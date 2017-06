Ultima ora

11:33Scarcerato Matteo Boe, tagliò l’orecchio a Farouk

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - E' uscito questa mattina alle 10,40 dal carcere di Opera dove era detenuto, Matteo Boe, il bandito sardo responsabile, tra l'altro, del rapimento il 15 gennaio del 1992 a Porto Cervo del piccolo Farouk Kassam, che all'epoca aveva sette anni e al quale lo stesso Boe tagliò il lobo dell'orecchio che fu poi recapitato al padre del bambino all'interno di una busta. Farouk fu poi liberato dopo 177 giorni di prigionia in seguito al pagamento di un riscatto. Matteo Boe, 59 anni, che ha terminato di scontare 25 anni di carcere, e' uscito dal carcere ed è salito su una Fiat 500 L grigio scuro alla cui guida c'era una donna. All'auto è stato consentito di accedere al parcheggio riservato antistante il carcere e l'ormai ex detenuto non si è fermato a parlare con i giornalisti che attendevano all'esterno della struttura. Boe, che mostrava una lunga barba, indossava un basco scuro e una maglietta bianca.

10:53Moto: Olanda, warm up bagnato, domina Miller, Rossi 10mo

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - L'australiano Jack Miller è stato il più veloce nel warm up di Assen. Il portacolori Estrella Galicia e vincitore del GP olandese del 2016 chiude il miglior passaggio della mattinata in 1:51.203. Una sessione contrassegnata dall'arrivo della pioggia che ha di fatto praticamente annullato il warm up dove hanno provato solo pochi piloti, con grande prudenza. Dietro a Miller si posiziona Marc Marquez (Honda) a 0,017 con Andrea Iannone (Suzuki) al terzo posto con un ritardo di 0,637. Valentino Rossi e Maverick Viales (Yamaha) hanno chiuso al 10mo e 7mo posto mentre Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso (Ducati) e Danilo Petrucci (Octo Pramac Racing) non hanno preso parte alla sessione.

10:22Gb: Harry, ‘volevo tirarmi fuori’ dalla famiglia reale

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Il principe Harry voleva "tirarsi fuori" dalla famiglia reale e vivere una "vita ordinaria" dopo il suo periodo nell'Esercito: lo scrive sul Mail on Sunday la giornalista Angela Levin, la stessa che l'ha intervistato ed ha rivelato la settimana scorsa su Newsweek che secondo Harry nessuno nella famiglia reale britannica vuole diventare re o regina. Il secondogenito di Diana ha detto dopo l'Esercito "non volevo crescere" e di avere lottato per ritagliarsi un ruolo significativo. "Sentivo che volevo tirarmi fuori, ma poi ho deciso di restare e ritagliarmi un ruolo", ha ammesso, sottolineando che di aver preso la decisione soprattutto per una questione di lealtà nei confronti di sua nonna la regina Elisabetta.

10:21Pakistan: autobotte in fiamme, saliti a 141 i morti

(ANSA) - ISLAMABAD, 25 GIU - E' salito ad almeno 141 il numero dei morti oggi per le gravi ustioni riportate nell' incidente di un'autobotte per il trasporto di carburante che si è incendiata ed è esplosa nella provincia di Punjab (Pakistan centrale). Lo riferisce GEO Tv. Il direttore generale del Soccorso stradale pachistano, Rizwan Naseer, ha precisato all'emittente che oltre alle 141 vittime fatali registrate nell'area di Ahmedpur Sharqia di Bahawalpur, almeno altre 60 persone sono state trasferite in ospedale in condizioni critiche per ustioni fino al 70% del corpo.

10:16Corea Nord: missione in Spagna per ‘copiare’ resort balneare

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Il regime nordcoreano di Kim Jong-un pensa a un resort balneare in stile Mediterraneo e cerca ispirazione in Spagna: una delegazione di 20 funzionari di Pyongyang ha visitato la costa orientale della penisola questo mese passando dal confine francese, attraversando Barcellona e scendendo fino ad Alicante. Anche la Corea del Nord vuole avere un suo grande resort balneare, scrive il Telegraph, che sorgerà a Wonsan, una città portuale sulla costa est del Paese. Secondo un portavoce dell'ambasciata nordcoreana a Madrid, la delegazione e' rimasta "colpita dalle dimensioni" dei grattacieli e dei parchi divertimento di Benidorm (Comunità Valenciana), aggiungendo che il complesso turistico di Marina d'Or a Oropesa del Mar (100 km a nord di Valencia) e' quello che più si avvicina ai loro piani per Wonsan. Il resort nordcoreano, ha sottolineato il portavoce, "punta ai mercati interno e internazionale". Dopo una sosta a Barcellona, la delegazione ha visitato anche Salou, circa 12 km a sud di Tarragona, in Catalogna.

10:00Caldo: arriva la pioggia a Milano, violento temporale

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - Dopo giorni di caldo record che ha causato una grave siccità in tutta la Pianura Padana, è arrivata la pioggia su Milano dove ieri si è raggiunta una temperatura di 35 gradi (40 percepiti). In particolare da poco prima delle 7 si è abbattuto sulla città un violento temporale con pioggia intensa accompagnata da raffiche di vento e continue scariche di fulmini. Contemporaneamente si è verificato un calo della temperatura. Ieri la Protezione Civile aveva emesso un allarme di moderata criticità per maltempo col monitoraggio dei fiumi in particolare il Seveso e il Lambro per il transito di una perturbazione atlantica sul centro-nord peninsulare dell'Italia. Dalle 20 di ieri sono in allerta le squadre di protezione civile, le pattuglie della Polizia Locale e la squadra servizio idrico di Metropolitane Milanesi, l'azienda per la fornitura di acqua in città.

09:05Usa-India: premier Modi a Washington, vedrà Trump domani

(ANSA) - NEW DELHI, 25 GIU - Il primo ministro indiano Narendra Modi è giunto a Washington dove domani avrà il suo primo incontro con il presidente americano Donald Trump per discutere una serie di questioni "strategicamente importanti". Lo riferisce l'agenzia di stampa indiana Pti. La giornata odierna di Modi sarà dedicata alla comunità degli affari americana e indo-americana, con un incontro anche con una ventina di CEO di grandi compagnie statunitensi. Da parte sua Trump, che ha definito Modi "un vero amico" con cui discutere "di questioni strategicamente importanti", riceverà l'ospite domani pomeriggio alla Casa Bianca per un programma di cinque ore. In esso sono previsti un incontro bilaterale, colloqui a livello di delegazioni, un ricevimento ed una cena di lavoro. Fonti vicine al premier indiano hanno indicato che le discussioni comprenderanno: cooperazione in tema di Difesa, sviluppo delle relazioni economiche, nucleare, terrorismo, sicurezza nella regione dell'oceano Pacifico e visti Usa per i professionisti indiani.