Ultima ora

22:37Calcio: Milan, Lotti, su trattativa Kalinic resto neutrale

(ANSA) - FIRENZE, 24 GIU - Sul possibile acquisto del Milan dell'attaccante croato in forza alla Fiorentina, Nikola Kalinic, "io sono neutrale perché non posso né commentare, né fare il mercato del Milan. Spero che il prossimo sia un bel campionato e faccio l' 'in bocca al lupo' a tutte le squadre". Lo ha detto il ministro dello Sport Luca Lotti, di cui è nota la 'fede' calcistica rossonera, ai cronisti a margine della finale del Calcio Storico Fiorentino, in piazza Santa Croce a Firenze a cui ha assistito come 'magnifico messere' della rievocazione storica.

22:31Nuoto: Settecolli, Pellegrini chiude 100 stile al 6/o posto

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Federica Pellegrini ha chiuso al sesto posto la finale dei 100 stile libero degli Internazionali Settecolli di Roma col tempo di 54"48. Ad aggiudicarsi la gara è stata la nuotatrice olandese Ranomi Kromowidjojo col crono di 53"07 davanti alla danese Pernill Blume (53"59) e alla svedese Michelle Coleman (53"64). "Va bene, mi aspettavo questo tempo dopo questa mattina. Va benissimo così, i 100 per me sono più facili quando sono in forma e riesco ad essere anche veloce. Sotto carico invece è un po' difficile, però comunque nuotare costantemente sui 54" basso va benissimo - le parole dell'azzurra che ieri si era imposta in rimonta nei 200 stile libero -. Per me poi gareggiare in questa piscina è sempre fantastico indipendentemente dal risultato, vedere il calore del pubblico è una cosa eccezionale. Ora ci vediamo direttamente a Budapest, io parto per i monti e scenderò per la partenza del Mondiale".

22:29Taekwondo: Mondiali,azzurro Dell’Aquila già in zona medaglie

(ANSA) - MUJU (COREA DEL SUD), 24 GIU - Italia protagonista ai Mondiali di Taekawondo in Corea. Nella prima giornata di competizioni, Vito Dell'Aquila assicura subito una medaglia alla squadra azzurra. Nella categoria -54 kg il 17enne pugliese oro iridato nei cadetti e quest'anno oro europeo Under 21 passa il primo turno battendo per abbandono il kazako Osmonov, poi vince contro l'azero Magomedov e contro l'albanese Gjana. Ai quarti supera abilmente il brasiliano Alves centrando il primo podio azzurro nella manifestazione, in attesa di capire il colore della medaglia. In semifinale il giovanissimo azzurro dovrà vedersela con il beniamino del pubblico di casa, il coreano Kim Tae-Tae Hun. Male che vada, per lui sarà comunque bronzo al primo mondiale. L'azzurra Sarah Al Halwani, anche lei in gara oggi (-46 kg), vince il primo incontro con la sudanese Yousif ma poi viene sconfitta dalla thailandese Charanawat.

22:19Uranio: morto militare malato dopo missione in Afghanistan

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Antonio Attianese, il militare ammalato di tumore dopo essere stato in missione in Afghanistan e che a lungo si era battuto per ottenere un adeguato indennizzo e assunzioni di responsabilità a nome di tutte le vittime dell'uranio impoverito, è morto oggi nella sua casa di Sant' Egidio del Monte Albino. Lo hanno fatto sapere le associazioni Assoranger e Assomilitari fondate da commilitoni che avevano abbracciato la sua causa, da lui presiedute. "Il decesso è avvenuto oggi alle 15,30 dopo lunghi anni di sofferenze per la malattia - senza aver ricevuto le dovute risposte dallo Stato", sottolineano in una nota. Attianese lascia la moglie Maria e due bambini di 5 e 6 anni. "I colleghi - aggiunge la nota - annunciano che 'il caso Attianese' non si chiude con il decesso del collega, ma che la battaglia, che è anzitutto di civiltà e umanità, continuerà nutrita dalla partecipazione dei moltissimi militari che, in tutta Italia, hanno risposto all'appello e aderito alle associazioni Assoranger e Assomilitari".

22:13Due bimbi rischiano di annegare in piscina, malori in acqua

(ANSA) - AULLA (MASSA CARRARA), 24 GIU - La festa di compleanno rischia di finire in tragedia in Lunigiana dove due bambini di 6 anni hanno rischiato di annegare nella piscina di una villetta. Un bimbo è stato trasportato in elicottero all'ospedale Meyer di Firenze, l'altro all'ospedale delle Apuane (Noa) a Marina di Massa. Secondo prime informazioni entrambi non sarebbero in pericolo di vita; quello trasferito al Meyer è in prognosi riservata. I soccorsi sono scattati a Canova di Aulla a una festa di compleanno: fra le attrazioni proprio la piscina, dove i bambini hanno fatto il bagno trovando refrigerio. Verso le 17, secondo una ricostruzione al vaglio dei carabinieri, i due hanno accusato malori mentre stavano facendo il bagno, molto probabilmente per una congestione. Ad accorgersene i genitori degli altri bimbi, che si sono buttati in acqua per salvarli e hanno chiamato il 118.(ANSA).

21:57Torino pronta per festa San Giovanni,ma poca gente in strada

(ANSA) - TORINO, 24 GIU - Entrano nel vivo, a Torino, i festeggiamenti di San Giovanni, patrono del capoluogo piemontese. In piazza Vittorio è tutto pronto per i tradizionali fuochi d'artificio, confermati nei giorni scorsi dalla amministrazione comunale nonostante i dubbi sull'opportunità della festa dopo i fatti di piazza San Carlo e la morte di Erika Pioletti, colpita da infarto nella calca dei tifosi in fuga dal centro città dove stavano assistendo alla finale Champions dal maxi schermo allestito per l'occasione. Pochi, al momento, i torinesi e i turisti in piazza Vittorio, alla quale si può accedere da quattro varchi controllati dalle forze dell'ordine come gli ingressi di uno stadio. Vietate le bottiglie di vetro e le lattine, principale causa della maggior parte dei 1.527 feriti di piazza San Carlo, alla piazza - una delle più grande d'Europa - possono accedere fino a 48 mila persone. La sindaca di Torino, Chiara Appendino, si è recata in serata in Questura, dove ha fatto visita alla control room.(ANSA).

21:32La Turchia vieta di nuovo il Gay Pride a Istanbul

(ANSA) - ISTANBUL, 24 GIU - Gay Pride di Istanbul di nuovo a rischio. Oggi le autorità turche hanno infatti vietato per il terzo anno consecutivo la marcia programmata per domani da gay, lesbiche e trans. L'ufficio del governatore ha comunicato che la decisione è stata presa per motivi di ordine pubblico e per salvaguardare l'incolumità dei partecipanti e dei turisti. Gli attivisti della comunità LGBTI, che avevano programmato la marcia con partenza da Piazza Taksim, hanno fatto sapere che non intendono rinunciare all'appuntamento e hanno confermato la manifestazione. L'ultima marcia del Gay Pride autorizzata a Istanbul aveva visto nel 2014 la partecipazione di più di 100mila persone. Organizzata per la prima volta nel 2003, in soli undici anni era diventata nel mondo musulmano una delle manifestazioni più imponenti per i diritti di omosessuali, lesbiche e trans.