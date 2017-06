Ultima ora

15:23Attore Diele, domiciliari e braccialetto elettronico

(ANSA) - SALERNO, 26 GIU - Arresti domiciliari con braccialetto elettronico. E' la decisione del gip del Tribunale di Salerno a conclusione dell'udienza di convalida dell'arresto dell'attore Domenico Diele, accusato di omicidio stradale aggravato per la morte di Ilaria Dilillo, sbalzata dal suo scooter dopo essere stata travolta dall'auto guidata dal 31 enne nella notte tra venerdì e sabato. A dare notizia della decisione del gip è stata l'avvocato Viviana Straccia del foro di Roma. Diele sarà ai domiciliari nella sua casa di Roma.

15:22Spagna: giudice ordina esumazione resti Dalì per Dna

(ANSA) - MADRID, 25 GIU - Una giudice di Madrid ha ordinato oggi l'esumazione della salma del pittore Salvador Dalì su ricorso di una donna, Pilar Abel, che sostiene di essere sua figlia. La magistrata ha disposto, riferisce Efe, che venga prelevato il Dna del celebre pittore - sepolto a Figueres - per verificarne la compatibilità con quello della presunta figlia. Secondo la giudice "non esistono resti biologici né oggetti personali sui quali praticare" la prova del Dna.

15:02F.1: Azerbaigian, Ricciardo critica Vettel

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Critiche a Sebastian Vettel per il suo comportamento di ieri nel Gp d'Azerbigian nei confronti di Lewis Hamilton sono arrivate da Daniel Ricciardo, vincitore a Baku e compagno di squadra ne del tedesco in Red Bull. "Seb a volte dovrebbe pensare prima di agire - ha detto il pilota australiano a BBC Sport - è guidato dalla passione e dall'istinto che a volte deve tenere sotto controllo. Lo rispetto per la grinta e per l'amore che ha nei confronti di questo sport, che lo porta spesso ad essere così aggressivo". Vettel ieri è stato punito con 10" di penalizzazione per aver tamponato Hamilton quando in pista c'era la safety car. Ricciardo prende le difese di Hamilton: "aveva ogni diritto di tenere il passo, sia se stesse rallentando o meno. Era in testa alla gara e per lui era troppo presto per accelerare". Vettel ha 9 punti in meno sulla sua patente dopo i 3 che tolti ieri. Con un'ulteriore penalizzazione di 3 punti nel Gp d'Austria del 9/7, sarebbe squalificato per il Gp di Gran Bretagna.

14:59Boe libero: Lula aspetta il suo arrivo ma il paese si divide

(ANSA) - LULA (NUORO), 26 GIU - L'attesa per il rientro di Matteo Boe a Lula, l'ex latitante uscito ieri dal carcere di Opera dove ha scontato 25 anni per tre sequestri di persona, è palpabile: capannelli di anziani e meno anziani seduti nella piazza della chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta guardano le auto che provengono da via Giovanni Maria Angioi. Ogni macchina potrebbe avere a bordo il discusso compaesano tornato in libertà. Matteo Boe, però, ancora non si è visto. I segni del suo arrivo si colgono dai fiori variopinti che ornano da questa mattina gli ingressi delle abitazioni di via Raimondo Falqui, quella materna dove andrà a vivere l'ex bandito e di fronte quella dei familiari. Secondo quanto si è appreso, Boe rientrerà in Sardegna nel tardo pomeriggio con un volo che da Milano lo porterà a Olbia. Non c'è certezza tuttavia del suo arrivo oggi a Lula: potrebbe infatti fermarsi nella costa nord orientale dove la sua famiglia ha una casa per le vacanze e potrebbe far rientro in paese a tarda notte, per evitare di essere visto sopratutto da giornalisti, fotografi e cineoperatori. Sull'arrivo dell'ex latitante, che ha scontato tre condanne per altrettanti rapimenti - del piccolo Farouk Kassam, di Sara Nicoli e di Giulio De Angelis - il paese si divide. Dietro uno stretto anonimato e lontano da flash e riprese Tv, i compaesani di Boe esprimono la propria opinione. Se da un lato c'è chi riconosce che Matteo ha sì sbagliato ma ha anche pagato il suo debito con la giustizia, dall'altro qualcuno non gli perdona gli anni bui di Lula. "Se il paese è salito alla ribalta della cronaca negativa è stato 'grazie' a lui", dicono. Il pensiero va alla clamorosa evasione dal carcere dell'Asinara nel 1986. E da lì un crescendo di reati commessi durante la latitanza, compreso il sequestro del piccolo Kassam, con lo sfregio del taglio dell'orecchio: una escalation di imprese criminali che ha legato in modo indissolubile il nome di Boe a quello di Lula. Ma il paese vuole cambiare pagina: questo pomeriggio, quando forse l'ex bandito si sarà già accasato, s'insedia la nuova Giunta del sindaco Mario Calia eletto solo 15 giorni fa. (ANSA).

14:50Calcio: Europei u21, Slovacchia ‘indagate Italia-Germania’

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - "L'Uefa indaghi su Italia-Germania". Dopo le proteste del ct della Slovacchia, interviene il governo di Bratislava per protestare con l'Uefa contro il risultato della sfida tra azzurrini e tedeschi all'Europeo Under 21 e la presunta mancanza di fair play. In una lettera aperta al presidente della confederazione europea del calcio, Aleksander Ceferin, è il primo ministro Robert Fico a chiedere di intervenire. L'1-0 dell'Italia ha qualificato gli azzurrini come primi del girone e la Germania come seconda, a discapito della Slovacchia, che con un altro gol subito dai tedeschi sarebbe passata. Fico parla espressamente di "farsa orchestrata da Italia e Germania" e "comportamento indegno", paragonandolo all'ampia vittoria della Germania sull'Austria ai mondiali '82 che qualificò i tedeschi ai danni dell'Algeria. "Capisco le lacrime del nostro ct Hapala. Confido che l'Uefa indaghi su questa partita e per i prossimi tornei vari una formula che privilegi la prestazione sportiva sugli accordi ingiusti".

14:39Droga: Boschi, allarme stupri su ragazze nei locali

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Nel 2016 sono state 143 mila i tossicodipendenti seguiti dai servizi pubblici, 19mila erano donne. Il dato è un'anticipazione della relazione annuale sulle tossicodipendenze in Italia, di prossima presentazione al Parlamento, fornito ad un seminario su donne e droghe, organizzato nell'odierna Giornata Mondiale contro la droga. Presente il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Maria Elena Boschi, che ha lanciato un allarme sull'inconsapevole assunzione nei locali fra le ragazze per poter essere poi violentate. Per Boschi, negli ultimi tempi c'è stata una "sottovalutazione" del fenomeno. "Noi vogliamo lanciare un campanello di allarme" ai giovani - ha detto - che con questi abusi compromettono il loro futuro. Il Libro Bianco sulle droghe, 8/a edizione, evidenzia che nelle carceri il numero dei detenuti per reati legati alle sostanze stupefacenti è di nuovo in aumento e che le segnalazioni di consumatori ai prefetti registra, in un anno, un'impennata del 237% fra i minori.

14:37Calcio: Inter-Betis Siviglia, 12 agosto amichevole a Lecce

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - L'Inter affronterà il Betis Siviglia allo stadio Via del Mare di Lecce il prossimo 12 agosto alle 20.30. Un'altra amichevole nel Summer Tour nerazzurro dopo la tournèe in Cina e Singapore in cui la squadra di Spalletti sfiderà Schalke 04, Lione, Bayern Monaco e Chelsea. Lo annuncia l'Inter sul proprio sito. Luciano Spalletti inizierà a lavorare con la squadra nerazzurra ad inizio luglio. La data fissata per il primo incontro con i giocatori è il 3 luglio ma non è escluso che il raduno venga posticipato di alcuni giorni visti gli impegni con le nazionali in cui sono coinvolti la gran parte dei giocatori dell'Inter. L'appuntamento ad Appiano Gentile potrebbe quindi diventare il 6 luglio, giorno della partenza per il ritiro a Riscone di Brunico.