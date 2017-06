Ultima ora

14:06Prodi, veti personali bloccano sinistra. Bersani, non è vero

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - "Quello che mi ha sorpreso" è che a impedire l'unità del centrosinistra non sono "vere divergenze sulla strategia e sulle politiche. A bloccare tutto sono i veti personali: tantissimi contro Matteo Renzi. Ma anche quelli di Renzi contro altri". Lo afferma, in un colloquio con il Corriere della Sera, Romano Prodi. Parole che però Pier Luigi Bersani, ex segretario del Pd oggi in Mdp, non condivide: "Rifiuto l'idea, non c'è nessun personalismo, non ci sono comari sul ballatoio, qui si parla di politica. Non è questione di personalismo o chiacchiere. C'è un problema enorme di sostanza politica, come dico da due o tre anni, non stiamo vedendo la mucca nel corridoio, cioè la destra che arriva".

13:56Russia: un milione fedeli per San Nicola

(ANSA) - MOSCA, 24 GIU - Oltre un milione di fedeli ha venerato la reliquia di San Nicola esposta dal 21 maggio nella Cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca. Lo riferisce la chiesa ortodossa russa. Il reliquiario dove è conservato un frammento di 13 centimetri di una costola sinistra di San Nicola resterà a Mosca fino al 12 luglio, per poi essere portato a San Pietroburgo e lì esposto fino al 28 luglio. Le reliquie del santo, venerato sia dai cattolici sia dagli ortodossi, sono custodite a Bari da 930 anni.

13:46Calcio: Thohir, Suning costruirà una grande Inter

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - "Suning ha le risorse per costruire una grande Inter e sta dimostrando il suo impegno: l'obiettivo da raggiungere è la Champions League e il giocarla costantemente. Aggiungeremo alcuni giocatori alla squadra". Il presidente dell'Inter Erick Thohir, in un'intervista a The Straits Time, parla dei prossimi obiettivi del club nerazzurro sia sportivi sia di management. "L'Inter è uno dei top club mondiali. La società - spiega Thohir - vuole assicurarsi di migliorare la squadra. Non dobbiamo investire solamente sui giocatori ma anche affermarci a livello di brand e infrastrutture. Ci vorrà del tempo per i proprietari asiatici per avere successo ma abbiamo già il caso del Leicester".

13:16Rugby: gli All Blacks battono i Lions

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - La Nuova Zelanda ha battuto 30-15 (13-8) i British&Irish Lions nel primo dei tre test-match tra le due formazioni giocato all'Eden Park di Auckland. Tre mete per gli All Blacks (2 di Ioane e una di Taylor), due per i Lions (O'Brien e Webb). Sabato prossimo si replica a Wellington mentre l'8 luglio si giocherà ancora a Auckland. Negli altri incontri disputati oggi le Fiji hanno battuto a Suva la Scozia 27-22 mentre l'Irlanda è andata a vincere a Tokyo 35-13 contro il Giappone.

13:12Calcio: Messi compie 30 anni, il Barça elenca i suoi record

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Giornate di vacanza, ma comunque dense di emozioni per Leo Messi: dopo la notizia di ieri della conversione in multa della condanna a 21 mesi di carcere per frode fiscale, il campione argentino può oggi spegnere più serenamente le trenta candeline sulla torta per il suo compleanno. Che, per di più, farà da antipasto a quella nuziale da tagliare venerdì prossimo, giorno del matrimonio con la sua compagna Antonella Roccuzzo. Alla cerimonia, organizzata nella loro Rosario, parteciperà tra gli altri il Barcellona quasi al completo. E oggi il club catalano celebra il suo capitano con un servizio in apertura del sito internet dove il numero 30 degli anni è accostato ad altrettanti record, elencati uno per uno con foto e descrizione. Ecco i primi cinque: reti segnate in un anno solare (91 nel 2012); Palloni d'oro vinti (5); reti segnate con la Nazionale argentina (58); trofei vinti in un club spagnolo (30, condiviso con Andres Iniesta); reti segnate con il Barcellona (507).

12:42Agguato nel Nuorese, ucciso operaio a Fonni

(ANSA) - NUORO, 24 GIU - Omicidio questa mattina nelle campagne di Fonni (Nuoro). La vittima è Salvatore Nolis, un operaio forestale, di 47 anni. L'uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco sul fuoristrada, mentre rientrava a casa. Sul posto i carabinieri di Fonni e del Comando provinciale di Nuoro.

12:37Diciottenne precipita dal secondo piano, è grave

(ANSA) - PISA, 24 GIU - Uno studente universitario di 18 anni, torinese, è precipitato dal secondo piano di un appartamento del centro storico a Pisa ed è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale. Il giovane forse in stato di ebbrezza, come accertato dal personale del 118 intervenuto sul posto, ha riportato fratture esposte a entrambe le gambe e probabili altre lesioni interne tuttora in fase di valutazione da parte dei medici che si sono riservati la prognosi. Sull'episodio indaga la polizia. Secondo quanto appreso, lo studente stava giocando sul balcone dell'abitazione dove aveva trascorso la serata insieme ad altri quattro amici quando per cause non ancora del tutto chiare è precipitato da un'altezza di circa 10 metri.