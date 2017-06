Ultima ora

12:14Agente penitenziario uccide la moglie e si spara

(ANSA) - MONTALTO UFFUGO (COSENZA, 28 GIU - Un agente della polizia penitenziaria, Giovanni Petrasso, di 53 anni, ha ucciso con la propria pistola d'ordinanza la moglie di 48, Maria Grazia Russo, e si é suicidato, sparandosi con la stessa arma. Il fatto é accaduto nell'abitazione della coppia, a Montalto Uffugo. In casa, in un'altra stanza, c'era la figlia diciottenne dei due, che é rimasta illesa. É stata la ragazza ad avvertire i carabinieri dell'omicidio-suicidio dopo che é entrata nella stanza in cui si trovavano i genitori ed ha visto i loro corpi riversi sul pavimento. Un'altra figlia più grande della coppia vive fuori dalla Calabria per motivi di studio. Tra Petrasso e la moglie, secondo quanto é emerso dalle indagini dei carabinieri, negli ultimi tempi c'erano liti frequenti per normali problemi di coppia, ma nessuna denuncia per maltrattamenti o per altro. (ANSA).

12:14Comunali: neo-sindaco Taranto aderisce a Fronte democratico

(ANSA) - TARANTO, 28 GIU - Il neo-sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, candidato del centrosinistra che ha sconfitto al ballottaggio la direttrice del carcere Stefania Baldassari (centrodestra e civiche), ha annunciato la sua adesione "al Fronte Democratico di Michele Emiliano, nella cui visione della politica e della cosa pubblica - scrive in un post su Facebook - mi ritrovo serenamente". Proprio Emiliano aveva contribuito a ricompattare gran parte dell'area di centrosinistra e Melucci aveva incassato in occasione del secondo turno delle amministrative il sostegno del presidente del Consiglio comunale uscente Piero Bitetti (Pd), dell'ex procuratore Franco Sebastio e dell'ex giudice di sorveglianza Massimo Brandimarte. Il neo sindaco proposto dal Pd è stato sostenuto anche da liste civiche, Psi e Alternativa popolare. "Negli ultimi tre mesi - spiega Melucci - in molti si sono affannati ad assegnarmi etichette associative o partitiche e questo passatempo, ovviamente, cresce all'indomani del risultato del ballottaggio".

12:08Calcio: Confalonieri, faremo offerta per serie A

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - "In autunno è prevista una nuova asta per i diritti tv della serie A, noi parteciperemo con l'obiettivo di ottenere la migliore offerta televisiva calcistica per i tifosi italiani". Lo ha detto Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset, parlando di Mediaset Premium in assemblea.

11:58Calcio: tv, 8 milioni per Spagna-Italia Under 21

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Quasi otto milioni di telespettatori per la Nazionale Under 21 agli Europei di calcio di categoria. Ieri sera in prima serata su Rai1 Spagna-Italia è stata vista da 7 milioni 926 mila spettatori pari al 34.8% di share. Nel primo tempo gli azzurrini hanno raggiunto 8 milioni 278 mila spettatori con il 36.5%, mentre nella ripresa l'Under 21 è stata seguita da 7 milioni 595 mila telespettatori con il 33.3% di share.

11:43Calcio: colpo Milan, preso Borini

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - È Fabio Borini il nuovo colpo di mercato del Milan. I dirigenti rossoneri hanno concluso la trattativa con gli inglesi del Sunderland per l'acquisto dell' attaccante classe '91 che è atteso domani a Milano per le visite mediche e la firma del contratto con la sua nuova squadra. Il Milan ha superato la concorrenza della Lazio per Borini, reduce da quattro stagioni in Premier League, l'ultima da quattro reti in 26 presenze.

11:32Incendi: Iglesias, tornano a casa gli abitanti evacuati

(ANSA) - IGLESIAS, 28 GIU - Tornano a casa i residenti di Monteponi a Iglesias allontanati per precauzione dal loro quartiere durante il terribile incendio di due giorni fa. Qualcuno è tornato già da ieri, dopo che i vigili del fuoco hanno accertato che non ci sono danni che possano mettere a rischio la stabilità delle case. Ancora accertamenti in corso, invece, su un'abitazione ma la situazione sta tornando alla normalità. Gli ettari interessati dall'incendio sarebbero oltre 250. Salva la sede dell'Università a Monteponi: le fiamme hanno danneggiato gli infissi ma non le strutture portanti. Rimane ancora qualche problema per l'erogazione dell'acqua. Anche oggi è stato emanato un avviso per avvertire la cittadinanza che dalle 11 i rubinetti potrebbero rimanere all'asciutto sino alle 6 domani mattina. "Ma - assicura il sindaco di Iglesias, Emilio Gariazzo all'ANSA - stiamo lavorando per limitare al massimo i disagi e cercare di garantire l'erogazione dell'acqua". Le fiamme, infatti, hanno danneggiato la linea elettrica che alimenta gli impianti Igea di Campo Pisano. La società ha comunicato ad Abbanoa l'impossibilità di poter rifornire di acqua potabile fino al ripristino dell'energia elettrica. Da Campo Pisano dipende gran parte dell'approvvigionamento idrico della città. Anche per oggi è stato attivato un servizio di autobotte a disposizione dei cittadini che possono recarsi, per eventuali approvvigionamenti, in via Fadda dalle 14:30 alle 18:30. Anche a Villamassargia sarà necessario proseguire con un'ulteriore chiusura dell'erogazione dalle 20 di oggi alle 6 di domani. (ANSA).

11:10Ministro Esteri Ucraina all’ANSA, Italia importante per noi

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "L'Italia è molto importante per la nostra economia e il nostro export verso la Penisola è quasi lo stesso di quello verso la Francia e la Germania: questo dà la misura dell'importanza delle nostre relazioni, come è emerso dall'incontro di ieri con Angelino Alfano". Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Pavlo Klimkin, in un forum all'ANSA in collaborazione con il CeSI.