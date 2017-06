Ultima ora

17:43Banche venete: Padoan da Gentiloni a P.Chigi

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan è giunto a Palazzo Chigi per incontrare il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. E' atteso, forse già in serata, il Consiglio dei ministri per l'approvazione del decreto sulle banche venete da porre in liquidazione.

17:43Pd: Guerini, primarie già tenute, così come congresso

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - "Ribadisco il concetto che ho già espresso due giorni fa e che mi pare assolutamente innegabile: il Partito Democratico ha già svolto non solo le primarie ma anche un congresso dagli esiti nettissimi. Stupisce quindi che si cerchi di rimettere in discussione la volontà espressa pochissimo tempo fa dai nostri elettori ed iscritti. E se si invoca, giustamente, la parola unità, non mi pare molto in linea assumere comportamenti che vanno nella direzione opposta". Lo afferma in una nota Lorenzo Guerini, coordinatore della segreteria del Partito Democratico.

17:33F.1: Vettel, oggi il terzo posto era il massimo

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - "Ovviamente non siamo contenti, potevamo far meglio, ma il terzo posto era il massimo che oggi potevamo fare". Sebastian Vettel non cerca scuse per la seconda fila conquistata dalle Ferrari dietro alle Mercedes andate più forte in qualifica nel Gran Premio d'Azerbaigian. "Alla fine il ritmo ce l'avevo - aggiunge il pilota tedesco - Ci sono cose che non mi hanno aiutato, ma non mi piace cercare scuse e dobbiamo prenderla in faccia. Abbiamo un secondo di distacco, ma domani avremo delle opportunità, ieri eravamo veloci". Kimi Raikkonen, autore del terzo tempo, se la prende con le gomme. "Va meglio rispetto a com'eravamo messi prima - spiega il finlandese - Ma è difficile per noi portare in temperatura le gomme. Solo alla fine ho trovato un buon feeling".

17:26Siria: dopo colpi, Israele centra postazioni esercito Assad

(ANSAmed) - TEL AVIV, 24 GIU - In risposta ad "oltre 10 proiettili lanciati" dalla Siria in territorio israeliano, l'aviazione dello Stato ebraico ha colpito due postazioni dell'esercito siriano nella parte delle Alture del Golan controllate da Damasco. Lo ha annunciato il portavoce militare secondo cui sono stati colpiti i posti da cui sono partiti i colpi diretti verso Israele, inclusi - secondo i media - due tank. "L'esercito israeliano - ha detto il portavoce - non permetterà nessun tentativo di danneggiare la sovranità israeliana e la sicurezza del suo popolo. L'esercito vede nel regime siriano il responsabile per ogni cosa che dal quel territorio passa in quello dello stato ebraico". Al tempo stesso Israele ha annunciato di aver inviato una "ferma protesta" sull'episodio all'Undof.

17:26Tennis: Federer ancora a segno, finale anche ad Halle

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Roger Federer giocherà la sua 140/a finale in carriera al torneo "amico" di Halle, in Germania, uno degli appuntamenti sull'erba prima di Wimbledon. Lo svizzero, numero 5 del mondo e prima testa di serie, ha raggiunto per l'undicesima volta la finale in questo torneo (con 8 successi), superando 6-4, 7-6, in un'ora e 25 minuti, il 21enne russo Karen Khachanov, numero 38 Atp. Sfiderà il vincente dell'altra semifinale: il tedesco Alexander Zverev o il francese Richard Gasquet.

17:24Francia: Ps all’opposizione, non voterà fiducia a Macron

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Il Ps, il partito socialista francese, uno dei grandi sconfitti alle elezioni presidenziali e politiche in Francia, sarà all'opposizione e non voterà la fiducia al governo scelto da Emmanuel Macron, con Edouard Philippe, un neogollista, primo ministro. Lo fa sapere su twitter Jean-Christophe Cambadélis, primo segretario del Ps, dimissionario dopo i catastrofici risultati ottenuti dal partito creato da François Mitterrand, al termine di una riunione dei vertici del Ps.

17:22May, evacuati a Camden avranno posto dove stare

(ANSA) - LONDRA, 24 GIU - La premier britannica Theresa May ha assicurato che il governo sta sostenendo le autorità londinesi per garantire ai residenti evacuati da quattro edifici a rischio incendio a Camden, nel nord di Londra, un posto dove stare. Il governo sta inoltre lavorando con le autorità locali di tutta la Gran Bretagna per fronteggiare i timori riguardanti la sicurezza nei grattacieli, ha aggiunto May.