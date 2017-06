Ultima ora

20:01Tromba d’aria nel Modenese, casa scoperchiata

(ANSA) - MODENA, 26 GIU - Una violenta tromba d'aria ha colpito questo pomeriggio la zona del comune di Fiorano modenese, in provincia di Modena, e le altre zone nelle vicinanze. Stando a quello che si sa al momento almeno sono state un centinaio le telefonate arrivate ai vigili del fuoco per richieste di interventi. Molti gli alberi caduti e i tetti danneggiati dalla forza del vento. Le situazioni più gravi vengono segnalate in via Vigne, a Fiorano Modenese appunto, dove una casa è stata scoperchiata, e in via Chianca dove è crollata una stalla con all'interno, a quanto pare, degli animali. Non si hanno, ad ora, segnalazioni di feriti. (ANSA).

19:58Falsi alta moda in showroom palazzo vip, 7 arresti a Firenze

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 26 GIU - La guardia di finanza stamani a Firenze ha messo agli arresti domiciliari sette artigiani pellettieri accusati di contraffazione, commercializzazione di prodotti con marchi industriali falsi e ricettazione. Falsificati prodotti di note griffe dell'alta moda come Hermes, Louis Vuitton, Chanel, Balenciaga, Gucci, Prada, Cavalli e Céline. Sotto sequestro 147.000 pezzi per un valore allo smercio di vari milioni di euro. Trovato a Milano uno showroom allestito in un condominio vip nel cosiddetto 'quadrilatero della moda'; nel palazzo abitano personaggi della televisione e dello spettacolo. L'inchiesta, coordinata dal pm Ester Nocera di Firenze, è denominata 'Himalayan'. Secondo le indagini della GdF facoltosi acquirenti sono disposti a spendere cifre importanti per prodotti falsi ma di alta manifattura italiana, cioè molto simili agli originali. Tra gli esempi, i 18.000 euro a cui era venduta la borsa 'Birkin' in pelle di coccodrillo del Nilodi Hermes, una delle borse più costose al mondo.

19:42Migranti: Vozza, a casa questi animali

(ANSA) - PALERMO, 26 GIU - "Questi ANIMALI vanno rimandati a casa loro!". Lo scrive su Facebook Francesco Vozza, del coordinamento palermitano "Noi con Salvini", sulle proteste di una ventina di minorenni migranti ospiti di una Comunità. I ragazzi ieri avevano lanciato in strada masserizie e suppellettili perché non autorizzati a festeggiare l'ultimo giorno di Ramadan. "Ecco le immagini - scrive Vozza, postando anche un video - della violenta protesta: si vedono volare sedie, tavoli e letti dalla finestra. Se fosse passato qualcuno, potevano ammazzarlo". Durante la campagna per le amministrative di Palermo, Vozza pubblicò su Fb un post attaccando Md Alamin, candidato per la lista Sinistra comune e rappresentante della comunità del Bangladesh alla consulta delle culture: "Se volete riempire Palermo di clandestini, allora votate sto tizio e il suo amico Orlando. Se invece volete bloccare l'invasione e avere una città libera dalla delinquenza, votate me". Frase da cui prese le distanze anche il coordinamento regionale del suo partito

19:13Turchia: teoria Darwin sarà esclusa da programmi licei

(ANSA) - ISTANBUL, 26 GIU - Nei licei turchi non si insegnerà più la teoria dell'evoluzionismo di Darwin. Lo prevede la bozza dei nuovi programmi scolastici elaborata dal ministero dell'Educazione di Ankara, secondo quanto riferisce Hurriyet. A partire dal 2019, la sezione "Origine della vita ed evoluzione" verrà rimossa dal curriculum di biologia perché giudicata "controversa". La decisione avrebbe ottenuto il via libera del presidente Recep Tayyip Erdogan.

19:05Migranti: sassaiola in Cara Bari, 8 feriti e 3 arresti

(ANSA) - BARI, 26 GIU - E' di 8 feriti tra i rappresentanti delle forze dell'ordine, tra i quali la dirigente del servizio dei controlli al Cara, Rosa Romano, che ha riportato la frattura del setto nasale ed è ricoverata in ospedale, il bilancio degli scontri avvenuti stamattina nel centro richiedenti asilo di Bari. Scontri che si sono protratti per circa mezz'ora al termine dei quali, grazie anche al riscontro dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, la polizia ha proceduto all'arresto di tre migranti: un cittadino ivoriano, un nigeriano e un senegalese. Sono accusati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La polizia procederà, inoltre, alla denuncia di altri ospiti che hanno partecipato attivamente alla sassaiola in risposta a controlli di routine disposti dal questore di Bari Carmine Esposito.

18:45Bergamini: incidente probatorio, salma sarà riesumata

(ANSA) - CASTROVILLARI (COSENZA), 26 GIU - La salma di Denis Bergamini, il giocatore del Cosenza originario di Argenta (Ferrara) la cui morte, avvenuta il 19 novembre del 1989 a Roseto Capo Spulico (Cosenza), venne attribuita a suicidio, sarà riesumata. Lo ha deciso il Gip del Tribunale di Castrovillari, Teresa Riggio, nel corso dell'incidente probatorio svoltosi stamattina, in accoglimento della richiesta del Procuratore della Repubblica, Eugenio Facciolla, che nelle settimane scorse aveva riaperto l'inchiesta sulla morte di Bergamini, a suo tempo archiviata perchè attribuita a suicidio. Il procuratore Facciolla ritiene che la morte di Denis Bergamini non sarebbe stata dovuta a suicidio, e cioè che il giocatore si sarebbe fatto travolgere da un camion in transito lungo la statale 106 Jonica, come finora si é ritenuto, ma sia stata provocata da un "omicidio aggravato premeditato in concorso". (ANSA).

18:40Donna uccisa a bastonate, il marito rinviato a giudizio

(ANSA) - RAVENNA, 26 GIU - Dopo circa tre ore di camera di consiglio, nel pomeriggio il Gup Antonella Guidomei del Tribunale di Ravenna ha rinviato a giudizio il 52enne dermatologo Matteo Cagnoni per l'omicidio pluriaggravato e l'occultamento del cadavere della moglie, la 39enne Giulia Balestri uccisa il 16 settembre scorso a bastonate in testa all'interno di una villa di famiglia da tempo disabitata della città romagnola. La prima udienza in Corte d'Assise è stata fissata per il 10 ottobre. Mentre il 4 luglio ci sarà udienza interlocutoria per la formazione del fascicolo. La difesa - avv. Giovanni Trombini e Francesco Dalaiti - aveva invece chiesto il non luogo a procedere sollevando quattro eccezioni di nullità-inammissibilità per altrettanti atti d'indagine. Ovvero l'autopsia; l'analisi del contenuto gastrico per la determinazione dell'orario della morte; le intercettazioni telefoniche; e l'analisi della scheggia di legno trovata nei jeans dell'imputato e presumibilmente appartenente all'arma del delitto, un tronco di pino.(ANSA).