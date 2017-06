Ultima ora

15:19Maltempo: temporali, grandine e frane al Nord

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - Forti temporali, grandine e frane, che hanno provocato allagamenti e danni, oltre a determinare un brusco calo delle temperature. Dopo il caldo record all'origine della grave siccità, sul Nord è arrivata l'annunciata ondata di maltempo. Lombardia, Friuli e Alto Adige sono le regioni più colpite. Un violento temporale con raffiche di vento e scariche di fulmini si è abbattuto su Milano con un drastico abbattimento della temperatura. Nel bresciano a Monticelli Brusati una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di una palestra scaraventando i pannelli a decine di metri. Pioggia e grandine nella Bergamasca, allagamenti in val Seriana e la strada per Valbondione chiusa per due frane. In Friuli colpiti una sessantina di Comuni con temporali, vento che ha fatto cadere alberi, strade e scantinati allagati, interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica, disagi alla circolazione. In Alto Adige una frana a Chiusa sulla ss del Brennero. A Bolzano in alcuni sottopassi l'acqua ha raggiunto il metro d'altezza.

15:17‘Hammond premier al posto di May per compiere la Brexit’

(ANSA) - LONDRA, 25 GIU - Philip Hammond potrebbe prendere il posto dell'attuale premier Theresa May per traghettare il Regno Unito nelle trattative sulla Brexit. E' l'ipotesi avanzata oggi dal Sunday Times, che cita alcuni importanti esponenti del partito conservatore (senza indicarne il nome) secondo cui il Cancelliere dello Scacchiere viene visto come un possibile sostituto del primo ministro dopo l'insuccesso elettorale dell'8 giugno. Hammond avrebbe un mandato a tempo e dovrebbe uscire di scena prima delle prossime elezioni per permettere ai Tories di scegliere un nuovo candidato. "Se Theresa May può fare la premier lo posso fare anch'io", avrebbe detto Hammond stando al domenicale. E' previsto anche che, a fronte di una linea piuttosto 'soft' espressa da Hammond in fatto di trattative sul divorzio da Bruxelles, al ministro delle Finanze venga affiancato, col ruolo di vice premier, il ministro per la Brexit David Davis.

15:14Moto: Rossi “Me la godo, anche nel 2017 una l’abbiamo vinta”

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "Me la godo, dopo un anno è ancora più bello e anche nel 2017 una l'abbiamo vinta". E' il Valentino Rossi day sulla pista di Assen: il campione della Yamaha fa festa per il successo arrivato dopo oltre un anno. "Mi rende felice essere tornato a vincere - spiega Rossi a Sky - corro in moto e lavoro tutto l'anno per questo fine, per quelle due ore che si provano dopo la gara. Me la godo, dopo un anno è ancora più bello. E' anche molto importante per il campionato perché siamo tutti molto vicini". Della gara entusiasmante ha spiegato i momenti salienti: "A un certo punto ero molto ottimista, poi ha cominciato a piovere e mi sono venuti a prendere. Poi però mi sono detto 'non piove più, o forse piove meno': bisognava vincere e penso di meritarmela anche per quello che ho fatto nelle altre gare". Poi la frecciata a Zarco che lo ha urtato maldestramente. "Non è cattivo - sorride Rossi -, è proprio che non è capace non capisce le distanze. Comunque la tuta era nuova e me la deve ripagare...".

14:44Moto: Dovizioso nuovo leader mondiale, Vinales a -4

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Il 5/o posto nel Gp di Assen vale per Andrea Dovizioso anche la leadership del Mondiale. Dopo 8 gare iridate, il pilota romagnolo ha adesso 115 punti, 4 in più di Maverik Vinales (111) oggi caduto e sette in più di Valentino Rossi (108). Seguono Marc Marquez (104), Dani Pedrosa (87), J.Zarco (77), Danilo Petrucci (62) e Jorge Lorenzo (60).

14:37Moto: dal 2018 Morbidelli correrà in MotoGp

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Franco Morbidelli dalla prossima stagione sarà un pilota della categoria regina del MotoGP. Ad annunciare il passaggio dell'attuale leader della classe di mezzo è stato il suo team. Il pilota romano cresciuto a Tavullia, dalla prossima stagione e fino al 2020 vestirà gli stessi colori. Morbidelli, attualmente il miglior talento del panorama motociclistico italiano e di scuola VR46 Academy, dal 2016 è con il team Estrella e la scorsa stagione ha chiuso al quarto posto iridato dopo una serie di cinque podi consecutivi. Il n.21 ha poi aperto l'annata vincendo le prime tre gare e ora si trova in cima alla classifica generale con sette punti di vantaggio sul secondo; per lui, nel contratto, anche una opzione di rinnovo per una terza stagione.

14:34Moto: Rossi ‘Assen speciale, non poteva andare meglio’

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "Assen è un posto speciale, ci sono tantissime persone vicine, sono felice per me e per la squadra, torno di nuovo in prima posizione". Valentino Rossi non nasconde la gioia per il successo al gp di Olanda. "E' stata una gara bellissima - ha aggiunto il campione della Yamaha - meglio di così non poteva andare".

14:30Papa: sono vicino a popolazione cinese dopo frana villaggio

(ANSA - CITTA' DEL VATICANO, 25 GIU - "Esprimo la mia vicinanza - ha detto il Papa alla popolazione del villaggio cinese di Xinmo colpito ieri mattina da una frana causata da forti piogge. Prego per i defunti e i feriti e per quanti hanno perso la casa. Dio conforti le famiglie e sostenga i soccorritori". All'Angelus, recitato dalla finestra dello studio su piazza San Pietro, papa Francesco ha affermato che "andare in missione non è fare turismo", i missionari possono anche "fallire" o essere "rifiutati", e i cristiani devono mettere in conto la possibilità di "persecuzioni". "Oltre che, come 'pecore in mezzo ai lupi', il Signore, anche nel nostro tempo, - ha spiegato il Papa - ci manda come sentinelle in mezzo a gente che non vuole essere svegliata dal torpore mondano, che ignora le parole di Verità del Vangelo, costruendosi delle proprie effimere. E c'è chi vi onora ma 'dietro' combatte il Vangelo: sono tanti che davanti fanno sorrisi, ma dietro combattono il Vangelo, tutti li conosciamo".