17:58Calcio: Baccaglini ‘interregno Zamparini è normale’

(ANSA) - PALERMO, 26 GIU - "Che ci sia un interregno è normale. Il passaggio di proprietà avviene con i suoi tempi e quelli calcistici non corrispondono a quelli finanziari". Lo ha detto il presidente del Palermo, Paul Baccaglini, durante una diretta Facebook. I tifosi, che vogliono la totale uscita dell'ex presidente e attuale proprietario Maurizio Zamparini, non l'hanno presa bene e nei commenti chiedono all'italo-americano di fare chiarezza sui tempi del closing. Chiarezza che non è arrivata. La sensazione è che si andrà oltre il 30 giugno, data entro la quale il Palermo dovrà formalizzare l'iscrizione al campionato di Serie B. In queste condizioni sarà la proprietà a fare l'iscrizione, così come è stato per le scelte dell'allenatore e del direttore sportivo.

17:56Calcio: Preziosi ‘irrealizzabile azionariato popolare’

(ANSA) - GENOVA, 26 GIU - "In attesa di sviluppi la squadra devo costruirla io". A parlare ai microfoni di Telenord è il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, che ha confermato l'intenzione per il momento di andare avanti da solo. "Il Genoa è in totale sicurezza - ha spiegato Preziosi -. E smentisco che ci sia una cordata genovese pronta a subentrare al sottoscritto. Ho solo incontrato una persona seria che ha presentato un progetto di azionariato popolare, una possibilità che non mi sembra percorribile. Serve invece presentare un conto corrente con i soldi". Preziosi ha poi parlato del mercato. "Sono impegnato a fare una squadra pronta per il ritiro - ha aggiunto -. Stiamo lavorando a fari spenti. Non vogliamo commettere gli stessi errori dello scorso anno. I giocatori costano e bisogna avere le giuste risorse per poterli prendere".

17:50Maltempo: temporali e venti forti al nord

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Il transito di una perturbazione di origine atlantica sul nostro Paese porterà una nuova fase di maltempo sulle regioni settentrionali, specie su Piemonte e Lombardia. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede, dal pomeriggio di oggi, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, su Piemonte e Lombardia specie sui settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata, per la giornata di domani, allerta gialla su gran parte del Piemonte e della Lombardia.

17:46Calcio: Palermo, ecco Tedino ‘per me è occasione importante’

(ANSA) - PALERMO, 26 GIU - "Sono orgoglioso di essere in una squadra storica. Per me e per il mio staff è un'occasione importante, ma è un'occasione importante anche per il Palermo: siamo molto carichi e molto motivati". Sono queste le prime parole dell'allenatore Bruno Tedino, arrivato a Palermo. "Cercheremo di creare - ha proseguito - un certo tipo di staff, un certo tipo di zoccolo duro e abbiamo bisogno di tutti: città, stampa. Tutti devono portare il proprio mattoncino per costruire questa bellissima casa". E' arrivato in città anche Fabio Lupo, il nuovo direttore sportivo. Il primo colpo di mercato è il giovane difensore Andrea Ingegneri.

17:45Condannato per l’omicidio della moglie ma è latitante

(ANSA) - BRESCIA, 26 GIU - La Corte d'Assise di Brescia ha condannato a 30 anni di carcere il tunisino Chaanbi Mootaz, che il 22 settembre 2014 a Palazzolo sull'Oglio, nel Bresciano, uccise con venti coltellate la moglie italiana 30enne Daniela Bani, madre di due bambini. L'uomo quel giorno affidò i due figli piccoli ad un amico con l'obbligo di portarli ai suoceri solamente la sera quando lui sarebbe già stato in volo verso la Tunisia. Dal giorno del delitto Chhanbi Mootaz è latitante nel suo paese di origine da dove ogni tanto scrive sul profilo Facebook e si mette in contatto con un'amica della moglie. "La condanna non mi ridà indietro mia figlia e non cambia fino a quando il suo assassino non sarà riportato in Italia", ha detto la madre della donna uccisa commentando la sentenza. Il pm aveva chiesto una condanna a 28 anni.

17:43Corte Suprema, bando in vigore per chi non ha legami

(ANSA) - NEW YORK, 26 GIU - I giudici della Corte Suprema statunitense hanno stabilito che per ora il bando dell'amministrazione Trump sugli ingressi da alcuni Paesi musulmani si può applicare solo alle persone che non hanno legami con una persona o con una entità negli Usa. L'Alta Corte ha quindi deciso che il provvedimento sarà esaminato in ottobre, quando verranno ascoltate le parti. Tre dei 'saggi' dell'Alta Corte, tra cui Neil Gorsuch nominato da Donald Trump, avrebbero preferito un ripristino integrale del bando.

17:40Calcio: Tommasi, ‘Donnarumma? Troppo rumore per 18enne’

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - "Donnarumma? Si fa un po' troppo rumore su un ragazzo di 18 anni che ha un contratto in essere e che scade l'anno prossimo. Quando sono alcuni calciatori a non firmare se ne parla tanto quando sono le società a non rinnovare lo si fa molto meno". Il presidente dell'Associazione italiana calciatori, Damiano Tommasi, interviene così sul mancato rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma con il Milan. "Se deve restare al Milan? Questo deve saperlo lui. Per esperienza so che quando si parla di soldi il calciatore è sempre messo in discussione da tutti perché tutti si sentono in diritto di giudicare - aggiunge uscendo dal consiglio Figc - bisognerebbe conoscere la situazione e comunque noi come Aic siamo impegnati su altri temi".