Ultima ora

10:19Anziano ucciso in ospedale, arrestata infermiera

(ANSA) - ISERNIA, 28 GIU - Svolta nelle indagini per l'assassinio di un anziano in una corsia dell'ospedale di Venafro (Isernia). A un anno dai fatti i carabinieri hanno arrestato l'unica indagata: un'infermiera 45enne che lo avrebbe ucciso facendogli bere soda caustica. L'accusa per la donna è di omicidio volontario. Alle 10:30 ci sarà una conferenza stampa in Procura durante la quale saranno resi noti i particolari della vicenda. Sarà, inoltre, fornito un video. Celestino Valentino, 77enne di Pratella (Caserta) era ricoverato da diversi mesi al Santissimo Rosario per un'ischemia cerebrale che gli rendeva impossibile ogni movimento. Era il 22 giugno dell'anno scorso quando la moglie dell'anziano e la figlia, anche lei infermiera, lo trovarono in condizioni terribili per le lesioni alla bocca e alla trachea provocate dal passaggio della sostanza corrosiva che l'infermiera arrestata gli aveva fatto bere presumibilmente poco prima. Il 77enne fu trasferito all'ospedale di Isernia dove morì alcuni giorni dopo.

10:13Sfregiata con acido: Gessica in aula a udienza per stalking

(ANSA) - RIMINI, 28 GIU - E' cominciata questa mattina in tribunale a Rimini l'udienza del processo per stalking a carico di Edson Tavares, il 29enne di Capo Verde accusato di aver aggredito e sfregiato con l'acido, il 10 gennaio scorso sotto casa, l'ex fidanzata, la 28enne Gessica Notaro. La giovane anche oggi è presente in aula, per rendere la propria testimonianza. Nei mesi precedenti all'agguato Gessica lo aveva denunciato per stalking, perchè lui non voleva rassegnarsi alla fine della loro relazione. A Tavares era stato imposto il divieto di avvicinarsi alla ragazza, ma il provvedimento non lo ha fermato, fino all'epilogo dello scorso inverno. Di recente la giovane si è sottoposta a un nuovo intervento all'occhio sinistro, ma non sa ancora se potrà recuperare la vista. "Non perderò un'udienza - ha ribadito in più occasioni - Non voglio vendetta, ma quella persona deve pagare per il male che mi ha fatto". Intanto Gessica ha ripreso a lavorare al Delfinario di Rimini con i leoni marini, la sua 'seconda famiglia'. (ANSA).

10:12Garlasco: Cassazione, confermata condanna Stasi

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Rimane in carcere Alberto Stasi e per lui non ci sarà un processo di appello ter. Lo ha deciso la Cassazione che dichiarato inammissibile il ricorso dei suoi legali per riaprire il caso, sospendere la pena e riesaminare in un nuovo processo di appello i testi già sentiti in primo grado. Stasi sta scontando la condanna a 16 anni di reclusione per l' omicidio della fidanzata Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco (Pavia) il 13 agosto 2007.

10:01Blitz Gdf e Municipale in Comune Piacenza, perquisizioni

(ANSA) - PIACENZA, 28 GIU - Blitz di Guardia di Finanza e Polizia municipale questa mattina, verso le 7.30, nella sede del Comune di Piacenza. Agenti in divisa e in borghese si sono presentati negli uffici di Palazzo Mercanti e sono in corso perquisizioni e sequestro di documentazione di vario genere. Nell'ambito dell'operazione, a quanto si è appreso, ci sarebbero anche arresti, ma al momento non trapela nulla sull'indagine, che riguarda reati inerenti la pubblica amministrazione. Negli ultimi giorni due dipendenti comunali dell'ufficio manutenzione erano stati arrestati, ma per ora non si sa se la loro posizione è connessa all'operazione odierna. In mattinata è giunta nel palazzo comunale anche la neosindaca Patrizia Barbieri. (ANSA).

09:36Maltempo: violenti temporali su Torino, allagamenti e disagi

(ANSA) - TORINO, 28 GIU - Violenti temporali si sono abbattuti la scorsa notte su Torino causando numerosi disagi, il centralino dei vigili del fuoco preso d'assalto da centinaia di chiamate. Corso Moncalieri, ai piedi della collina, è stato chiuso al traffico a causa di una frana, mentre i tombini hanno tracimato in corso Traiano, corso Salvemini e via Giordano Bruno, causando allagamenti. Parte della balconata di un edificio in via Nino Costa è crollata, i rami degli alberi si sono spezzati e sono caduti in corso Galileo Ferraris all'angolo con corso Einaudi e in corso San Maurizio mentre un albero è caduto in piazza Carlina, in centro città. Il sottopasso di via Germagnano è chiuso e alcuni mezzi pubblici sono deviati o subiscono limitazioni di percorso. Disagi anche a Piobesi, nel Torinese. A Moncalieri, il sottopassaggio della stazione ferroviaria è rimasto allagato e le cantine di strada Carignano sono state invase dall'acqua. Locali allagati anche a Vinovo, Piobesi, Candiolo, None e Nichelino, sempre nel Torinese. (ANSA).

06:52Venezuela, elicottero attacca sede ministero a Caracas

(ANSA) - CARACAS, 28 GIU - Un elicottero della polizia ha attaccato le sedi del Ministero dell'Interno della Corte suprema a Caracas, sparando e lanciando due granate. L'agente responsabile del gesto ha anche pubblicato sui social un video-manifesto in cui chiama all'unione tra militari e popolo contro Maduro. Secondo il presidente, il poliziotto sarebbe collegato all'ex governo Chavez. La capitale venezuelana è stata blindata con un massiccio dispiegamento di forze di sicurezza. Il governo parla di "attacco terrorista".

00:17Europei U21: Calabria, in partita fino all’espulsione

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - "Tutti noi abbiamo disputato una grande partita, ma la Spagna è forte. Abbiamo gicoato alla pari fino all'espulsione di Gagliardini, in 10 contro 11 si è fatta sentire la fatica e loro hanno avuto il sopravvento. Tuttavia, usciamo a testa alta da questo torneo". Così Davide Calabria, in campo per la squalifica di Conti, parlando ai microfoni della Rai, commenta il ko contro gli spagnoli, nella semifinale dell'Europeo Under 21, a Cracovia. "Potevamo andare in finale, l'avremmo meritato - conclude - nella nostra squadra ci sono buoni giocatori. Il mercato? Nessuno di noi ci ha pensato". (ANSA).