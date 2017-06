Ultima ora

18:28Tap: molotov contro ditta che cura ulivi, lievi danni

(ANSA) - LECCE, 25 GIU - Alcune molotov sono state lanciate la notte scorsa contro la sede della ditta Mello, a Carmiano (Lecce). La società si occupa della cura degli alberi di ulivo espiantati per conto di Tap, che a San Foca di Melendugno sta realizzando il punto di approdo del gasdotto che porterà in Italia il gas dall'Azerbajian. L'incendio ha provocato danni lievi. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e i Carabinieri. Si tratta del secondo attentato incendiario in due mesi ai danni della società Mello. "Purtroppo - spiega Tap in una nota - è la seconda volta nel giro di poco più di un mese (il precedente episodio risale al 18 maggio scorso) che questa eccellenza salentina nel settore vivaistico viene attaccata. Tap esprime di nuovo la sua piena solidarietà alla ditta Mello, a Lucio Mello e a tutti i suoi collaboratori vittime di un atto brutale, ingiustificabile e 'a freddo', chiaramente volto a far salire la tensione dopo un lungo periodo di tranquillità e all'esordio della stagione turistica".

18:20Dodicenne ubriaca a festa, finisce in ospedale

(ANSA) - BRESCIA, 25 GIU - Una ragazza di 12 anni è svenuta per aver bevuto troppo ad una festa. E' accaduto poco dopo la mezzanotte scorsa a Sellero, paese in Vallecamonica nel bresciano. La giovanissima è stata portata in braccio dalle amiche all'ambulanza che era nei pressi dell'area Tre Torri, dove era in corso il Tower party. La 12enne avrebbe bevuto da bottiglie portate dall'esterno o dai bicchieri di ragazzi già maggiorenni. E' stata trasferita in codice giallo in ospedale dove l'hanno raggiunta i genitori. Il sindaco del paese Giampiero Bressanelli era presente alla festa. "Sono rimasto scioccato per quello che ho visto. L'organizzazione non c'entra, ma non autorizzerò più la festa. Il livello dei giovani si è abbassato".

18:18Record mondiale pedalata fuori sella nell’Oristanese

(ANSA) - ORISTANO, 25 GIU - Quindici ore, cinque minuti e 24 secondi. E' il nuovo record mondiale di una specialità sportiva di sicuro non diffusissima ma che ha comunque i suoi appassionati, quella della pedalata fuori sella su bici statica. Il record, certificato dai cronometristi della Federazione ciclistica sarda, è stato stabilito la scorsa notte a Torregrande (Oristano) da un atleta oristanese di 45 anni, Alessio Vidili, che ha superato di cinque minuti e 24 secondi il record precedente, di 15 ore esatte, detenuto dal 2012 da un altro italiano, Patrizio Ciroli, che è stato tra i primi a complimentarsi col suo successore. Vidili ha cominciato a pedalare alle 7 del mattino sotto un gazebo allestito sul lungomare di Torregrande e ha concluso la sua impresa 5 minuti e 24 secondi dopo le 22. Il risultato non è mai stato in dubbio, per la determinazione di Vidili e per la perfetta organizzazione dell'evento che è stato seguito sul posto da centinaia di curiosi e di appassionati e in tutta Italia e anche all'estero su internet. Alessio Vidili è un ex ciclista professionista. Terminata l'attività su strada è diventato allenatore di spinning e ha cominciato ad accarezzare il sogno di battere il record mondiale detenuto da Ciroli, un sogno che è diventato realtà. (ANSA).

18:18Ragazzo di 13 anni scomparso nel fiume Adda

ANSA - COMAZZO (LODI), 25 GIU - Un tredicenne di nazionalità marocchina è scomparso, oggi pomeriggio, nelle acque del fiume Adda in località Bocchi di Comazzo (Lodi) mentre stava facendo il bagno assieme a un fratello minore. Sorpresi dalla corrente che si è ingrossata improvvisamente, il più piccolo è riuscito a ritornare a riva e a riabbracciare i suoi genitori mentre il tredicenne non è più stato visto. L'allarme è scattato poco prima delle 15 e sono arrivati sul posto i vigili del fuoco di Lodi con una squadra fluviale e gommoni, l'elicottero del Nucleo Volo di Varese, i sommozzatori da Milano. Sul posto anche ambulanze, un'automedica e i carabinieri di Zelo Buon Persico con quelli della Compagnia di Lodi.

18:15Pallanuoto: 10-9 ad Italia, Serbia vince World League

(ANSA) - RUZA (RUSSIA), 25 GIU - La Serbia ha vinto la World League di pallanuoto battendo in finale all'Aquatic Palace di Ruza il Settebello dell'Italia per 10-9 (1-4, 2-0, 5-2, 2-3), con un gol di Pijetlovic nel finale. Per i serbi è stato l'11/o successo su 16 edizioni del torneo (nel 2005 e nel 2006 unitamente al Montenegro). Per l'Italia, oggi penalizzata da qualche decisione arbitrale, è la quarta medaglia dopo gli argenti del 2003 e del 2011 e il bronzo del 2012.

18:14Turchia: manifestanti Gay Pride arrestati a Istanbul

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - La polizia ha impedito l'accesso a piazza Taksim a Istanbul ai militanti Lgbt pronti a sfidare il divieto di sfilare per il Gay Pride. Lo riferiscono i media turchi: diversi dimostranti, almeno 9, sono stati arrestati. Secondo altre fonti, i manifestanti sono stati anche attaccati da gruppi di giovani contrari al corteo, ne sono seguiti dei tafferugli.

18:02Incidenti stradali:si aggrava bilancio scontro su A2,4 morti

(ANSA) - LAINO BORGO (COSENZA), 25 GIU - Si aggrava il bilancio dell'incidente accaduto stamattina lungo l'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, in un tratto in galleria a doppio senso di circolazione tra gli svincoli di Laino Borgo e Mormanno. I morti, infatti, sono aumentati a quattro. Due delle vittime, residenti a Pomigliano d'Arco (Napoli), viaggiavano a bordo di una Renault: si tratta di Raffaele La Rocca, di 40 anni, e del figlio Luigi, di 8 anni. Sulla vettura si trovava anche la moglie di La Rocca, Antonietta Dentino, di 37 anni, ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale di Cosenza, e le altre due figlie della coppia, una di quattro anni e l'altra di 12, anche loro ricoverate a Cosenza. Le altre due persone decedute, che viaggiavano nella seconda auto coinvolta nell'incidente, una Suzuky, sono Santo Moschella, di 85 anni, ed Olga Brancone, di 83, residenti a Genova. (ANSA).