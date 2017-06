Ultima ora

21:54Europei U21: Inghilterra ko ai rigori, la Germania in finale

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - La Germania è la prima finalista dell'Europeo Under 21, in corso in Polonia. I tedeschi allenati dall'ex centravanti Horst Hrubesch hanno battuto ai rigori per 6-5 (tempi regolamentari e supplementari si erano conclusi sul 2-2) l'Inghilterra e adesso aspettano la vincente fra Italia e Spagna. A Tychy, la Germania era passata in vantaggio dopo 35', con Selke, ma gli inglesi hanno pareggiato quasi subito, al 41', con Gray, quindi sono passati in vantaggio al 5' della ripresa con Abraham, prima di essere raggiunti al 25' da Platte. Dal dischetto ha sbagliato Gerhardt per i tedeschi, imitato da Abraham e Redmond, che all'ultimo rigore si è fatto ipnotizzare dal portiere avversario Pollersbeck, che difende i pali del Kaiserslautern. La finale è in programma a Cracovia venerdì 30 giugno, con inizio alle 20,45.

21:16Malattia da uso cellulare, giudice Firenze riconosce danno

(ANSA) - FIRENZE, 27 GIU - L'uso intenso del telefono cellulare può causare l'insorgenza di malattie professionali, provocando invalidità permanente. E' quanto sottolinea il giudice del lavoro di Firenze, Vincenzo Nuvoli, nel motivare la sentenza con cui ha condannato l'Inail a corrispondere un indennizzo economico, per inabilità permanente del 16%, a un addetto alle vendite che per lavoro ha trascorso al cellulare molte ore al giorno dal 1994 al 2007 al punto da subire una patologia tumorale benigna (un neurinoma all'ottavo nervo cranico). Il giudice, anche appoggiandosi alle conclusioni di una consulenza medico-legale da lui incaricata, ritiene plausibile "la sussistenza del nesso causale tra l'uso del cellulare per motivi di lavoro e la patologia lamentata dal ricorrente". (ANSA).

21:07Sicurezza: Khezraji, Veneto fa tutto per rendersi antipatico

(ANSA) - TREVISO, 27 GIU - "Anziché cercare un'armonia con quanto accade nel resto d'Italia la Regione Veneto pare stia facendo sempre il possibile per distinguersi, spostando l'attenzione da questioni molto più serie come la Pedemontana o la disoccupazione giovanile". E' il commento di Abdallah Khezraji, storico portavoce delle comunità marocchine di Treviso e già vicepresidente della Consulta regionale per l'immigrazione, al nuovo regolamento in materia di sicurezza approvato dal Consiglio Regionale e che vieta, in particolare, di indossare burqa e niqab in uffici e sedi della sanità pubbliche. "Capisco che per convivere con l'arroganza del segretario della Lega, Matteo Salvini, il presidente veneto, Luca Zaia, abbia scarsi margini di autonomia di pensiero - riflette Khezraji - ma se il Veneto spesso appare una parte d'Italia 'antipatica' al resto del Paese, lo si deve anche a scelte di questo genere".

20:47Corea Nord attacca, ‘Trump è come Hitler’

(ANSA) - NEW YORK, 27 GIU - Donald Trump come Adolf Hitler, e la filosofia dell'America First "come il nazismo del ventunesimo secolo". A fare un paragone tra l'attuale amministrazione Usa e uno dei periodi più bui della storia - riporta il Wall Street Journal - è l'agenzia di stampa nordocoreana Korean Central. "La politica di Trump - afferma l'organo di informazione di Pyongyang - è la versione americana del nazismo per ferocia, brutalità e cultura sciovinista". Nelle ultime ore il presidente americano insieme al leader indiano Narendra Modi è tornato a sollecitare un intervento della comunità internazionale sulla Corea del Nord prima che possa dotarsi di un arma nucleare.

20:39Gaza: Israele progetta isola artificiale

(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 GIU - Un progetto per la costruzione di un'isola artificiale di fronte a Gaza, che sarebbe la principale via di uscita per le persone e le merci provenienti o dirette nella Striscia, è stato messo a punto dal ministro israeliano per l'intelligence ed i trasporti Israel Katz (Likud). Secondo la stampa due settimane fa nel Consiglio di difesa del governo il progetto ha raccolto i consensi di diversi ministri, ma non quello del ministro della difesa Avigdor Lieberman. Alla stampa Katz ha ora illustrato la propria iniziativa. L'isola - di quattro chilometri per due - sarebbe collegata alla costa di Gaza con un ponte di 4,5 km. La superficie ospiterebbe un porto passeggeri ed uno commerciale, un impianto di desalinizzazione ed una centrale elettrica. Israele manterrebbe il controllo sulle persone e sulle merci in transito, ma l'ordine sarebbe mantenuto da una forza internazionale di polizia. I finanziamenti, secondo Katz, sarebbero internazionali.

20:36Salva 3 bambini, anziano annega in mare,gravissima una donna

(ANSA) - LATINA, 27 GIU - Un uomo di 73 anni è morto a Terracina, sul litorale della provincia di Latina, dopo aver salvato alcuni bambini in difficoltà in mare. Un'altra donna è stata soccorsa e trasportata in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. E' accaduto tutto intorno alle 17, alla foce del fiume Sisto. Tre bambini stavano giocando in acqua, ma a causa della risacca e della corrente non riuscivano a tornare a riva. In mare si sono quindi tuffati tre adulti, che hanno messo in salvo i bambini, ma si sono poi trovati a loro volta in difficoltà. Un uomo di 73 anni, di Roma, è deceduto mentre una donna è stata soccorsa con un'eliambulanza e trasportata all'ospedale con una sindrome da annegamento gravissima. Una terza persona è stata soccorsa e si trova in ospedale a Terracina per accertamenti, ma non è in pericolo.

20:32Francia: Ségolène Royal ambasciatrice poli Artico Antartico

(ANSA) - PARIGI, 27 GIU - L'ex ministro dell'Ambiente, Ségolène Royal, sarà la futura ambasciatrice francese per il polo Artico e Antartico. A rivelarlo è stata la stessa Royal ai microfoni di Lci, così confermando le indiscrezioni pubblicate nei giorni scorsi dal settimanale satirico Le Canard Enchainée. Creato nel 2009 dall'allora presidente Nicolas Sarkozy, il posto è rimasto vacante da luglio 2016, dopo la morte di Michel Rocard. A questo ruolo Ségolène Royal potrebbe affiancare quello di conduttrice televisiva per il canale TF1. Secondo il settimanale Closer, l'ex candidata alle presidenziali del 2007 starebbe trattando con l'emittente per un programma dedicato alle questioni ambientali che dovrebbe cominciare a fine agosto.