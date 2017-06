Ultima ora

17:18Calcio: Maradona riceverà la cittadinanza di Napoli il 5/7

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Diego Armando Maradona riceverà la cittadinanza di Napoli mercoledì 5 luglio alle 21:30. Lo rende noto all'Ansa Ciro Borriello, assessore allo Sport del Comune. La cerimonia, che si svolgerà in piazza del Plebiscito, sarà preceduta da uno spettacolo musicale. L'evento è stato deciso oggi dopo una riunione che si è tenuta in Comune con la partecipazione di Alessandro Siani, promotore della kermesse in piazza assieme al Comune di Napoli.

17:17Corte Ue, sentenza esenzione Chiesa rilevante per Roma

(ANSA) - BRUXELLES, 27 GIU - La sentenza della Corte di giustizia europea che vieta l'esenzione fiscale per la Chiesa cattolica in Spagna, se concessa per attività a scopo di lucro, "può avere un effetto diretto anche sull'Italia". Lo ha detto il presidente della Corte, il giudice Koen Lenaerts, incontrando i giornalisti a Lussemburgo. "La relazione tra Stato e Chiesa è un tema delicato in molti Paesi, ma questa sentenza è rilevante non solo per la Spagna, ma anche per l'Italia, e Paesi come Francia e Belgio che hanno un concordato con la Chiesa".

17:06Hacker: colpita centrale Cernobyl, sistemi interni ok

(ANSA) - MOSCA, 27 GIU - Anche la centrale nucleare di Chernobyl è stata colpita dall'attacco hacker. Lo riporta il sito ucraino Kromadske. Secondo l'Agenzia nazionale per la gestione della zona contaminata, i sistemi interni tecnici della centrale "funzionano regolarmente" e invece sono "parzialmente fuori uso" quelli che monitorano "i livelli di radiazione". Il sito della centrale elettrica è inoltre inaccessibile.

17:05Firenze: nel centro storico arrivano graffiti ‘antidegrado’

(ANSA) - FIRENZE, 27 GIU - Nel centro di Firenze sono stati realizzati circa 200 graffiti 'puliti',antidegrado, fatti a base di yogurt e dunque facilmente cancellabili, con scritte destinate a fiorentini e visitatori per invitarli a non lasciare sporco in strada e a non acquistare prodotti contraffatti. È la campagna 'invasioni civiche' realizzata dal Comune, in corso questa settimana in varie zone della città. I graffiti che appariranno su strade e piazze hanno l'ok della Sovrintendenza. Tre le scritte realizzate finora: una in lingua inglese destinata ai turisti 'Be aware! If you buy from illegal street vendors you feed crime. You can be fined up to 7.000 euro'; e due in italiano: 'Animale! Quando non la raccogli l'animale non è il tuo cane, sei tu! La multa è di 160 euro' e 'Selvaggio! Non lasciare rifiuti ingombranti in strada. Se chiami l'199-163315. Il ritiro è gratis'.

17:03Calcio: “Sport”, il Barcellona si riprenderà Deulofeu

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Il Barcellona eserciterà la clausola di riacquisto di Gerard Deulofeu, attaccante spagnolo dell'Everton che, nello scorso mercato invernale, era approdato in prestito al Milan. Lo rivela il quotidiano iberico "Sport", precisando che il club blaugrana verserà 12 milioni di euro nelle casse della società inglese, che nel 2015 se lo assicurò esattamente per la metà. Il diritto a far valere la "clausula de recompra" scadrà venerdì e, secondo lo stesso accordo, il Barcellona non potrà riprendersi il giocatore per poi rivenderlo: ovvero, Deulofeu avrà il potere di opporsi all'eventuale volontà del club di rimetterlo sul mercato. In tal caso, per il 23enne attualmente impegnato all'Europeo Under 21 (stasera affronterà l'Italia), si prospetta una dura battaglia per un posto da titolare in un reparto che vanta nomi del calibro di Messi, Neymar e Suarez. Una situazione che Deulofeu ben conosce: cresciuto nella cantera blaugrana, approdò in prima squadra nel 2011 ma vi rimase solo due stagioni senza trovare spazio.

17:00Incendio in casolare di campagna, morta donna di 71 anni

(ANSA) - ZUNGRI (VIBO VALENTIA), 27 GIU - Una donna di 71 anni, M.C., è morta a causa delle gravi ustioni riportate nell'incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, di un casolare all'interno del quale si trovava per effettuare pulizie ed accudire degli animali. E' accaduto nelle campagna di Zungri, nel vibonese. L'incendio, che è divampato nel primo pomeriggio, complice il caldo e l'erba secca posta nei dintorni della zona, non ha lasciato scampo alla donna. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso della donna, e i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme consentendo il recupero del corpo. A dare l'allarme sono stati i familiari dell'anziana che non vedendola rincasare e scorgendo del fumo nell'area del casolare, si sono insospettiti e si sono recati sul posto. (ANSA).

16:57Papa: domani 5 nuovi cardinali, a Roma anche Zerbo

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 27 GIU - Il Papa nel concistoro di domani creerà 5 nuovi cardinali; questi saranno tutti presenti alla cerimonia, compreso l'arcivescovo di Bomako, nel Mali, Jean Zerbo, che voci circolate ieri davano in ospedale, e impedito a ricevere la "berretta" dalle mani di papa Francesco. Lo dice la sala stampa vaticana, che comunque non aveva mai annunciato che Zerbo non avrebbe preso parte al concistoro. I cinque nuovi cardinali sono: Anders Arborelius, vescovo di Stoccolma; Jean Zerbo, arcivescovo di Bomako; Gregorio Rosa Chavez, vescovo ausiliare di San Salvador; Luis Marie Mangkhanekhoun, vicario apostolico di Paksè, nel Laos; Juan Jose Omella, arcivescovo di Barcellona. Secondo articoli di stampa, mons. Zerbo avrebbe avuto problemi di salute, e tali problemi sarebbero stati una scusa per evitare di dover rispondere a chi lo accusa di avere ingenti fondi su conti in Svizzera.