Ultima ora

21:00Motonautica:a Crotone TommyOne stabilisce nuovo record mondo

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Nuovo record offshore endurance per Maurizio Schepici che con il copilota Federico Montanari ha stabilito il primato di velocità a bordo di Tommy One sulle acque tra Crotone e Capo Colonna. Il percorso di 19,50 miglia nautiche è stato realizzato in 11 minuti e 45 secondi. ''Vedere centinaia d'imbarcazioni in acqua che mi hanno accompagnato in questo record ha riempito di gioia me e tutto il team'' ha detto entusiasta Schepici. Una città ''come Crotone - ha aggiunto Raffaele Chiulli presidente Uim - ricca di storia è riuscita, grazie ad un'amministrazione attenta, a far emergere tutto il suo fascino tra innovazione e tradizione''. E ''attraverso grandi eventi sportivi come questi - ha sottolineato il sindaco, Ugo Pugliese - è possibile mettere in luce le tante potenzialità del nostro territorio e del nostro mare''. Presente anche il presidente del Crotone, Gianni Vrenna: ''Per la prossima stagione prenderemo dalla motonautica la velocità e la forza per conquistare nuovi record''.

20:53Siria: amnistia, 672 detenuti rilasciati per fine Ramadan

(ANSAmed) - BEIRUT, 24 GIU - Il governo siriano ha rilasciato oggi centinaia di detenuti, tra cui alcuni sostenitori dell'opposizione armata al presidente Bashar al Assad, in occasione della festa per la fine del Ramadan, un atto di amnistia che si ripete ogni anno. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Hisham al Shaar. L'Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus) ha intanto riferito che le forze a maggioranza curde impegnate nell'offensiva per strappare all'Isis Raqqa hanno rilasciato per la stessa festività 200 miliziani dello Stato islamico che non si erano macchiati di reati di sangue, in un segno distensivo verso la popolazione locale araba in vista della formazione di una nuova autorità locale dopo la fine dell'occupazione del 'Califfato'. I detenuti rilasciati dal governo sono 672, di cui 91 donne. Di questi, 588 erano in carcere a Damasco.

20:49Pakistan: 24 ore di attentati, più di cento persone uccise

(ANSA) - ISLAMABAD, 24 GIU - Continua a salire il numero dei morti tra gli sciiti colpiti da un terribile duplice attentato in un affollato mercato e vicino a una stazione di autobus a Parachinar, nel territorio tribale della Kurram Agency, al confine con l'Afghanistan. Fonti militari e sanitarie hanno riferito che il numero delle vittime è salito a 67 mentre negli ospedali sono ricoverate più di 300 persone, numerose in gravissime condizioni. Con quest'ultimo bilancio, sale a più di cento il numero delle persone uccise in meno di 24 ore in Pakistan, colpito anche a Quetta, capoluogo del Baluchistan (25 morti) e a Karachi (4 funazionari di polizia uccisi). L'attentato di Parachinar è stato rivendicato dal movimento talebano anti-sciita pachistano Lashakar-e-Jhangvi Al-Alami (Lej-Alami). Gli attacchi di Quetta e di Karachi invece erano stati rivendicati dal movimento radicale talebano Jamaat il Ahrar.

20:23Golf: Eurotour, Paratore gran rimonta al Bmw Open

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Nuova prestazione super di Renato Paratore, che con un parziale di 67 (-5) colpi e lo score di 207 (70 70 67, -9) ha rimontato dal 23/o al sesto posto, regalandosi la chance di competere per un risultato di prestigio nel giro finale del BMW International Open (European Tour) che si sta svolgendo al Golfclub München Eichenried (par 72) di Eichenried in Germania. Ha rimontato anche Nino Bertasio, da 43/o a 28/o con 210 (70 72 68, -6) e ha perso qualcosa Edoardo Molinari, 56/o con 213 (72 70 71, -3). Paratore concede quattro colpi ai due leader con 203 (-13), lo spagnolo Sergio Garcia (66 70 67) e l'inglese Richard Bland (67 69 67), e tre allo svedese Joakim Lagergren (204, -12). Possono giocarsi le loro carte l'argentino Andres Romero e il belga Thomas Detry, quarti con 206 (-10), lo stesso Paratore e gli altri tre giocatori che lo affiancano, il sudafricano Hennie Otto, lo scozzese Scott Henry e lo statunitense David Lipsky.

20:18Banche venete: fonti, si lima decreto, Cdm domattina

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Si svolgerà domani mattina il Consiglio dei ministri per il decreto sulle banche venete che devono andare in liquidazione. Lo apprende l'ANSA da fonti di governo. La riunione, ipotizzata ma non convocata per oggi, si terrà domani - sottolineano - non a causa di difficoltà o problemi particolari, ma perché si sta in queste ore limando il testo in contatto con tutte le istituzioni coinvolte. In ogni caso, fanno notare dal governo, verrà rispettato l'impegno preso dal Mef ad approvare il provvedimento entro il fine settimana.

19:59Qatar respinge richieste Paesi arabi, ‘irrealistiche’

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Il ministro degli Esteri del Qatar ha respinto la lista di 13 condizioni imposta da Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti e Bahrain per l'abolizione delle sanzioni contro Doha definendola "irrealistica". "Il ministro degli Esteri britannico aveva chiesto che le richieste fossero 'misurate e realistiche' - ha detto Mohammed bin Abdulrahman al-Thani -. Questa lista non soddisfa quel criterio". Tra le richieste anche la chiusura della tv Al Jazeera e l'interruzione dei rapporti con l'Iran.

19:39Nuoto: Paltrinieri, bella gara ma quanta fatica

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - "Sono contento di essere qui a Roma, mi diverto sempre a gareggiare al Foro Italico. È andata abbastanza bene, sono contento anche se pensavo di fare 14'48", ma ci sta. Ho fatto una fatica boia, ci stiamo allenando veramente tanto". Così Gregorio Paltrinieri dopo il successo nei 1500 stile libero agli Internazionali Settecolli col tempo di 14'49"06. "La scorsa settimana a Merano ho fatto 14'53", adesso 14'49", quindi la forma è quella, però è stata comunque una bella gara". Gara che resterà unica per l'azzurro visto che non tornerà in vasca per gli 800. "Ho finito qui al Settecolli, avrei avuto anche gli 800 ma preferisco non farli adesso - sottolinea -. Questa è stata la mia ultima gara prima dei Mondiali, adesso manca più o meno un mese e ancora tanto lavoro ma è la parte più belle perché cominci a sentirti sempre meglio e inizi ad andare sempre più forte. C'è da rimanere concentrati e cercare di fare tutto al massimo. Ci vediamo a Budapest".