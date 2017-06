Ultima ora

16:53F1: Azerbaigian, riparte gara con Hamilton davanti a Vettel

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Il Gran Premio dell'Azerbaigian riparte dopo oltre 20 minuti di stop per permettere la pulizia della pista dai detriti. A circa metà gara è in testa la Mercedes di Hamilton davanti alla Ferrari di Vettel ed alla Red Bull di Ricciardo. In pista dall'ultimo posto anche la Ferrari di Raikkonen che ha approfittato della bandiera rossa per mettere a posto la vettura e tornare in gara.

16:39F1: detriti in pista, bandiera rossa al Gp Azerbaigian

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Gran Premio dell'Azerbaigian da dimenticare a causa dei tanti detriti in pista, dovuti ad una serie di contatti tra le vetture, che stanno condizionando l'andamento della gara di Formula 1 sul circuito cittadino di Baku. Dopo l'entrata in pista della safety-car i commissari di gara decidono di fermare momentaneamente la corsa esponendo la bandiera rossa.

16:37F1: Hamilton e Vettel si tamponano in regime safety-car

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Incredibile episodio in regime di safety-car nel bel mezzo del Gran Premio dell'Azerbaigian. Protagonisti Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, rispettivamente primo e secondo, che dietro alla vettura di sicurezza si tamponano e subito dopo la Ferrari del tedesco affianca la Mercedes dell'inglese in segno di protesta. Poco dopo l'altra rossa di Raikkonen buca una gomme ed è costretta a tornare ai box. Nelle immagini tv diffuse successivamente si vede la Ferrari di Vettel che dopo essersi toccato con la Mercedes di Hamilton lo affianca e lo sperona ruota a ruota. I due si mandano a quel paese platealmente, gesticolando come fossero due comuni automobilisti che litigano per un torto subito al volante, per poi rimettersi in fila indiana dietro alla safety-car. L'episodio è sotto investigazione da parte dei commissari di gara.

16:32Moto: Gp Olanda Moto2, vittoria Morbidelli

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Franco Morbidelli ha vinto il Gp d'Olanda della classe Moto2, ottava prova iridata. Sul circuito di Assen, il pilota Kalex dell'Estrella Galicia Marc VDS, alla quinta vittoria stagionale ha preceduto Thomas Luthi (Kalex Carxpert Interwetten) e Takaaki Nakagami (Kalex Idemitsu Honda Team Asia).

16:23Attore Diele investe donna: testimone, si disperava

(ANSA) - SALERNO, 25 GIU - Si disperava e urlava, incredulo per quello che aveva fatto. Così l'attore Domenico Diele è apparso a Ferdinando Giordano, ex del Grande Fratello 11, il primo a transitare sul luogo dell'incidente provocato dall'attore che aveva, pochi attimi prima, investito e ucciso la 48enne Ilaria Dilillo. Nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle due, Giordano stava rientrando a Salerno insieme con un amico. Alla guida c'era proprio lui quando, a un centinaio di metri dallo svincolo autostradale di Montecorvino Pugliano, ha intravisto un corpo a terra. Era quello della signora Dilillo, tamponata mentre viaggiava a bordo del suo scooter dall'attore senese di origini, ma trapiantato da tempo a Roma, in zona per le riprese del film 'Una vita spericolata' del regista Marco Ponti. Diele, volto emergente del cinema e della fiction, ha recitato in diverse pellicole, tra cui 'Acab', e in numerose serie di successo della tv, come 'Don Matteo' e '1992' e '1993.

15:50Tennis: Halle, Federer vince ancora, Zverev ko e 9/o titolo

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Roger Federer ha vinto il torneo sull'erba di Halle, in Germania, uno dei tradizionali appuntamenti prima di Wimbledon. In finale, il fuoriclasse svizzero ha piegato 6-1 6-3 in appena 53' il tedesco Alexander Zverev, n12 Atp. per 'King Roger' si tratta del nono titolo ad Halle.

15:42F1: Azerbaigian, Hamilton parte davanti, poi Ferrari Vettel

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Scintille al via del Gran Premio dell'Azerbaigian con la Mercedes di Hamilton subito in testa davanti alla Ferrari di Vettel che approfitta del contatto tra la Stella d'Argento di Bottas e la Rossa di Raikkonen per guadagnare due posizioni al via. Raikkonen scala in quinta posizione, mentre la Mercedes di Bottas è costretta a fermarsi per sostituire il musetto. Terza posizione per la Force India di Perez davanti alla Red Bull di Verstappen.