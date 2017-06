Ultima ora

19:22Moto: Aprilia in top ten con Sam Lowes

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Stavolta in Aprilia è Sam Lowes a sorridere avendo colto ad Assen il suo primo accesso in Q2. Il risultato è frutto della bella prestazione nel primo turno di qualifiche, nel quale Sam ha conquistato un ottimo secondo posto in 1'47.191 che lo ha proiettato nel secondo turno, a giocarsi le migliori 12 caselle dello schieramento. In Q2 l'inglese dell'Aprilia Racing Team Gresini si è fermato al tempo di 1'48.128 che gli ha fatto guadagnare una bella decima posizione in partenza, la migliore nel suo anno di esordio in MotoGP. Scatterà così dalla postazione più avanzata della quarta fila. "Già ieri sull'asciutto ero stato piuttosto veloce, ed oggi con il bagnato ho trovato subito un buon feeling - spiega Lowes - Non ho provato molto la RS-GP in queste condizioni ma tutto funziona bene, la qualifica poteva essere addirittura migliore. In ogni caso la decima posizione mostra i nostri progressi ed è una buona base da cui partire per costruire una gara solida''.

19:15Auto: La 56^ Coppa Paolino accende motori

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - La 56^ Coppa Paolino Teodori, quinto round di Campionato Italiano Velocità Montagna con validità per la Coppa continentale International Hill Climb Cup e la serie tricolore cadetta Trofeo Italiano Velocità Montagna nord e sud ha acceso i motori con le due salite di ricognizione. Le due salite di gara scatteranno domani, domenica 25 giugno, a partire dalle 9.30 sui classici 5.031 Km che uniscono il pianoro di Colle San Marco a San Giacomo. Già durante le prove la competizione organizzata dal Gruppo Sportivo AC Ascoli in collaborazione con l'Automobile Club Ascoli Piceno e Fermo ha dato delle emozionanti anteprime di sfide accese ed appassionanti. Christian Merli sulla Osella FA 30 Fortech ufficiale ed equipaggiata con gomme Avon si è portato idealmente in pole position:il trentino della Vimotorsport ha immediatamente individuato le più efficaci regolazioni per la prototipo monoposto di gruppo E2SS e lo ha dimostrato con il miglior tempo in prova ottenuto in 2'11"05 nella 2^ salita.

19:13Nozze nel Senese per il capo della polizia Franco Gabrielli

(ANSA) - CASTIGLIONE D'ORCIA (SIENA), 24 GIU - Il capo della polizia Franco Gabrielli si è sposato questa mattina con Immacolata (Titti) Postiglione, responsabile dell'ufficio emergenze del Dipartimento della Protezione civile. La cerimonia, che è durata circa un'ora, si è svolta nella sala storica del consiglio comunale di Castiglione d'Orcia, nel Senese. Ad unire la coppia in matrimonio un amico del prefetto Gabrielli che ha ricevuto la delega per celebrare direttamente dal sindaco Claudio Galletti. Per l'occasione il piccolo borgo nel cuore della Val d'Orcia è stato presidiato da un servizio d'ordine in borghese che ha sorvegliato, in modo del tutto discreto, il regolare svolgimento delle nozze. Una cerimonia molto intima con gli invitati che, dopo la celebrazione, hanno raggiunto la vicina Rocca d'Orcia per il ricevimento.

19:12Vela: Audi Sailing Week,Quantum continua corsa alla vittoria

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Penultima giornata intensa alla Audi Sailing Week - 52 Super Series, evento organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda con il supporto del Title Sponsor Audi. Quattro entusiasmanti giorni di regate che hanno visto differenti team alternarsi ai vertici e oggi la classifica provvisoria si delinea come segue: Quantum Racing al primo posto seguito da una new entry Provezza IX, davanti a Rán Racing in terza posizione. Alle 12 la flotta è partita per una regata costiera accompagnata da un vento di Maestrale che ha soffiato tra i 17 e i 20 nodi. Il percorso prevedeva una lunga bolina attraverso il Passo delle Bisce fino all'Isola di Spargi, lasciando a dritta La Maddalena e alla sinistra Punta Sardegna. Una volta doppiata Spargi, lasciata a dritta, la flotta è rientrata attraverso il percorso dell'andata, tagliando poi il traguardo di fronte a Porto Cervo.

19:08Nuoto: Settecolli, Paltrinieri vince 1500 sl in 14’49″06

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Gregorio Paltrinieri ha vinto i 1500 stile libero degli Internazionali Settecolli di Roma col tempo di 14'49"06. L'olimpionico azzurro delle Fiamme Oro ha preceduto il ceco Jan Micka (15'01"42) e il britannico Tom Derbyshire (15'02"12). Il crono di Paltrinieri rappresenta il nuovo record della manifestazione (il primato dal 2008 apparteneva a Federico Colbertaldo in 14'50"59). La gara, che ha aperto il programma pomeridiano della seconda giornata del trofeo in corso allo Stadio del Nuoto del Foro Italico, non ha visto al via l'altro azzurro Gabriele Detti che ha dovuto rinunciare poiché colpito da un leggero attacco influenzale.

18:56Calcio: Udinese, preso argentino Bizzarri

(ANSA) - TRIESTE, 24 GIU - Il portiere argentino Albano Bizzarri è dell'Udinese. Ha firmato un contratto annuale, fino al 30 giugno 2018. Bizzarri è cresciuto nel Racing Club de Avellaneda, formazione in cui ha militato fino all'acquisto da parte del Real Madrid nel 1999. Con i Galacticos ha vinto la Champions League nella stagione 1999-2000. Nel 2000 è passato al Real Valladolid dove è rimasto fino al 2005. L'ultima parentesi in Spagna è al Gimnastic, poi dal 2007 ha giocato nel campionato italiano passando dal Catania, alla Lazio, al Genoa, al Chievo e infine al Pescara, con cui ha collezionato circa 150 presenze in Serie A. Nella ultima stagione in Abruzzo ha disputato 29 incontri.

18:53Moto: Dovizioso, non abbiamo trovato il feeling

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - "Oggi non siamo riusciti a trovare il feeling che normalmente abbiamo con la Desmosedici in condizioni di bagnato. In qualifica poi ho commesso un errore e sono caduto, e questo ovviamente ha condizionato la mia posizione in griglia". Scattare dalla nona casella non faciliterà il gran premio d'Olanda di Andrea Dovizioso, che però punta a fare comunque la sua parte. "Domani sarà importante sfruttare bene il warm up per migliorare il set up della moto - ha aggiunto il pilota della Ducati - e credo che potremo fare comunque una bella gara".