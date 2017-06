Ultima ora

13:32Scuola: numero ore insufficienti, richiamati in classe

(ANSA) - GELA (CALTANISSETTA), 25 GIU - Come nel film "Immaturi" circa 1200 studenti e 120 professori dell'Istituto di istruzione superiore "Leonardo Da Vinci", di Niscemi, dovranno tornare a scuola, dal 17 al 22 luglio, per completare il numero di ore di presenza obbligatoria dell'anno scolastico 2016-2017, ridotto a dicembre e a gennaio per il mancato funzionamento degli impianti di riscaldamento. L'ordinanza è stata emessa dal preside, Fernando Cannizzo, d'intesa con il consiglio d'istituto e col consiglio dei docenti, su ricorso di due professori, Gaetano Giarracca e Vincenzo Traina, che hanno chiesto e ottenuto l'arrivo di ispettori scolastici.

13:30Ballottaggi: Italia, alle ore 12 ha votato il 14,9%

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - E' stata del 14,9% l'affluenza alle urne rilevata alle 12 per i ballottaggi in 103 comuni chiamati al voto (il dato diffuso dal Viminale non tiene conto delle comunali in corso in Friuli Venezia Giulia e Sicilia). Al primo turno alle ore 12 la percentuale dei votanti negli stessi comuni era stata del 18,65%.

13:01Giovane annega a rave sul Ticino ma party non si ferma

(ANSA) - VIGEVANO (PAVIA), 25 GIU - La morte di un ragazzo, un 21enne di Mapello (Bergamo), annegato nel Ticino, non ha fermato il rave party in corso da ieri mattina in riva al fiume alla frazione Sforzesca di Vigevano. La disgrazia è avvenuta ieri sera intorno alle 19,30. Non è ancora chiaro se il giovane sia caduto accidentalmente in acqua o se si sia immerso volontariamente. In pochi istanti la corrente l'ha sopraffatto e non è più riuscito ad uscire. Il corpo è stato recuperato circa un'ora dopo dai sommozzatori dei vigili del fuoco, intervenuti con un elicottero. Subito si era sparsa la voce che il raduno era stato annullato in segno di lutto e in serata diverse centinaia di ragazzi hanno iniziato il deflusso. Ma nel corso della notte ne sono arrivati altrettanti, molti dei quali ignari di quel che era successo, e così al momento in zona ci sono ancora un migliaio di ragazzi provenienti dal nord Italia e anche dall'estero, in particolare dalla Spagna. Il rave continuerà almeno per tutta la giornata di oggi.

13:00Schulz, strategia Merkel-Cdu attentato alla democrazia

(ANSA) - BERLINO, 25 GIU - Martin Schulz, a Dortmund, ha attaccato frontalmente la strategia di Angela Merkel: "A Berlino questa si chiama 'smobilitazione asimmetrica', io la chiamo attentato alla democrazia", ha detto il candidato cancelliere della Spd, contestando alla Cdu e alla Merkel di sottrarsi continuamente al dibattito sul futuro del Paese per ragioni tattiche.

12:46Sicilia: Grasso, no a candidatura a Governatore

(ANSA) - PALERMO, 25 GIU - Il presidente del Senato, Pietro Grasso, dopo un lungo colloquio col Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha annunciato di voler declinare la proposta giunta dagli organismi regionali e nazionali del Pd di candidarsi a Presidente della Regione Sicilia alle prossime elezioni. "Il mio impegno e il mio amore per la Sicilia non smetterà di esprimersi in ogni forma e in ogni sede anche nazionale, ma i miei doveri istituzionali attuali mi impongono di svolgere, finché necessario, il mio ruolo di presidente del Senato", ha spiegato.

12:30Moto: Olanda, spagnolo Canet brucia Fenati in volata Moto3

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Lo spagnolo Aron Canet (Honda) ha vinto il Gran Premio d'Olanda della classe Moto3. Sul circuito di Assen ha superato in volata l'italiano Romano Fenati (+0.035) e il britannico John McPhee (+0.117). Il leader della classifica iridata Joan Mir ha chiuso al nono posto, davanti a Nicolo' Bulega.

12:10Calcio:Neymar il più caro al mondo (210,7 mln), Insigne 32mo

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Sorpresa: Leo Messi e C.Ronaldo non sono i giocatori più costosi del mondo. Almeno stando ad uno studio del Cies, l'Osservatorio Internazionale di Studi di Sport di Neuchtel, secondo il quale il calciatore più 'caro' della terra è Neymar con un valore di mercato di 210,7 milioni. La valutazione è basata su un algoritmo che tiene conto di diversi indicatori e che soprattutto è condizionata da un parametro fondamentale: l'età (gli altri, i minuti giocati, la scadenza di contratto, i gol fatti e il club di appartenenza). Sulla base di questi dati, C.Ronaldo non figura nemmeno nella top 10 dove, dietro a O'Ney c'è Dele Alli (155,1 milioni) e che precede il suo compagno Harry Kane (153,3 milioni). Messi è al 4/o posto (151,7 milioni) e precede Griezmann (150,3), Suárez (140,8), Pogba (134,4), Higuain (120,2), Hazard (117.2) e Dybala (115,3). Per CR7 solo un modesto 11mo posto e un valore di mercato di 112,4 milioni. primo italiano Lorenzo Insigne, 32mo e un valore di mercato di 75,7 mln.