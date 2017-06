Ultima ora

10:37Calcio: Roma, Karsdorp arrivato a Fiumicino

(ANSA) - FIUMICINO, 27 GIU - Rick Karsdorp, il terzino del Feyenoord candidato a vestire la maglia della Roma nella prossima stagione calcistica, è arrivato nella Capitale. Cappellino e maglietta rossi, zainetto nero in spalla,il 22enne, accolto dallo staff della Roma, è sbarcato poco dopo le 9 all'aeroporto di Fiumicino con un volo di linea da Rotterdam. Karsdorp è ora atteso a Trigoria per incontrare la dirigenza giallorossa mentre alle 11.30 si sottoporrà alle visite mediche a Villa Stuart.

10:22Falsi dietisti e veterinari, 14 denunce del Nas in Emilia-R.

(ANSA) - BOLOGNA, 27 GIU - Diete prescritte da pseudo specialisti senza titoli, un presunto veterinario che visitava i gatti a domicilio senza laurea, ma anche falsi fisioterapisti oppure odontotecnici e semplici assistenti sorpresi a comportarsi come se fossero dentisti. E' il risultato dei controlli fatti dai Carabinieri del Nas di Bologna nei primi quattro mesi dell'anno su 80 studi professionali e ambulatori dell'Emilia-Romagna: sono state 14 le persone denunciate per aver svolto o tollerato l'esercizio abusivo della professione medica. Tra i casi scoperti, un falso dietista che a Bologna millantava di avere una laurea e prescriveva diete e integratori alimentari e un naturopata che a Ravenna diceva di avere riconoscimenti internazionali e rilasciava ricette per un rapido dimagrimento. Il falso veterinario sorpreso a Bologna, oltre alle visite senza titoli, non ha neppure saputo spiegare un importante quantitativo di farmaci trovato in casa e sequestrato. (ANSA).

10:16Minori adescati su web, 100 giovani in rete ds calcio

(ANSA) - TORINO, 27 GIU - Adescava minori in chat utilizzando profili fake femminili. Un 24enne residente nel Cuneese, direttore sportivo di una squadra di calcio giovanile, è accusato di avere adescato in oltre tre anni più di cento giovani, la maggior parte appartenenti al mondo del calcio giovanile. Quattro le identità femminili utilizzate per avere i selfie erotici delle giovani vittime e poi ricattarli per averne altri. Ingente il materiale pedopornografico sequestrato. Il giovane dirigente sportivo si trova ora ai domiciliari. L'indagine della polizia postale è scattata due anni fa, quando un calciatore allora 14enne ha raccontato agli investigatori di essere stato adescato da una 'coetanea' che col ricatto lo aveva poi costretto a inviare altro materiale con la minaccia della diffusione delle foto appena inviate. In alcune circostanze il 24enne proponeva un menage a trois, salvo poi tirarsi indietro in modo da proporre alle vittime di incontrare solo il suo fidanzato, cioè lui stesso.(ANSA).

10:13Calcio: Roma, dopo Moreno ecco Karsdorp dal Feyenoord

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - La Roma pesca ancora in Olanda per il suo mercato estivo. Dopo aver prelevato il difensore centrale Hector Moreno dal Psv è adesso la volta dell'esterno Rick Karsdorp del Feyenoord sbarcato stamattina all'aeroporto di Fiumicino. Il terzino olandese sosterrà le visite mediche nella Capitale e diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore giallorosso per un affare che dovrebbe portare nelle casse del Feyenoord 16 milioni di euro più 3 di bonus. Karsdorp è il secondo acquisto del ds Monchi, che in settimana ufficializzerà anche il ritorno a Trigoria di Pellegrini dal Sassuolo.

10:09M5S: inchiesta firme Bologna, chiesto giudizio per 4

(ANSA) - BOLOGNA, 27 GIU - La Procura di Bologna ha chiesto il rinvio a giudizio per i quattro indagati nell'inchiesta sulla raccolta firme a sostegno della lista del Movimento 5 Stelle per le regionali del 2014. La richiesta al Gip, di cui dà notizia il Corriere di Bologna, trova conferme in ambienti giudiziari e riguarda il vicepresidente del consiglio comunale Marco Piazza, autosospesosi dal Movimento, il dipendente comunale Stefano Negroni e due ex attiviste. Tutto partì da un esposto di due ex militanti 5 Stelle. L'inchiesta del Pm Michela Guidi e del procuratore Giuseppe Amato contesta a vario titolo una manciata di firme raccolte fuori regione, durante la kermesse al Circo Massimo e alcune sottoscrizioni disconosciute dai firmatari e certificate come autentiche. Tra le firme imputate a Piazza ce ne sono due che sarebbero state raccolte da un'attivista non abilitata, che le avrebbe recuperate tra le colleghe in città metropolitana, durante una pausa dal lavoro. La difesa sostiene l'assenza del dolo. (ANSA).

10:02Russiagate: articolo Cnn ritrattato,dimissioni 3 giornalisti

(ANSA) - NEW YORK, 27 GIU - Tre giornalisti della Cnn hanno rassegnato le dimissioni dopo che l'emittente e' stata costretta a ritrattare un servizio investigativo su una presunta inchiesta su un incontro, avvenuto prima dell'inaugurazione del presidente Trump, tra un membro della sua squadra di transizione - Anthony Scaramucci - e il direttore di un fondo di investimenti russo. L'articolo era stato pubblicato sul sito della Cnn giovedì scorso ed era stato ritirato e ritrattato venerdì notte. Inoltre, la Cnn aveva chiesto scusa a Scaramucci, limitandosi a dire che l'articolo non era conforme ai suoi standard editoriali. Nell'articolo l'autore Thomas Frank, uno dei 3 giornalisti che si sono dimessi, affermava che la commissione intelligence del Senato stava indagando su un colloquio avvenuto durante un incontro del 16 gennaio tra Scaramucci e il russo Kirill Dmitriev. Inoltre, sosteneva che 2 senatori democratici volevano sapere se Scaramucci avesse dato indicazioni a Dmitriev su una possibile abolizione delle sanzioni contro Mosca.

09:47Casinò:truffa e falso,ex assessore e amministratori indagati

(ANSA) - AOSTA, 27 GIU - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falso in bilancio nell'ambito dei finanziamenti al Casinò di Saint-Vincent sono le accuse che la procura di Aosta contesta all'ex assessore alle finanze Ego Perron, agli amministratori della casa da gioco Luca Frigerio (dal 2008 al 2015) e Lorenzo Sommo (dal 2015 al 2017), e ai membri del collegio sindacale della Casinò de la Vallée spa. Lo ha appreso l'ANSA. A Perron è contestata solo la truffa, agli altri anche il falso in bilancio. Gli avvisi di garanzia sono stati consegnati questa mattina. L'inchiesta è stata coordinata dal procuratore capo Giancarlo Avenati Bassi e condotta dal Nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza. (ANSA).