Ultima ora

20:14Ballottaggi: Italia, alle ore 19 ha votato il 31,40%

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - E' stata del 31,40% l'affluenza alle urne rilevata alle 19 per i ballottaggi in 103 comuni chiamati al voto (il dato diffuso dal Viminale non tiene conto delle comunali in corso in Friuli Venezia Giulia e Sicilia). Al primo turno alle ore 19 la percentuale dei votanti era stata del 40,66%.

20:13Maltempo: fulmini su ferrovia in Fvg, gravi disagi

(ANSA) - TRIESTE, 25 GIU - Gravi disagi a causa del maltempo nei collegamenti ferroviari in Friuli Venezia Giulia dove - si apprende da fonti Trenitalia - alcuni fulmini hanno colpito le linee elettriche ferroviarie causando danni soprattutto nei pressi della stazione di Codroipo (Udine), fra Sacile (Pordenone) e Conegliano Veneto (Treviso), e in vari punti della linea Venezia-Trieste. A Codroipo un fulmine ha danneggiato i sistemi di gestione del traffico per cui il Frecciarossa Udine-Milano è stato deviato per Gorizia, l'Eurocity Vienna-Tarvisio-Venezia ha viaggiato con 170 minuti di ritardo e 16 treni regionali hanno viaggiato con ritardi che hanno raggiunto le due ore. Per ridurre i disagi Trenitalia ha istituito corse sostitutive di autobus fra Casarsa della Delizia (Pordenone) e Udine. I danni fra Sacile e Conegliano hanno causato rallentamenti a nove treni regionali che hanno accumulato ritardi fino a 80 minuti. Ritardi fino a 30 minuti, infine, per un Frecciarossa e cinque regionali sulla Venezia-Trieste.

20:13Picchiato da ladro fuori discoteca, coma farmacologico

(ANSA) - GENOVA, 25 GIU - Aggressione davanti alla discoteca Sys, ad Albaro. Un ragazzo di origini israeliane di 19 anni è finito in coma farmacologico all'ospedale San Martino dopo aver difeso un'amica che era stata derubata nel locale. E' accaduto venerdì notte. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della squadra mobile, coordinati dal pm Emilio Gatti, il ragazzo era con amici nella discoteca, quando un altro giovane ha avvicinato una delle ragazze del gruppo del 19enne e le strappa dal collo una collanina. Il ragazzo ha inseguito il ladro che lo ha colpito con un pugno in faccia che lo ha fatto cadere facendolo cadere. L'israeliano, soccorso dagli amici è stato trasferito in ospedale dove i medici, per precauzione, inducono il coma per potere procedere agli accertamenti ed evitare complicazioni. L'aggressore, un italiano, è fuggito. Questa mattina, il ragazzo è stato risvegliato e ha potuto incontrare gli amici, oltre a raccontare meglio quanto accaduto alla polizia.

20:11F1:Azerbaigian, Arrivabene, siamo in Formula 1 o al Colosseo

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - ''Visto come è andata a finire, Vettel ha chiuso comunque davanti a Hamilton ed è sempre davanti nella classifica piloti; questo è già un buon punto Si, è già un buon punto''. Ai microfoni di Sky Sport F1 HD, al termine del GP dell'Azerbaigian, il Team Principal della Ferrari Maurizio Arrivabene vede il bicchiere mezzo pieno ma non nasconde il suo disappunto per l'episodio tra Vettel e Hamilton: ''Però, facciamo l'analisi della gara, non vogliamo recriminare, perché non è nel nostro stile, ma partendo da quello che è successo tra Bottas e Raikkonen, arrivando, poi, all'episodio di Vettel (con Hamilton, ndr), siamo in Formula 1 o al Colosseo? Se siamo al Colosseo, basta dirlo, basta fare una famosa tecnical directive e tutti ci allineiamo. Detto questo, ci siamo battuti e, purtroppo, i fatti non c'hanno dato ragione. In Austria ci riproveremo più determinati di prima, anche perché parliamo poco, ma lavoriamo molto''.

20:08Moto: Olanda, Aprilia Espargarò torna in top ten

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Aleix Espargaró torna a punti cogliendo il decimo posto al GP di Assen. Un risultato certamente positivo perché interrompe il digiuno a punti di Aleix ma quella dello spagnolo dell'Aprilia Racing Team Gresini è stata una gara che avrebbe dovuto avere ben altro esito. C'erano tutti i presupposti per un finale di corsa eccellente, a caccia della top-five. Invece ha iniziato a gocciolare e le mutate condizioni di grip (Aleix aveva montato la gomma dura al posteriore) gli hanno rovinato completamente il ritmo. Aleix ha perso posizioni fino alla fine riuscendo comunque a difendere il piazzamento nei dieci. "Ancora una volta abbiamo espresso un potenziale chiaramente da top-five che non ha portato i frutti dovuti per una situazione contingente'', ha detto Romano Albesiano, Aprilia Racing manager. "Non posso essere totalmente soddisfatto perchè il nostro obiettivo è sempre quello di essere più vicini ai primi'' ha aggiunto Espargarò.

20:05Golf: Eurotour, Paratore chiude 6/o in Germania

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Renato Paratore ancora una volta tra i grandi del golf. L'azzurro ha chiuso al sesto posto con 275 (70 70 67 68, -13) colpi nel BMW International Open (tappa dell'European Tour) disputato al Golfclub München Eichenried (par 72) di Eichenried in Germania. Dopo la vittoria nel Nordea Masters il golfista romano è stato protagonista di una grande rimonta, portandosi in alta classifica nel terzo giro, dopo una partenza un po' lenta, e poi attaccando nel turno conclusivo, senza mai mollare anche dopo qualche momento di difficoltà. Ha vinto l'argentino Andres Romero (271 - 67 71 68 65, -17) che in un convulso finale ha battuto lo spagnolo Sergio Garcia, l'inglese Richard Bland e il belga Thomas Detry, secondi a un colpo (272, -16). Degli altri azzurri Nino Bertasio ha chiuso in 34/a posizione con 283 (70 72 68 73, -5) ed Edoardo Molinari in 73/a con 288 (72 70 71 75, par). Out dopo 36 buche Matteo Manassero, 86/o con 144 (69 75, par).

19:56Maltempo: nube polveri su Ferriera Servola a Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 25 GIU - Una densa nuvola di polveri si è formata in mattinata sulla Ferriera di Servola di Trieste mentre la zona veniva investita dall'ondata di maltempo che sta interessando numerose zone del Friuli Venezia Giulia. La nube di polveri, chiaramente visibile, oltre che da Trieste, da molti punti della costa, anche oltre Muggia (Trieste), ha causato disagi e preoccupazioni nei cittadini, soprattutto quelli che abitano nelle zone a ridosso dello stabilimento. Domani, l'ARPA del Friuli Venezia Giulia farà un'ispezione per verificare le cause della dispersione delle polveri, in particolare se la cosiddetta "filmatura" dei cumuli sia stata effettuata o no e se il tipo d'intervento è adeguato a evitare il ripetersi dei fenomeni. L'Arpa ha già evidenziato "l'alta attendibilità delle previsioni meteo" che annunciavano forte vento per oggi e ha ricordato che "la questione della copertura dei parchi minerari" della Ferriera di Servola é già all'attenzione della Direzione Ambiente della Regione Fvg".