volta che politici laburisti partecipano alla Woodstock del Regno Unito ma non era mai successo che il leader del partito intervenisse. Corbyn introdurrà l'esibizione del rapper americano Run The Jewels, grande sostenitore di Bernie Sanders, sul palco principale del festival rock. L'arrivo del leader del Labour è stato anticipato ieri sera durante uno degli eventi quando i tanti giovani presenti hanno cominciato a intonare il suo nome al ritmo di Seven Nation Army, il pezzo degli White Stripes diventato l'inno dei Mondiali di calcio 2006, proprio come ai suoi comizi durante la campagna elettorale.

11:35MotoGp: Olanda, Redding il migliore nelle terze libere

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Pista bagnata per la terza sessione di prove libere in vista del Gp d'Olanda - classe MotoGp - che si corre domani sul circuito di Assen. Il migliore è stato il britannico Scott Redding (Ducati Pramac) con il tempo di 1'46"441. Seguono a 231 millesimi la Yamaha di Valentino Rossi, a 302 millesimi la Honda di Marc Marquez e a 315 millesimi la Yamaha di Maverick Vinales. La Ducati di Jorge Lorenzo è ottava, la Suzuki di Andrea Iannone decima, la Ducati Pramac di Danilo Petrucci undicesima mentre la Ducati ufficiale di Andrea Dovizioso è dodicesima.

11:15Agguato a Catanzaro, ucciso dipendente Ferrovie Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 24 GIU - Omicidio stamattina a Catanzaro, nel centro della città. La vittima, Gregorio Mezzatesta, 54 anni dipendente delle Ferrovie della Calabria, era il fratello di Domenico Mezzatesta, l'uomo che nel gennaio del 2013 si rese responsabile di un duplice omicidio a Decollatura. Contro Mezzatesta é stato teso un agguato al suo arrivo in auto sul luogo di lavoro, in via Milano, dove é ubicata la sede delle Ferrovie della Calabria. L'assassino, armato di pistola, era a bordo di una moto, mezzo a bordo del quale si é allontanato. La vittima designata é morta all'istante. Gli investigatori non escludono un collegamento tra l'assassinio di Gregorio Mezzatesta ed il duplice omicidio di cui é accusato il fratello. (ANSA).