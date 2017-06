Ultima ora

14:08Migranti: domani a Cagliari nave spagnola con 800 profughi

(ANSA) - CAGLIARI, 27 GIU - Domani approderà a Cagliari la nave militare spagnola "Vittoria" con a bordo circa 800 profughi. I migranti sono stati soccorsi nei giorni scorsi durante le numerose operazione coordinate dalla Guardia costiera nazionale al largo delle coste della Libia. L'arrivo è previsto in mattinata, intorno alle 8, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, al molo per le merci alla Rinfusa del porto canale. Una volta sbarcato, i profughi saranno trasferiti in pullman nel vicino terminal crociere, al molo Ichnusa, dove saranno effettuate le visite mediche e le operazioni di identificazione. Al termine di tutte le procedure, i migranti raggiungeranno i vari centri di accoglienza distribuiti in tutta la Sardegna. La Prefettura di Cagliari è già al lavoro per individuare i posti. Puntuale l'attacco del centrodestra a Giunta regionale e Governo per il nuovo maxi sbarco nell'Isola. "È una vergogna - dichiara il coordinatore di Fi Ugo Cappellacci - dopo il G7 e le elezioni ricominciano gli sbarchi di massa. È folle che tutto si fermi per la sicurezza dei ministri mentre non c'è alcuna considerazione per quella quotidiana delle nostre città. La ripresa degli arrivi subito dopo i ballottaggi delle amministrative è anche una presa in giro verso i cittadini. Sarebbe questo il risultato del vertice del presidente della Regione con il ministro Minniti?". Secondo Cappellacci il "Governo usa la Sardegna come terminal dove deviare i flussi di migranti diretti verso altre zone d'Europa". (ANSA).

13:56Siria: attivisti, bombe su carcere Isis, 57 morti

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Almeno 57 detenuti sono morti in seguito a un raid aereo che sarebbe stato realizzato all'alba di lunedì dalla coalizione a guida Usa su un carcere dell'Isis ad al-Mayadeen, nell'est della Siria: lo ha reso noto l'Osservatorio siriano per i diritti umani, secondo quanto riporta il quotidiano britannico Independent.

13:49Attore Diele: resta in carcere in attesa ‘braccialetto’

(ANSA) - SALERNO, 27 GIU - Domenico Diele, l'attore 31enne che ha investito ed ucciso sulla corsia nord dell'autostrada del Mediterraneo, Ilaria Dilillo, resta rinchiuso nel carcere di Salerno Fuorni in attesa del braccialetto elettronico. "La misura cautelare ai domiciliari disposta dal gip - ricorda l'avvocato della famiglia Dilillo, Michele Tedesco - è subordinata all'applicazione del braccialetto". Solo quando sarà nella disponibilità delle forze dell'ordine, Diele potrà lasciare la Casa circondariale di Salerno per raggiungere l'abitazione romana della nonna. L'avvocato Tedesco è in procura per incontrare il magistrato inquirente Elena Cosentino. Attualmente l'attore 31enne è rinchiuso in una cella del reparto transito del carcere di località Fuorni, che divide con altri tre detenuti. "Ho avuto modo di incontrarlo - ha detto il direttore della casa circondariale salernitana, Stefano Martone - è una persona provata da quello che è successo e da quello che ha determinato, lucida però e presente a se stessa".

13:28Basket: Nba, Westbrook nominato Mvp 2016/’17

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - L'Nba ha assegnato ieri sera i premi per la regular season 2016/'17: quello di miglior giocatore (Mvp) è andato a Russell Westbrook, degli Oklahoma City Thunder, che ha così impedito il tris consecutivo a Stephen Curry (Golden State Warriors). Il 28enne playmaker, "Mister Tripla doppia", ha prevalso con un ampio scarto nei voti della giuria su James Harden (Houston Rockets) e Kawhi Leonard (San Antonio Spurs). Soddisfazione anche per i colori italiani con il riconoscimento di miglior coach assegnato a Mike D'Antoni, degli Houston Rockets. "Sono molto orgoglioso della squadra - ha commentato il tecnico, già vincitore del premio nel 2005 - e del modo in cui ha risposto durante tutta la stagione. Una grande organizzazione". Fra gli altri premi consegnati nella cerimonia a New York, da segnalare quello di Rookie of the Year (esordiente dell'anno) a Malcolm Brogdon dei Milwaukee Bucks, che non era stato scelto al draft. La giuria era costituita da cento giornalisti, per la prima volta non solo nordamericani.

13:23Coppa America: Randazzo, nuova avventura mi rende felice

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - "Sono felice che Emirates team New Zealand abbia vinto, permettendoci di lanciare la sfida per il sindacato di Luna Rossa. Sono felice anche per il Circolo della vela Sicilia di Palermo, per gli appassionati e per tutto il mondo della vela italiana, che il team di Patrizio Bertelli rappresenta". Lo ha detto il presidente del Circolo della vela Sicilia di Palermo, Agostino Randazzo, che ha assistito al trionfo dei 'kiwi' nel mare di Bermuda, dove è stata assegnata la 35/a America's cup. Il Circolo della vela Sicilia ha lanciato per primo la sfida nel 36/o trofeo, divenendo così 'Challenge of record', e lo ha fatto per conto del team di Luna Rossa, che rientra in corsa dopo quattro anni.

13:16Ustica: Grasso, innegabili opacità, non rassegnarsi

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - "Le innegabili opacità di questi anni hanno fin ora impedito una ricostruzione complessiva degli eventi di quella notte. Non per questo possiamo abbandonare l'impegno perché sia fatta giustizia: dobbiamo anzi, proprio in questo triste giorno, ribadire la nostra volontà di non cedere alla rassegnazione".E' quanto si legge nel messaggio che il Presidente del Senato, Pietro Grasso, ha inviato a Daria Bonfietti, Presidente dell'Associazione Parenti delle Vittime della strage di Ustica, a 37 anni dalla tragedia.

13:15Calcio: Palermo, Lupo “vogliamo ritornare in Serie A”

(ANSA) - PALERMO, 27 GIU - "E' un grandissimo onore essere in questa veste qui a Palermo in una società di grande tradizione, città straordinaria per storia e bellezza. La cosa che conterà sarà quella di fare bene e portare il Palermo nella posizione che merita nel calcio nazionale, questo è l'obiettivo che tutti dovremo avere e che abbiamo". Lo ha detto il direttore sportivo del Palermo, Fabio Lupo, presentato oggi allo stadio Renzo Barbera. "Dobbiamo riportare il Palermo in serie A - ha spiegato - possiamo garantire il massimo impegno e la massima professionalità, per me e per il tecnico è un'occasione personale davvero importante ma noi veniamo dopo il Palermo. Sappiamo cosa è questa città e ci avviciniamo a questa avventura con umiltà, sapendo di essere arrivati qui dopo una grande gavetta e quindi lavorare a Palermo sarà un'occasione indimenticabile". A Palermo arrivano anche il segretario generale Gianni Francavilla e il nuovo team manager Vincenzo Todaro.