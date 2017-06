Ultima ora

09:16Tunisia: due anni fa la strage nel resort a Sousse

(ANSAmed) - TUNISI, 26 GIU - La Tunisia ricorda oggi l'attentato di due anni fa al resort di lusso di Sousse, quando un commando armato aprì il fuoco in spiaggia, vicino all'hotel Imperial Marhaba Riu, facendo 38 vittime, in gran parte turisti inglesi. Per quei fatti, rivendicati dall'Isis e compiuti dal kamikaze tunisino Seifeddine Rezgui, il 26 maggio scorso al tribunale di Tunisi si è aperto il dibattimento con 33 imputati alla sbarra, 14 in stato di detenzione, 12 in libertà (tra cui il personale della security dell'Hotel Imperial Marhaba) e 7 ancora latitanti. Tra gli imputati anche sei agenti della polizia tunisina, a giudizio per comportamento negligente. Oggi l'hotel teatro della strage ha cambiato nome in El Kantaoui Bay e la Tunisia ha compiuto enormi sforzi in questi anni nel campo della sicurezza e della lotta al terrorismo grazie anche alla collaborazione di molti Paesi stranieri. E le statistiche sugli aumentati ingressi turistici del 2017 sembrano premiare questi sforzi.

09:13Droga: madre segnala pusher figlio, 18 arresti nel Varesotto

(ANSA)- VARESE, 26 GIU - Diciotto persone sono state arrestate all'alba dai carabinieri di Gallarate (Varese), in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Busto Arsizio (Varese), per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La rete, costituita da soggetti residenti in provincia di Varese e Milano, tra cui anche quattro donne, era dedita alla vendita di grossi quantitativi di hashish, cocaina ed eroina, nel gallaratese. A portare i militari sulle tracce degli spacciatori è stata la segnalazione della madre di un minorenne, la quale è riuscita a risalire a chi aveva venduto droga a suo figlio.

09:11Ballottaggi: in Lombardia en plein centrodestra, anche Sesto

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - L'ex Stalingrado d'Italia, Sesto San Giovanni, ieri ai ballottaggi ha visto la vittoria del centrodestra: Roberto Di Stefano (sostenuto dalla lista Sesto nel Cuore, da Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia) ha vinto con il 58,6% la sfida con la candidata del centrosinistra e sindaca uscente Monica Luigia Chittò, che si è fermata al 41,4%. Il centrodestra ha vinto anche in tre capoluoghi di provincia, Como, Lodi e Monza. A Como Mario Landriscina, (sostenuto da Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e da una lista civica) ha battuto con il 52,7% lo sfidante di centrosinistra Maurizio Traglio (candidato da Pd e liste civiche), fermo al 47,3%. A Lodi Sara Casanova, sostenuta dal centrodestra, è la nuova sindaca: con il 56,9% ha battuto Carlo Gendarini, del centrosinistra, fermo al 43,1%. A Monza ha trionfato Dario Allevi (Lega e centrodestra) che con il 51,3% dei voti ha battuto il sindaco uscente di centrosinistra Roberto Scanagatti (48,6%). L'affluenza ai seggi si è fermata intorno al 44%.

07:52Colombia: affonda barca, almeno 9 morti e 28 dispersi

(ANSA) - BOGOTA', 26 GIU - Almeno nove persone sono morte e 28 risultano disperse in Colombia a causa del naufragio di un'imbarcazione turistica con oltre 150 persone a bordo. Lo rendono noto fonti ufficiali, precisando che ci sono 25 feriti. Subito dopo il naufragio 99 persone sono state tratte in salvo dalle imbarcazioni che si trovavano nella zona. "La nave ha iniziato a ondeggiare e a un certo punto si è spezzata in due, la gente era come impazzata", ha raccontato una delle persone a bordo all'emittente Caracol. Al momento della tragedia si stava festeggiando un matrimonio. A bordo dell'imbarcazione, denominata 'L'ammiraglio', non c'era il numero previsto di scialuppe, hanno aggiunto altri media.

02:25Ballottaggi: Giordani vince a Padova, Sboarina a Verona

(ANSA) - VENEZIA, 26 GIU - Il centrodestra si riprende Verona, che chiude così l'era di Flavio Tosi, il centrosinistra Padova, che lascia fuori di Palazzo Moroni il leghista Massimo Bitonci. Federico Sboarina, candidato di Fi e Lega, è il nuovo sindaco della città scaligera, dove con il 57,9% dei consensi ha battuto la candidata, e compagna di Tosi, Patrizia Bisinella (42,1%), che al secondo turno godeva anche dell'appoggio del Pd. Un ribaltone simbolico se letto attraverso la lente leghista, dato che Verona era una delle città su cui puntava per il successo il leader del Carroccio, Salvini, acerrimo avversario dell'ex leghista Tosi. A Padova vince il candidato 'civico' dei Dem Sergio Giordani, che, che grazie all'apporto fondamentale della 'Coalizione Civica' di Arturo Lorenzoni, strappa la poltrona di sindaco alla Lega, defenestrato dalla sua maggioranza nel novembre 2016. Giordani, imprenditore, ha conquistato il 51,8% dei voti del ballottaggio; Bitonci si è fermato al 48,2%.

00:39Comunali: Catanzaro, Abramo sindaco per la quarta volta

(ANSA) - CATANZARO, 25 GIU - É quasi certo un quarto mandato come sindaco di Catanzaro per Sergio Abramo, 59 anni, del centrodestra, imprenditore, sostenuto da sei liste. Exit poll e proiezioni gli attribuiscono una percentuale del 65,5%, nettamente superiore rispetto a quella del suo concorrente, Vincenzo Antonio Ciconte, 62 anni, del centrosinistra, appoggiato da 11 liste, per il quale il risultato che si profila é il 34,5%. Abramo, che al primo turno aveva ottenuto il 39,72%, é il sindaco uscente ed era stato primo cittadino a Catanzaro dal 1997 al 2005. Vincenzo Antonio Ciconte, primario cardiologo, che l'11 giugno aveva ottenuto il 31,04%, é stato sostenuto da 11 liste. "Il centrodestra - ha detto a caldo Abramo - quando é unito e riesce anche a rinnovare, con 7 donne che entreranno in Consiglio con la mia elezione, diventa vincente. A Catanzaro abbiamo sbaragliato Pd e 5 stelle". (ANSA).

00:37Ballottaggi: Italia, ha votato il 46,03%

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - E' stata del 46,03% l'affluenza alle urne rilevata alle 23, alla chiusura dei seggi per i ballottaggi in 103 comuni chiamati al voto (il dato diffuso dal Viminale non tiene conto delle comunali in corso in Friuli Venezia Giulia e Sicilia). Al primo turno, alle ore 23, la percentuale dei votanti era stata del 58%.